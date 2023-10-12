中國如何走出經濟困境？復旦大學經濟學院長：政府投資浪費多，應改善家庭收入
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復旦大學經濟學院院長張軍說，從整個收入層面看，現在勞動收入還太低；建議中央政府把投資的預算壓縮，然後騰出一些支出去增加居民的實際收入和福利。比如把騰出的15至20兆元用於支持家庭的實際收入增長和福利項目。
（中央社）中國如何走出經濟困境引發關注，經濟學者張軍認為，政府應該壓縮投資預算，避免無效投資的浪費，然後把騰出的人民幣15至20兆元用於支持家庭的實際收入增長和福利項目。
中媒《觀察者網》11日刊出復旦大學經濟學院院長張軍的專訪，探討當前中國經濟難題。
張軍說，中國有6億人的人均月收入在人民幣3000元（約新台幣1萬3200元）以下，月均可支配收入不到1000元，「這跟國力不匹配」。「既然我們的國力可以動輒就花上幾千億甚至上萬億（兆）去搞形象工程，為什麼不用這些錢去為中低收入家庭的支出負擔買單呢？」這方面需要有一些政策的大調整。
他說，從整個收入層面看，現在勞動收入還太低；建議中央政府把投資的預算壓縮，然後騰出一些支出去增加居民的實際收入和福利。比如把騰出的15至20兆元用於支持家庭的實際收入增長和福利項目。
張軍強調，這些錢可以用在政府負擔育兒成本，從生育到幼兒園、小學，由國家買單；義務教育從9年變成12年；大幅度提高用於老人贍養的抵稅額度，甚至直接以現金方式發放到老人或者家庭帳戶。
他表示，大量農民養老金每月只有100元左右，這說不過去，是不是可以漲到1000至5000元，「地方每年投資浪費的錢都比這些多得多了」。國家如果能夠在家庭上面有更多支出，家庭就可以在消費上有更多支出，形成一個正向循環。
今年前8個月數據顯示，中國經濟仍然偏弱，有些人建議應該毫不猶豫地採取更有力的政策，不要「擠牙膏式」的調控。
對此，張軍指出，中央政府可能面臨的約束條件太多了，不容易下決心。而且與2008年（金融危機）相比，今天可刺激的地方也不多了。現在無論從投資、房地產、貿易等各方面，增長潛力都顯著變小，「推出大力度政策，經濟增長趨勢也未必會出現方向性的改變」。
他直言，現在整個經濟對總需求造成的下行壓力，不是一兩天形成的，有一個長期積累過程，預期也在變化，所以，一個大規模刺激政策出來是否有能扭轉局面，其實也沒把握。
張軍還強調，如果中央政策幫地方政府減輕了債務壓力，後者「亂花錢」仍是一個大問題。「現在經濟下行壓力中，有一個很重要的原因就是過度投資，其中包含大量政府支持的投資，很多投資沒有合理的回報，打水漂的案例比比皆是，這個問題一直都沒有解決。」
他說，這也部分解釋了為什麼現在高層在相關問題上比較謹慎。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。