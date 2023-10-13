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TNL+ 2023/10/13,
勞工

2023諾貝爾經濟學獎得主戈丁的最大貢獻，就是讓我們發現「女性的時間比男性更不值錢」

2023諾貝爾經濟學獎得主戈丁的最大貢獻，就是讓我們發現「女性的時間比男性更不值錢」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

戈丁的研究突顯了我們社會持續追求性別平等的重要性，以確保女性擁有更多的機會和資源，實現職業生涯中更大的成功。這讓我想到上個月底總統候選人提出凍卵補助是為了解決「少子化」，但多數女性面臨的問題是在可以生育的年齡需要選擇是否留在職場，而非缺少凍卵的經費。

2023諾貝爾經濟學獎：全世界在恭賀一位女性得主，但達到性別平等還有一段路

今年諾貝爾最後一個獎項經濟學獎於9日揭曉，由美國經濟史學者戈丁（Claudia Goldin）獲此殊榮。她從1980年代起率先採用全面性的方法，解釋女性就業比率提高的原因，以及性別差異為何依然嚴重，同時也指出從18世紀末至今200年女性勞動參與率與經濟成長之間並非正相關，單靠經濟成長並不能自動降低勞動市場上的性別差異。

戈丁的研究涉及對歷史數據的分析，從上世紀20年代和30年代美國勞動市場中的性別差距問題，探討女性參與勞動力市場的歷史趨勢，並解釋某些職業中的性別工資差距較小，而其他職業中差距較大。

另外，她著名的研究也包括「避孕藥改善女性勞動地位」——避孕藥的普及，女性延遲結婚和生育的時間，因此擴大職業選擇和接受教育的機會——她的研究不僅強調了性別平等問題的複雜性，還提出了一些政策建議，以減輕「生育懲罰」（child penalty）的影響，包括提供更多的育兒假期、改善工作彈性、鼓勵男性參與家庭責任等。

第三位女性諾貝爾經濟學獎

諾貝爾皇家科學院在公告中特別強調，此次諾貝爾經濟學獎授予戈丁，是為了肯定她在「增進各界對女性勞動市場結果的理解」方面所做的卓越貢獻。

戈丁的研究成就了多個面向，最重要的是她是第一個全面性記錄兩世紀以來女性在收入和勞動市場參與方面的情況，揭示性別差距的變革原因，並揭露了性別差距仍然存在勞動市場的主要來源，這一研究不僅對學術界有著深遠的影響，還對政策制定者和社會各界具有實質意義，有助於促進性別平等。

而諾貝爾經濟學獎自1969年至今已頒出55座獎，其中只有三位女性獲獎者，是所有獎項中女性得獎者最少的，因此戈丁的獲獎不僅說明女性勞動的研究受到重視，同時提升了女性在經濟學領域的影響。

造成同工不同酬的原因之一：「生育懲罰」

「生育懲罰」指的是女性在生育和撫養子女後，可能在職場中面臨的挑戰和收入差距。戈丁的研究強調了，要使女性的就業條件發生改變，可能需要數十年的時間，而其中一個最關鍵的因素之一，正是與「生育懲罰」相關的問題。

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