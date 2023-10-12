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2023/10/12,
印太

新加坡死刑犯家屬提交千人請願書，呼籲政府審視死刑正當性

新加坡死刑犯家屬提交千人請願書，呼籲政府審視死刑正當性
新加坡市區景象。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

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新加坡死刑犯家屬日前向內政部提交了一份請願書，呼籲政府暫停死刑並重新審視死刑的正當性。新加坡向來以嚴厲的毒品強制性死刑聞名，引起許多反對人士的改革聲浪，內政部長則表示處決毒品犯罪者可以拯救更多新加坡人的生命。

半島電視台》報導，本週一（9日）、世界反死刑日前夕，新加坡死刑犯家屬向內政部提交了一份請願書，呼籲政府暫停死刑並重新審視死刑的正當性，這份請願書總共收集了1700百多份連署簽名。

新加坡曾在疫情期間暫停死刑，但自2022年恢復執行死刑以來，新加坡已有16人被絞死。

「現在是政府調查此事的時候了，他們對死刑是如此固執及嚴格。」去年被處決的納澤里（Nazeri bin Lajim）的妹妹納澤拉（Nazira Lajim Hertslet）表示。

納澤里因販運33克的海洛因，在2017年被判死刑，到去年執行死刑時，納澤里已64歲。

「他（納澤里）希望我告訴全世界，新加坡的法律對他來說並不公平。」納澤拉表示，自從哥哥被絞死以來，她便成為反對死刑的倡議者。

「我擔心他們還會繼續奪走更多人的生命。」納澤拉表示。

活動人士估計，新加坡目前約有50名死囚，其中除3人以外，均因毒品相關罪行入獄。

今年初，新加坡處決46歲的坦加拉朱（Tangaraju Suppiah）成為國際頭條，坦加拉朱因教唆企圖販運超過1公斤的大麻於2018年被判死，他的處決受到聯合國和英國億萬富翁理查德·布蘭森（Richard Charles）的譴責。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
大麻。

國際特赦組織表示，2022年僅有4個國家執行與毒品相關死刑的國家，新加坡便是其中之一。

新加坡內政部表示，對毒品犯罪使用死刑是一種有效的威懾，可以讓新加坡人「免受毒品的有害影響」。

海峽時報》9月報導，新加坡內政部長尚穆根表示，死刑並非政府的首選，但國家的義務是確保新加坡境內的人民安全和保障並拯救生命，而對毒品的實施的強制性死刑所拯救的生命多於奪走的生命。

尚穆根也援引內政部的一項調查，當中87%的受訪者認為死刑可以阻止人們販運大量毒品，並杜絕毒品進入新加坡。

然而，運動人士並不同意尚穆根的說法，他們認為處決毒品犯罪者無益於打擊非法毒品交易。

新加坡變革正義集體（Transformative Justice Collective）的伊利亞（Elijah Tay）表示：「政府需要讓民眾全面認識吸毒的後果，而不是僅僅藉由死刑去告訴人們我們是安全的。」

除了請願書外，活動人士還向尚穆根遞交了一封信，要求他和「新加坡殘酷且毫無意義的禁毒戰爭」下的死刑犯會面。

此外，死刑犯家屬也希望尚穆根能夠充分理解死囚親屬的困境。

謝里法（Sharifah Syed Zin）的哥哥賽依德（Syed Suhail bin Syed Zin）於2016年因販運超過38克海洛因而被判處死刑。

此前，賽依德被指定了絞刑日期，雖然最終獲準暫緩執行，但兩個日期僅差一天。

「這是一個非常困難的處境。我非常為他擔心」謝里法說，並表示：「這很難，一直想著他和他所處的條件是非常困難的。」

「如果不是牢房裡死囚的家人，沒有人能理解家人的感受。」謝里法強調。

馬來西亞：廢除強制死刑

今年4月，馬來西亞議會批准了死刑改革，廢除了包括販毒在內的嚴重罪刑的強制死刑，但新加坡目前並未有追隨鄰國腳步的跡象。

新加坡運動人士質疑：「為甚麼馬來西亞做得到，新加坡卻做不到呢？」

內政部長尚穆根最近在接受馬來西亞新聞頻道採訪時重申，保留死刑「拯救了新加坡人民的生命」。

對於那些等待家人被處決的人來說，他的話並沒有帶來太多安慰。

「其他地方的人都富有同情心，但新加坡仍然是一個無情的國家。」被處決者的親屬謝里法表示。

今年10月9日，馬來西亞國家元首阿都拉正式御准國會下議院通過廢除強制死刑。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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