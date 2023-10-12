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2023/10/12,
印太

若台海也爆衝突，美國防官員：有信心因應任何突發事件，相信美國介入能取得勝利

若台海也爆衝突，美國防官員：有信心因應任何突發事件，相信美國介入能取得勝利
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羅耶爾重申美國國防部一貫看法指出，衝突既非迫在眉睫、也非不可避免，現今的威嚇真實且強大，美國正積極採取必要行動維持嚇阻力，目標是讓中國國家主席習近平每天醒來並思考中國侵略風險時，會認為今天不是入侵台灣的那天。

（中央社）俄烏、以巴相繼爆發衝突，外界擔憂若此時發生台海危機，美國是否有能力因應。美國國防部印太事務首席副助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal）今天（當地時間11日）表示，有信心因應可能發生的任何突發事件。

俄烏戰爭爆發超過1年半，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）日前也爆發嚴重衝突，外界擔憂若台海此時陷入危機，美國是否有能力同時因應3方局勢。

出席華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度論壇發表演說的羅耶爾今天在被問到此事時表示，美國每天都在進行決策，籌畫資源、能力與力量，以確保為可能的各種突發事件做好準備。

透過軍力態勢與資源管理，羅耶爾表示，非常有信心美國能因應各種可能發生的突發事件。考量美方投入的工作與精力，確保為各項情況做好準備，若美國介入，相信能取得勝利。

羅耶爾在演說時表示，觀察烏克蘭與以色列局勢，現在討論維持亞太現況與和平穩定、區域安全十分重要。美國國防部致力於維持對台灣的支持，同時建立並強化區域聯盟與夥伴關係，以促進印太區域安全穩定。

他指出，依循美國長期政策，持續強化台灣自我防衛能力，仍是美國政府的關鍵優先事項，這在很大程度上是對中華人民共和國尋求在經濟、外交與軍事上對台灣施壓的回應。

羅耶爾重申美國國防部一貫看法指出，衝突既非迫在眉睫、也非不可避免，現今的威嚇真實且強大，美國正積極採取必要行動維持嚇阻力，目標是讓中國國家主席習近平每天醒來並思考中國侵略風險時，會認為今天不是入侵台灣的那天。

面對台灣即將到來的總統大選，羅耶爾強調，不論結果如何，美國都將繼續尋求並支持提供台灣防衛能力。

對於台灣大選，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）表示，美國對於台灣民主進程與自由公正的選舉充滿信心。美國不會在台灣大選中選邊站，也期待與台灣選民選擇的下一任領袖合作。

羅森柏格指出，美方致力於在公正與平等基礎上與各候選人接觸，美方反對任何外部勢力干預台灣大選。不論選舉結果如何，美方政策都將維持不變。

即將啟程再度前往台灣訪問的羅森柏格開玩笑說，到台灣旅行是她接任美國在台協會主席職務最喜歡的一部分，特別是台灣美食。但對於此行目的她則三緘其口，僅表示會與各界領袖會晤。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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