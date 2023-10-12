2023全球前2%頂尖科學家，中研院陳建仁、翁啟惠等63人入列，1447名台灣學者進終身影響力排行

（中央社）美國史丹佛大學日前公布2023全球前2%頂尖科學家，以綜合排名來看，中研院包含行政院長（中研院特聘研究員）陳建仁、前院長翁啟惠、中研院長廖俊智等人入列，共63人。

2023全球前2%頂尖科學家名單日前公布，這是由美國史丹佛大學團隊使用全球最大的引文摘要資料庫Scopus，依據總引用次數、單獨作者、單獨或第一作者等6項關鍵指標評分所做的排行，反映學者的學術論文影響力。

根據榜單，個人部分以亞洲大學醫學檢驗暨生物技術系副教授何玉山425名排名最前，其次為台灣師範大學理學院化學系客座教授林民生排1064名等。

而中研院共有63人上榜，其中包括前中研院長翁啟惠、行政院長陳建仁、中研院院士賴明詔與院長廖俊智等人。

翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首名發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌藥物研究。

而陳建仁是台灣流行病學專家，學術專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生及預防醫學，且其在烏腳病、慢性砷中毒、病毒肝炎及癌症的研究舉世矚目。

台大308人進終身影響力排行

（中央社）根據美國史丹佛大學團隊發表的最新「全球前2%頂尖科學家榜單」，有1447名台灣學者進入「終身科學影響力排行榜」，其中以台大308人進榜最多。

美國史丹佛大學團隊使用全球最大的引文摘要資料庫Scopus，依據總引用次數、單獨作者、單獨或第一作者等6項關鍵指標評分，並發表「全球前2%頂尖科學家榜單」，反映學者的學術論文影響力。

根據史丹佛大學團隊日前公布的最新「全球前2%頂尖科學家榜單」，大學部分，共有1447名學者進入「終身科學影響力排行榜」，其中以台大308人（含台大醫院）進榜最多，其次是成功大學156人（含成大醫院）、陽明交通大學112人、清華大學92人。

個人部分，以亞洲大學醫學檢驗暨生物技術系副教授何玉山425名排名最前，其次是台灣師範大學理學院化學系客座教授林民生排1064名。

臨床醫學領域：關渡醫院院長蟬聯國內第一，台大癌醫院長再上榜

（中央社）美國史丹佛大學公布2023全球前2%頂尖科學家，在臨床醫學領域，關渡醫院院長陳亮恭蟬聯國內第一，台大癌醫中心院長楊志新也再上榜。他們不約而同表示，盼讓社會更好。

美國史丹佛大學團隊使用全球最大的引文摘要資料庫Scopus，依據總引用次數、單獨作者、單獨或第一作者等6項關鍵指標評分，近期發布「全球前2%頂尖科學家」榜單，反映學者的學術論文影響力。

今年台灣共1400多名科學家上榜，其中，若以在臨床提供醫療服務來排行，前3名為台北市立關渡醫院院長陳亮恭、台大癌醫中心榮譽院長鄭安理、台大癌醫中心院長楊志新。

楊志新接受《中央社》記者電訪時笑說，「當然是很光榮」，但台灣的癌症治療與相關研究成果早已獲世界肯定，不需要靠排名來彰顯，再入選最大意義在於讓更多人知道臨床醫學是一門嚴謹的「科學」，若沒有經過縝密程序，怎麼可能應用在病人身上。

「很多人以為臨床就是照顧病人。」他舉手機為例說明，科技要透過不斷研發才能持續進步，醫學也是相同道理，台灣醫師非常具有科學性，不同於其他國家醫生照顧病人為主，所以在醫學上的成就更多，相信與這個特性有關。

回應病人需求是保持熱情的動力。楊志新說，即便年輕醫師也都抱相似理念，包括爭取更多健保資源、加強己身研發能力等，才能照顧更多病人，不會太在意排名或不排名，專注在治療癌症病人上。

連3年蟬聯全國臨床醫學第1名的陳亮恭說，做研究最重要的目的與意義，是希望改變社會，對社會有幫助，讓民眾真正享受到研究成果。

台灣將在2025年進入超高齡社會。陳亮恭身為高齡領域專家，讓他不斷往前邁進的原因，「首先當然是好奇心重啊！」科學就是探索未知的領域。

而團隊成員跨領域幅度之大，從生物學、臨床照護、公共衛生、流行病學，甚至是資通訊科技等，不同專業的人聚在一起常會激盪出不同火花，日積月累形成底蘊，進而拋出更有創意跟深度的提問，再加上解決問題的企圖心，自然而然不斷向前走。

陳亮恭強調，人口高齡化的相關挑戰，正是現在醫療體系變革的核心，需要更具人口結構變化思維來研議策略，不能再以疾病思維尋求醫療體系的解方。

此外，預防勝於治療。陳亮恭指出，在不同年齡可能有不同預防重點，但目標都是一致：到了90歲、100歲仍能自理，不需要依賴別人照顧，因此包括醫療跟預防的資源比例等，希望政府在制定政策時應依循科學證據，他盼政府能投入更多資源在研究領域，尤其國際競爭的標準非常高，從研究設計、個案到檢測方式，每一個標準都是成本，價值背後都有相對應的價格，籲政府「想一想」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航