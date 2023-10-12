新加坡死刑犯家屬提交千人請願書，呼籲政府審視死刑正當性
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新加坡死刑犯家屬日前向內政部提交了一份請願書，呼籲政府暫停死刑並重新審視死刑的正當性。新加坡向來以嚴厲的毒品強制性死刑聞名，引起許多反對人士的改革聲浪，內政部長則表示處決毒品犯罪者可以拯救更多新加坡人的生命。
《半島電視台》報導，本週一（9日）、世界反死刑日前夕，新加坡死刑犯家屬向內政部提交了一份請願書，呼籲政府暫停死刑並重新審視死刑的正當性，這份請願書總共收集了1700百多份連署簽名。
新加坡曾在疫情期間暫停死刑，但自2022年恢復執行死刑以來，新加坡已有16人被絞死。
「現在是政府調查此事的時候了，他們對死刑是如此固執及嚴格。」去年被處決的納澤里（Nazeri bin Lajim）的妹妹納澤拉（Nazira Lajim Hertslet）表示。
納澤里因販運33克的海洛因，在2017年被判死刑，到去年執行死刑時，納澤里已64歲。
「他（納澤里）希望我告訴全世界，新加坡的法律對他來說並不公平。」納澤拉表示，自從哥哥被絞死以來，她便成為反對死刑的倡議者。
「我擔心他們還會繼續奪走更多人的生命。」納澤拉表示。
活動人士估計，新加坡目前約有50名死囚，其中除3人以外，均因毒品相關罪行入獄。
今年初，新加坡處決46歲的坦加拉朱（Tangaraju Suppiah）成為國際頭條，坦加拉朱因教唆企圖販運超過1公斤的大麻於2018年被判死，他的處決受到聯合國和英國億萬富翁理查德·布蘭森（Richard Charles）的譴責。
國際特赦組織表示，2022年僅有4個國家執行與毒品相關死刑的國家，新加坡便是其中之一。
新加坡內政部表示，對毒品犯罪使用死刑是一種有效的威懾，可以讓新加坡人「免受毒品的有害影響」。
《海峽時報》9月報導，新加坡內政部長尚穆根表示，死刑並非政府的首選，但國家的義務是確保新加坡境內的人民安全和保障並拯救生命，而對毒品的實施的強制性死刑所拯救的生命多於奪走的生命。
尚穆根也援引內政部的一項調查，當中87%的受訪者認為死刑可以阻止人們販運大量毒品，並杜絕毒品進入新加坡。
然而，運動人士並不同意尚穆根的說法，他們認為處決毒品犯罪者無益於打擊非法毒品交易。
新加坡變革正義集體（Transformative Justice Collective）的伊利亞（Elijah Tay）表示：「政府需要讓民眾全面認識吸毒的後果，而不是僅僅藉由死刑去告訴人們我們是安全的。」
除了請願書外，活動人士還向尚穆根遞交了一封信，要求他和「新加坡殘酷且毫無意義的禁毒戰爭」下的死刑犯會面。
此外，死刑犯家屬也希望尚穆根能夠充分理解死囚親屬的困境。
謝里法（Sharifah Syed Zin）的哥哥賽依德（Syed Suhail bin Syed Zin）於2016年因販運超過38克海洛因而被判處死刑。
此前，賽依德被指定了絞刑日期，雖然最終獲準暫緩執行，但兩個日期僅差一天。
「這是一個非常困難的處境。我非常為他擔心」謝里法說，並表示：「這很難，一直想著他和他所處的條件是非常困難的。」
「如果不是牢房裡死囚的家人，沒有人能理解家人的感受。」謝里法強調。
馬來西亞：廢除強制死刑
今年4月，馬來西亞議會批准了死刑改革，廢除了包括販毒在內的嚴重罪刑的強制死刑，但新加坡目前並未有追隨鄰國腳步的跡象。
新加坡運動人士質疑：「為甚麼馬來西亞做得到，新加坡卻做不到呢？」
內政部長尚穆根最近在接受馬來西亞新聞頻道採訪時重申，保留死刑「拯救了新加坡人民的生命」。
對於那些等待家人被處決的人來說，他的話並沒有帶來太多安慰。
「其他地方的人都富有同情心，但新加坡仍然是一個無情的國家。」被處決者的親屬謝里法表示。
今年10月9日，馬來西亞國家元首阿都拉正式御准國會下議院通過廢除強制死刑。
新聞來源
- Families of the executed appeal to ‘heartless’ Singapore for change（半島新聞台）
- Malaysian Parliament moves to end mandatory death penalty（半島新聞台）
- Capital punishment for drug trafficking essential to saving more lives: Shanmugam（海峽時報）
- 包括废强制死刑元首御准17法案（星洲網）
延伸閱讀
- 新加坡男子因持有1公斤大麻將被處死，維珍集團創辦人布蘭森呼籲停止死刑
- 台灣比較保護殺人犯？已4年多不執行死刑的馬來西亞，為何朝野都願廢除「強制死刑」
- 馬來西亞政府決意廢死引反彈，網友卻一面倒呼籲學習新加坡
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA