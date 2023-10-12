若台海也爆衝突，美國防官員：有信心因應任何突發事件，相信美國介入能取得勝利
我們想讓你知道的是
羅耶爾重申美國國防部一貫看法指出，衝突既非迫在眉睫、也非不可避免，現今的威嚇真實且強大，美國正積極採取必要行動維持嚇阻力，目標是讓中國國家主席習近平每天醒來並思考中國侵略風險時，會認為今天不是入侵台灣的那天。
（中央社）俄烏、以巴相繼爆發衝突，外界擔憂若此時發生台海危機，美國是否有能力因應。美國國防部印太事務首席副助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal）今天（當地時間11日）表示，有信心因應可能發生的任何突發事件。
俄烏戰爭爆發超過1年半，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）日前也爆發嚴重衝突，外界擔憂若台海此時陷入危機，美國是否有能力同時因應3方局勢。
出席華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年度論壇發表演說的羅耶爾今天在被問到此事時表示，美國每天都在進行決策，籌畫資源、能力與力量，以確保為可能的各種突發事件做好準備。
透過軍力態勢與資源管理，羅耶爾表示，非常有信心美國能因應各種可能發生的突發事件。考量美方投入的工作與精力，確保為各項情況做好準備，若美國介入，相信能取得勝利。
羅耶爾在演說時表示，觀察烏克蘭與以色列局勢，現在討論維持亞太現況與和平穩定、區域安全十分重要。美國國防部致力於維持對台灣的支持，同時建立並強化區域聯盟與夥伴關係，以促進印太區域安全穩定。
他指出，依循美國長期政策，持續強化台灣自我防衛能力，仍是美國政府的關鍵優先事項，這在很大程度上是對中華人民共和國尋求在經濟、外交與軍事上對台灣施壓的回應。
羅耶爾重申美國國防部一貫看法指出，衝突既非迫在眉睫、也非不可避免，現今的威嚇真實且強大，美國正積極採取必要行動維持嚇阻力，目標是讓中國國家主席習近平每天醒來並思考中國侵略風險時，會認為今天不是入侵台灣的那天。
面對台灣即將到來的總統大選，羅耶爾強調，不論結果如何，美國都將繼續尋求並支持提供台灣防衛能力。
對於台灣大選，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）表示，美國對於台灣民主進程與自由公正的選舉充滿信心。美國不會在台灣大選中選邊站，也期待與台灣選民選擇的下一任領袖合作。
羅森柏格指出，美方致力於在公正與平等基礎上與各候選人接觸，美方反對任何外部勢力干預台灣大選。不論選舉結果如何，美方政策都將維持不變。
即將啟程再度前往台灣訪問的羅森柏格開玩笑說，到台灣旅行是她接任美國在台協會主席職務最喜歡的一部分，特別是台灣美食。但對於此行目的她則三緘其口，僅表示會與各界領袖會晤。
新聞來源
延伸閱讀
- 俄烏戰爭陷入膠著，有沒有改變習近平統一台灣的想法？
- 美學者傅泰林：中國不會因經濟陷衰退而對台動武，但會對外部威脅加強震懾
- 《半島電視台》分析：俄羅斯陷苦戰，可能讓務實謹慎的習近平放棄早期攻台
- 眼看俄羅斯發動戰爭的下場，習近平可能意識到「武統台灣」並非紙上談兵那麼簡單
- 《日經亞洲》：武統台灣炒過頭，中國試圖以「四面作戰論」降溫
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。