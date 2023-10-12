韓國瑜：海內外都對國民黨失望；韓柯會談下架民進黨，柯辦：願傾聽整合建議盼速磋商
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韓國瑜也表示，他和柯文哲兩人有許多共同好友，過去一年期間一直在約時間碰面，只是這段時間國民黨總統提名一直都未明朗，他認為必須等到提名後再見面，起碼觀感比較好；他自己單純，但政治上很多事情很敏感，免得被誤會有個人欲望、非分之想，引發不必要的聯想。
與侯友宜同台造勢，韓國瑜：海內外都對國民黨失望
（中央社）前高雄市長韓國瑜11日出席「戰鬥藍」輔選列車啟動記者會，與國民黨總統參選人侯友宜同台。韓國瑜說，他剛從海外回來，海內外對國民黨失望，認為國民黨怎麼那麼軟、那麼沒用、沒出息。
中廣董事長趙少康11日舉行戰鬥藍輔選列車啟動記者會，侯友宜、韓國瑜同台，與超過30位藍營立委參選人造勢。韓國瑜一到場，便和侯友宜握手致意，侯友宜發表談話時，韓國瑜坐在一旁，全程仔細聆聽，拍照時，兩人牽起對方的手，相互摟著對方上台，過程中不斷交頭接耳，交換意見。
韓國瑜致詞時說，趙少康及前國民黨副主席郝龍斌召集戰鬥藍吃力不討好，自己出錢出力，還要擔心被人背後非議，但是卻義無反顧，要攜手打造有戰鬥力的立委。
韓國瑜表示，江湖有三把刀，閹豬刀、檳榔刀、剃頭刀，立委也有三把刀，質詢刀、法律審查刀及預算審查刀。民代在立法院為民喉舌，這就是立委質詢刀，立委看到民眾苦難、國家危險不講話，為民喉舌4個字就不及格。他希望戰鬥藍立委，在立法院能好好發揮這三把刀。
韓國瑜也說，他剛從海外回來，不諱言，海內、海外對國民黨失望，認為國民黨怎麼這麼軟、這麼沒用、沒出息，期待戰鬥藍能夠擦亮國民黨招牌，國民黨員一定要做到不偷、不搶，各級民意代表要做到不貪污、不腐敗，心中充滿對人民的愛。
侯友宜說，他參選有2個重要價值，第一是「國家有難、匹夫有責」，他會守護國家安全，保護中華民國，第二則是清查所有弊案、用心解決問題；未來他當選總統會贏回公平正義、贏回中華民國的安全。
趙少康表示，國會席次非常重要，這次選戰攸關兩岸和平與戰爭、貧窮與繁榮、清廉與貪腐，戰鬥藍會與侯友宜、國民黨中央分進合擊，大家發揮加乘效果。
此外，趙少康也發表戰鬥藍共同政見草案，包含推動內閣制；核一、核二、核三廠延役，核四廠評估重啟；恢復特偵組；修法重判詐欺犯；為低階職業軍人加薪；兩岸對等互設聯絡辦事處；大學生免學費；全面檢討課綱等8大主張。
韓柯會談下架民進黨，柯辦：願傾聽整合建議盼速磋商
前高雄市長韓國瑜接受媒體專訪還原9日與民眾黨主席柯文哲會談內容，當時討論如何集中力量下架民進黨。韓國瑜說，目前檯面上4位總統參選人當中，他與柯文哲交情最好，至於侯友宜則沒有共事過。
對此，柯辦發言人戴于文受訪時表示，政黨輪替是多數民眾的期待，在野整合的過程中有各方熱心的人士提供各種看法與建議，柯文哲都很願意傾聽，期待能儘快磋商，回應民眾的期待。
韓國瑜11日出席「戰鬥藍」輔選列車啟動記者會，與國民黨總統參選人侯友宜同台。他表示，剛從海外回來，海內外對國民黨失望，認為國民黨怎麼那麼軟、那麼沒用、沒出息。
韓國瑜11日下午接受媒體專訪時談及9日與柯文哲會面內容。他表示，主要討論如何集中力量下架民進黨，而目前檯面上4位主要總統參選人當中，他與柯文哲交情最好，柯文哲很信任他；至於侯友宜從警，他則是軍人，兩人發展路線不同、沒共事過。
韓國瑜也表示，他和柯文哲兩人有許多共同好友，過去一年期間一直在約時間碰面，只是這段時間國民黨總統提名一直都未明朗，他認為必須等到提名後再見面，起碼觀感比較好；他自己單純，但政治上很多事情很敏感，免得被誤會有個人欲望、非分之想，引發不必要的聯想。
對於韓國瑜還原的會談內容，戴于文受訪時回應，政黨輪替是多數民眾的期待，在野整合的過程中各方熱心的人士提供各種看法與建議，柯文哲都很願意傾聽，期待能儘快磋商，回應民眾的期待。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
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隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
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【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
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《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/