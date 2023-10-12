抗衡中國擴張，美國與歐盟攜手在非洲「羅必多走廊」建跨國鐵路

（中央社）美國及歐盟將攜手協助非洲國家建造一條跨國鐵路，將礦區資源運至港口。《日經亞洲》（Nikkei Asia）說，美、歐此舉意在抗衡中國一帶一路，也有意強化關鍵礦產供應鏈以降低對中國依賴。

《日經亞洲》11日報導，美國總統拜登（Joe Biden）9月9日宣布美國將與歐盟共同協助發展「羅必多走廊」（Lobito Corridor）時形容，「這項投資將改變區域傳統遊戲規則。」

「羅必多走廊」目的為強化連結鄰近大西洋的安哥拉羅必多港與尚比亞、剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）之間的物流網絡。尚比亞及剛果民主共和國都是擁有豐富礦產資源的內陸國家。

美國政府表示，美國與歐盟將協助針對從安哥拉東部延伸至尚比亞北部現有鐵路進行擴建的可行性研究。一名官員說，美國也將資助安哥拉與剛果民主共和國之間現有鐵路的整修計畫，「我們會藉此方式達到支持民主的目的」。這名官員以此暗示美國與中國做法不同。

剛果民主共和國是全球最大的鈷生產國，鈷是生產鋰離子電池的關鍵材料，鋰離子電池常用於電動車、消費電子產品及其他產品。這個中非國家也擁有其他關鍵礦藏，也是全球主要銅礦生產國，鄰國尚比亞也盛產銅礦。

報導指出，中國礦產公司在剛果民主共和國及尚比亞已相當活躍。美國及歐盟提升對非洲實體物流建設的參與，可能有助西方國家強化本身的供應鏈。

中國是首個協助非洲建造鐵路的國家，主要對撒哈拉沙漠以南的非洲國家提供協助，包括肯亞、衣索比亞、吉布地等。一家中國企業也獲得在奈及利亞興建鐵路的合約。

中國的優勢包括慷慨貸款以及企業能參與大型計畫，也不會對受助國的人權及民主表達關切，這點與美國不同，因此北京經常受到獨裁領導人歡迎。不過，中國提供的借貸常被批評不透明，有些人甚至稱為「債務陷阱」。

不過，北京近來被迫重新思考過去慷慨借貸的做法，根據一項美國波士頓大學的研究，中國去年對非洲貸款金額降到10億美元（約新台幣320億元）以下。 中國經濟發展趨緩也迫使領導人調整海外投資政策。

另一方面，美國攜手歐盟協助發展「羅必多走廊」，這是雙方在「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）下首先推行的項目之一。七大工業國集團（G7）領袖2022年承諾在5年內籌措6000億美元（約新台幣19兆元）資金，推動「全球基礎建設與投資夥伴計畫」，為開發中國家所需的基礎設施提供資金，並與中國價值數兆美元的「一帶一路」倡議相抗衡。

然而，紐約智庫外交關係協會（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）指出，「羅必多走廊」這類計畫即便在最好情況下，都要花上好多年才能看到成果。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航