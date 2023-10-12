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2023/10/12,
政治

韓國瑜：海內外都對國民黨失望；韓柯會談下架民進黨，柯辦：願傾聽整合建議盼速磋商

韓國瑜：海內外都對國民黨失望；韓柯會談下架民進黨，柯辦：願傾聽整合建議盼速磋商
Photo Credit: 中央社

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韓國瑜也表示，他和柯文哲兩人有許多共同好友，過去一年期間一直在約時間碰面，只是這段時間國民黨總統提名一直都未明朗，他認為必須等到提名後再見面，起碼觀感比較好；他自己單純，但政治上很多事情很敏感，免得被誤會有個人欲望、非分之想，引發不必要的聯想。

與侯友宜同台造勢，韓國瑜：海內外都對國民黨失望

（中央社）前高雄市長韓國瑜11日出席「戰鬥藍」輔選列車啟動記者會，與國民黨總統參選人侯友宜同台。韓國瑜說，他剛從海外回來，海內外對國民黨失望，認為國民黨怎麼那麼軟、那麼沒用、沒出息。

中廣董事長趙少康11日舉行戰鬥藍輔選列車啟動記者會，侯友宜、韓國瑜同台，與超過30位藍營立委參選人造勢。韓國瑜一到場，便和侯友宜握手致意，侯友宜發表談話時，韓國瑜坐在一旁，全程仔細聆聽，拍照時，兩人牽起對方的手，相互摟著對方上台，過程中不斷交頭接耳，交換意見。

韓國瑜致詞時說，趙少康及前國民黨副主席郝龍斌召集戰鬥藍吃力不討好，自己出錢出力，還要擔心被人背後非議，但是卻義無反顧，要攜手打造有戰鬥力的立委。

韓國瑜表示，江湖有三把刀，閹豬刀、檳榔刀、剃頭刀，立委也有三把刀，質詢刀、法律審查刀及預算審查刀。民代在立法院為民喉舌，這就是立委質詢刀，立委看到民眾苦難、國家危險不講話，為民喉舌4個字就不及格。他希望戰鬥藍立委，在立法院能好好發揮這三把刀。

韓國瑜也說，他剛從海外回來，不諱言，海內、海外對國民黨失望，認為國民黨怎麼這麼軟、這麼沒用、沒出息，期待戰鬥藍能夠擦亮國民黨招牌，國民黨員一定要做到不偷、不搶，各級民意代表要做到不貪污、不腐敗，心中充滿對人民的愛。

侯友宜說，他參選有2個重要價值，第一是「國家有難、匹夫有責」，他會守護國家安全，保護中華民國，第二則是清查所有弊案、用心解決問題；未來他當選總統會贏回公平正義、贏回中華民國的安全。

趙少康表示，國會席次非常重要，這次選戰攸關兩岸和平與戰爭、貧窮與繁榮、清廉與貪腐，戰鬥藍會與侯友宜、國民黨中央分進合擊，大家發揮加乘效果。

此外，趙少康也發表戰鬥藍共同政見草案，包含推動內閣制；核一、核二、核三廠延役，核四廠評估重啟；恢復特偵組；修法重判詐欺犯；為低階職業軍人加薪；兩岸對等互設聯絡辦事處；大學生免學費；全面檢討課綱等8大主張。

韓柯會談下架民進黨，柯辦：願傾聽整合建議盼速磋商

前高雄市長韓國瑜接受媒體專訪還原9日與民眾黨主席柯文哲會談內容，當時討論如何集中力量下架民進黨。韓國瑜說，目前檯面上4位總統參選人當中，他與柯文哲交情最好，至於侯友宜則沒有共事過。

對此，柯辦發言人戴于文受訪時表示，政黨輪替是多數民眾的期待，在野整合的過程中有各方熱心的人士提供各種看法與建議，柯文哲都很願意傾聽，期待能儘快磋商，回應民眾的期待。

韓國瑜11日出席「戰鬥藍」輔選列車啟動記者會，與國民黨總統參選人侯友宜同台。他表示，剛從海外回來，海內外對國民黨失望，認為國民黨怎麼那麼軟、那麼沒用、沒出息。

韓國瑜11日下午接受媒體專訪時談及9日與柯文哲會面內容。他表示，主要討論如何集中力量下架民進黨，而目前檯面上4位主要總統參選人當中，他與柯文哲交情最好，柯文哲很信任他；至於侯友宜從警，他則是軍人，兩人發展路線不同、沒共事過。

韓國瑜也表示，他和柯文哲兩人有許多共同好友，過去一年期間一直在約時間碰面，只是這段時間國民黨總統提名一直都未明朗，他認為必須等到提名後再見面，起碼觀感比較好；他自己單純，但政治上很多事情很敏感，免得被誤會有個人欲望、非分之想，引發不必要的聯想。

對於韓國瑜還原的會談內容，戴于文受訪時回應，政黨輪替是多數民眾的期待，在野整合的過程中各方熱心的人士提供各種看法與建議，柯文哲都很願意傾聽，期待能儘快磋商，回應民眾的期待。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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