2023全球前2%頂尖科學家，中研院陳建仁、翁啟惠等63人入列，1447名台灣學者進終身影響力排行
我們想讓你知道的是
台大癌醫中心院長楊志新受訪時表示，台灣的癌症治療與相關研究成果早已獲世界肯定，不需要靠排名來彰顯，再入選最大意義在於讓更多人知道臨床醫學是一門嚴謹的「科學」，若沒有經過縝密程序，怎麼可能應用在病人身上。
（中央社）美國史丹佛大學日前公布2023全球前2%頂尖科學家，以綜合排名來看，中研院包含行政院長（中研院特聘研究員）陳建仁、前院長翁啟惠、中研院長廖俊智等人入列，共63人。
2023全球前2%頂尖科學家名單日前公布，這是由美國史丹佛大學團隊使用全球最大的引文摘要資料庫Scopus，依據總引用次數、單獨作者、單獨或第一作者等6項關鍵指標評分所做的排行，反映學者的學術論文影響力。
根據榜單，個人部分以亞洲大學醫學檢驗暨生物技術系副教授何玉山425名排名最前，其次為台灣師範大學理學院化學系客座教授林民生排1064名等。
而中研院共有63人上榜，其中包括前中研院長翁啟惠、行政院長陳建仁、中研院院士賴明詔與院長廖俊智等人。
翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首名發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌藥物研究。
而陳建仁是台灣流行病學專家，學術專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生及預防醫學，且其在烏腳病、慢性砷中毒、病毒肝炎及癌症的研究舉世矚目。
台大308人進終身影響力排行
（中央社）根據美國史丹佛大學團隊發表的最新「全球前2%頂尖科學家榜單」，有1447名台灣學者進入「終身科學影響力排行榜」，其中以台大308人進榜最多。
美國史丹佛大學團隊使用全球最大的引文摘要資料庫Scopus，依據總引用次數、單獨作者、單獨或第一作者等6項關鍵指標評分，並發表「全球前2%頂尖科學家榜單」，反映學者的學術論文影響力。
根據史丹佛大學團隊日前公布的最新「全球前2%頂尖科學家榜單」，大學部分，共有1447名學者進入「終身科學影響力排行榜」，其中以台大308人（含台大醫院）進榜最多，其次是成功大學156人（含成大醫院）、陽明交通大學112人、清華大學92人。
個人部分，以亞洲大學醫學檢驗暨生物技術系副教授何玉山425名排名最前，其次是台灣師範大學理學院化學系客座教授林民生排1064名。
臨床醫學領域：關渡醫院院長蟬聯國內第一，台大癌醫院長再上榜
（中央社）美國史丹佛大學公布2023全球前2%頂尖科學家，在臨床醫學領域，關渡醫院院長陳亮恭蟬聯國內第一，台大癌醫中心院長楊志新也再上榜。他們不約而同表示，盼讓社會更好。
美國史丹佛大學團隊使用全球最大的引文摘要資料庫Scopus，依據總引用次數、單獨作者、單獨或第一作者等6項關鍵指標評分，近期發布「全球前2%頂尖科學家」榜單，反映學者的學術論文影響力。
今年台灣共1400多名科學家上榜，其中，若以在臨床提供醫療服務來排行，前3名為台北市立關渡醫院院長陳亮恭、台大癌醫中心榮譽院長鄭安理、台大癌醫中心院長楊志新。
楊志新接受《中央社》記者電訪時笑說，「當然是很光榮」，但台灣的癌症治療與相關研究成果早已獲世界肯定，不需要靠排名來彰顯，再入選最大意義在於讓更多人知道臨床醫學是一門嚴謹的「科學」，若沒有經過縝密程序，怎麼可能應用在病人身上。
「很多人以為臨床就是照顧病人。」他舉手機為例說明，科技要透過不斷研發才能持續進步，醫學也是相同道理，台灣醫師非常具有科學性，不同於其他國家醫生照顧病人為主，所以在醫學上的成就更多，相信與這個特性有關。
回應病人需求是保持熱情的動力。楊志新說，即便年輕醫師也都抱相似理念，包括爭取更多健保資源、加強己身研發能力等，才能照顧更多病人，不會太在意排名或不排名，專注在治療癌症病人上。
連3年蟬聯全國臨床醫學第1名的陳亮恭說，做研究最重要的目的與意義，是希望改變社會，對社會有幫助，讓民眾真正享受到研究成果。
台灣將在2025年進入超高齡社會。陳亮恭身為高齡領域專家，讓他不斷往前邁進的原因，「首先當然是好奇心重啊！」科學就是探索未知的領域。
而團隊成員跨領域幅度之大，從生物學、臨床照護、公共衛生、流行病學，甚至是資通訊科技等，不同專業的人聚在一起常會激盪出不同火花，日積月累形成底蘊，進而拋出更有創意跟深度的提問，再加上解決問題的企圖心，自然而然不斷向前走。
陳亮恭強調，人口高齡化的相關挑戰，正是現在醫療體系變革的核心，需要更具人口結構變化思維來研議策略，不能再以疾病思維尋求醫療體系的解方。
此外，預防勝於治療。陳亮恭指出，在不同年齡可能有不同預防重點，但目標都是一致：到了90歲、100歲仍能自理，不需要依賴別人照顧，因此包括醫療跟預防的資源比例等，希望政府在制定政策時應依循科學證據，他盼政府能投入更多資源在研究領域，尤其國際競爭的標準非常高，從研究設計、個案到檢測方式，每一個標準都是成本，價值背後都有相對應的價格，籲政府「想一想」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
我們想讓你知道的是
隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
想知道熱門劇集如何誕生？面對全球內容產業的急遽變化，文策院與2023TCCF創意內容大會又扮演著什麼角色？快來看看以下的小測驗，十分鐘帶你了解文化內容產業的小知識！
【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
為讓臺灣內容品質快速提升、走向國際，文化部的補助加上文策院的投資，「投補」資金加總，擴大臺灣戲劇、綜藝的製作費與品質。至2022年12月止，文策院投資金額達14.49億元、帶動民間投資約18.44億元，總投資金額達到32.93億元，這些投資成果，也陸續在國際間獲得令人矚目的好成績。 在今（2023）年五月的坎城影展上，由文策院所投資及合作的三部電影都交出了亮眼成績單。由臺灣與七國合製，獲文策院「國際合作投資專案計畫」投資，馬來西亞女導演余修善所執導的《虎紋少女》，獲得國際影評人週最大獎「最佳影片」。導演在專訪中表示，這次的大型跨國製作是一個非常好的經驗，「我們一起看著這個故事，即便成長背景不同，也能共感角色的掙扎，對一個創作者來說，多國合作也讓我有不同的視野，這個故事也就這樣被各方支持、茁壯」。
《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/