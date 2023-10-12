中國如何走出經濟困境？復旦大學經濟學院長：政府投資浪費多，應改善家庭收入

（中央社）中國如何走出經濟困境引發關注，經濟學者張軍認為，政府應該壓縮投資預算，避免無效投資的浪費，然後把騰出的人民幣15至20兆元用於支持家庭的實際收入增長和福利項目。

中媒《觀察者網》11日刊出復旦大學經濟學院院長張軍的專訪，探討當前中國經濟難題。

張軍說，中國有6億人的人均月收入在人民幣3000元（約新台幣1萬3200元）以下，月均可支配收入不到1000元，「這跟國力不匹配」。「既然我們的國力可以動輒就花上幾千億甚至上萬億（兆）去搞形象工程，為什麼不用這些錢去為中低收入家庭的支出負擔買單呢？」這方面需要有一些政策的大調整。

他說，從整個收入層面看，現在勞動收入還太低；建議中央政府把投資的預算壓縮，然後騰出一些支出去增加居民的實際收入和福利。比如把騰出的15至20兆元用於支持家庭的實際收入增長和福利項目。

張軍強調，這些錢可以用在政府負擔育兒成本，從生育到幼兒園、小學，由國家買單；義務教育從9年變成12年；大幅度提高用於老人贍養的抵稅額度，甚至直接以現金方式發放到老人或者家庭帳戶。

他表示，大量農民養老金每月只有100元左右，這說不過去，是不是可以漲到1000至5000元，「地方每年投資浪費的錢都比這些多得多了」。國家如果能夠在家庭上面有更多支出，家庭就可以在消費上有更多支出，形成一個正向循環。

今年前8個月數據顯示，中國經濟仍然偏弱，有些人建議應該毫不猶豫地採取更有力的政策，不要「擠牙膏式」的調控。

對此，張軍指出，中央政府可能面臨的約束條件太多了，不容易下決心。而且與2008年（金融危機）相比，今天可刺激的地方也不多了。現在無論從投資、房地產、貿易等各方面，增長潛力都顯著變小，「推出大力度政策，經濟增長趨勢也未必會出現方向性的改變」。

他直言，現在整個經濟對總需求造成的下行壓力，不是一兩天形成的，有一個長期積累過程，預期也在變化，所以，一個大規模刺激政策出來是否有能扭轉局面，其實也沒把握。

張軍還強調，如果中央政策幫地方政府減輕了債務壓力，後者「亂花錢」仍是一個大問題。「現在經濟下行壓力中，有一個很重要的原因就是過度投資，其中包含大量政府支持的投資，很多投資沒有合理的回報，打水漂的案例比比皆是，這個問題一直都沒有解決。」

他說，這也部分解釋了為什麼現在高層在相關問題上比較謹慎。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航