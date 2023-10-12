旅宿業擬開放移工，王國材：已提出初步方案，學者：茲事體大、應再想想

旅宿業擬開放移工 王國材：已提出初步方案

（中央社）旅宿業缺工議題將有解，交通部長王國材今（12）日說，目前已經提出初步方案，會再跟勞動部做最後確認，包含開放多少人數等。

立法院交通委員會今日邀請交通部部長王國材列席報告業務概況，並備質詢。

會前王國材接受媒體聯訪談到旅宿業擬開放移工議題時表示，旅宿業尤其清潔工方面，在經過與勞動部長時間討論，交通部已經提出初步方案，要等勞動部做最後確認，包含開放多人少數等，都會再討論後做決定。

王國材表示，各行業都有缺工問題，勞動部方面也希望可以維持穩定就業，考慮中高齡勞動力投入等，這部分就跟勞動部再做最後確認。交通部指出，預計本週跨部會再次討論相關方案。

至於為何交通部已經祭出相關補貼仍無法解決缺工議題，王國材表示，房務清潔工作很多人都覺得很辛苦，很多勞工都不願意擔任，因此認為國外移工的意願會比較高。

另外，有關國慶焰火的無人機表演因遭到民間無人機干擾一事，王國材表示，國慶焰火那個晚上展演的無人機約300架，但約有60幾架的無人機干擾，台中市警察局、國安相關單位都一一做處理。

王國材指出，台中市政府9月25日就有公布10月9日到10月10日整天禁止無人機，因此會按照相關罰則處罰新台幣3萬元到15萬元外，民航局也進行調查當中，若屬於禁航區還可處罰30萬元到150萬元。

旅宿業擬開放移工 學者：茲事體大、應再想想

（中央社）政府擬開放旅宿業聘移工，學者昨（11）日質疑，製造業、農業等開放都有其脈絡且有客觀數據，但旅宿業僅憑喊缺工，恐致其他業別也想跟進、無法解決低薪問題，茲事體大、應再想想。

旅宿、服務業面臨人力荒，不少總經理等主管都必須到第一線鋪床、打掃，讓業者頻喊希望能引進移工，交通部觀光署署長周永暉日前接受《中央社》專訪時也提到，解決旅宿業缺工，今年有機會專案開放移工。

對於政府擬開放旅宿業聘請移工，台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆告訴《中央社》記者，此事茲事體大、應再想想。

辛炳隆說，產業缺工應透過提高薪資來達到供需平衡、解決人力問題，政府過去開放製造業或社福移工都有其脈絡原因可循，製造業是因有出口競爭壓力、擔心產業外移，而社福移工則是以社會福利概念來引進，都有其政策背景。

辛炳隆指出，旅宿業不同，旅宿業沒有國際競爭壓力問題，不會因漲薪資就遷到其他國家去，若開放旅宿業引進移工，「上位政策基調就改變了」，只要一改變，以後廠商找不到人就會來喊說要移工。

辛炳隆也提到，政府協助產業媒合員工，很多業者稱已提高待遇但仍找不到人，但旅宿業本就是低薪產業，在各行各業缺工時代，別的行業也在提高薪資，即便旅宿業者提高薪資也不見得有優勢。

辛炳隆也說，旅宿業人力短缺，原本在旅宿業的員工工作量也變重，在工作量變重情況下，加薪又只加一點點，員工也會覺得不划算，目前離開旅宿業的人也不願意回去，台灣人口結構不可能在一兩年之間原本願意去旅宿業的人都不見了，「終究是待遇問題」。

辛炳隆也提到，旅宿業因缺工而不得不提高待遇，這對解決台灣低薪是有幫助的，一旦開放移工業者就會有期待，「幹嘛提高待遇」，好不容易拉高的薪資恐怕又打回原形，政府應詳盡去探討媒合不成功原因，再好好想想是否真的要開放讓旅宿業聘移工。

文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻則說，台灣就業者約6成多在服務業部門工作，其中旅宿業排前三多，如果開放移工可能導致部分在旅宿業工作的本國勞工被取代、影響就業。

李健鴻也說，任何移工開放政策都應該要有客觀調查數據作為依據，而不是只憑某一方喊，過去不管是製造業、農業或者是營建，要開放移工都會提出客觀調查數據，但旅宿業目前都還沒看到，若只因為說缺工就要討論，「憑感覺要怎麼討論」。

李健鴻也質疑，旅宿業都可以用缺工為理由要求開放，那其他服務業是不是也可以要求，擔憂此開一先例，其他業別也會想跟進，這真的是台灣社會要的結果嗎。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航