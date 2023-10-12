東南亞觀光業高度依賴中國，中客人潮預計2025年才會回歸

中國遊客人潮不再東南亞觀光業望梅止渴

中國「黃金週」甫結束，但過往是中國遊客首選的東南亞，近期未見中客大舉回歸。觀察家分析，受到中國國際航班運能及中國經濟低迷影響，東南亞各國恐至少得等到2025年，才會重現疫情前的中國遊客人潮，但高度仰賴中客的東協觀光產業若未積極開拓多元市場，未來恐面臨風險。

新加坡媒體《商業時報》（The Business Times）週二（10日）報導，為了增進中國旅客於「黃金週」假期在當地的消費，星國樟宜機場（Changi Airport）數日前隨處可見針對中國消費者的銀聯卡和微信支付折扣廣告。但在中國「黃金週」於上週五結束後，樟宜機場的工作人員說，雖然今年的中國遊客有增多，但跟疫情前比仍相差甚遠。此外，星國旅遊業者也指出，「黃金週」期間來星國的中國旅客是以散客為主，團體行的比例較過往大幅下降8成。

不過，不只在新加坡，中國旅客的數量似乎在整個東南亞地區都有所減少。越南一名司機就對中媒《九派新聞》表示，早前有許多中國遊客前往越南峴港遊玩，但現在幾乎「消失」了，目前外國遊客中以韓國遊客居多；位於廣西的太美國際曼谷包機銷售經理黃嘉嘉也對《中國新聞網》說，儘管公司在「黃金週」針對二次赴泰國的遊客提供優惠價格及升級餐飲和住宿，提供「加量不加價」服務，但市場反應卻未如預期火爆。

對此，位於馬來西亞吉隆坡的旅遊業顧問公司Check-in Asia的總裁波沃曼（Gary Bowerman）坦言，目前泰國、新加坡及馬來西亞等地的來自中國的遊客數仍低於市場預期，尚未恢復至2019年的水準，而要看到過往東南亞滿是中國旅客的盛景，最快恐怕得等到2025年。

Photo Credit: GettyImages 曼谷唐人街

中客何時大舉重返東南亞？專家：恐得等到2025年

波沃曼告訴美國之音：「我們看到中國國際航班運能僅恢復到疫情發生前的55%左右，這意味著還有45% 的航班尚未啟動，這無法避免地對泰國、新加坡、馬來西亞、越南等國家的需求和旅客數量帶來衝擊，需要時間讓整個旅遊業根據消費者需求重建及重新成長。我認為2024年我們有望看到持續復甦，但我認為最快也要等到2025年，才有可能全面復甦。」

觀光產業是東協國家發展經濟的重要支柱，而根據「台灣新社會智庫」統計，訪東南亞的中國遊客人次自1995年以來逐年成長，於2018年達2912萬人，成為東協外籍旅客之最大單一來源國。

然而，根據《中國新聞週刊》消息，北京陽光假期國際旅行社負責人付崢說，今年上半年，東南亞的出境旅遊市場僅恢復至疫情前的25%至30%。雖然東南亞街道上仍可看到許多亞洲面孔的旅客，但他們大多來自韓國和馬來西亞。

菲律賓大馬尼拉都會區「SJA旅遊公司」（SJA Travel & Tours）負責人卡普里納（Kaphrina） 也對美國之音表示， 近期下訂公司旅遊行程的中國顧客數確實不如疫情前，但她強調，日本、韓國旅客，甚至有意在國內旅行的菲律賓旅客人數，也同樣未回復至前幾年的水準。

除了航班運班未恢復，《彭博社》指出，東南亞近期的中客人數不如預期，還包含中國年輕人不願意再跟團出國旅行、中國奢侈品消費上升，以及中國經濟低迷等原因。另外，也有觀察家指出，東南亞近期詐騙事件頻傳，也讓中國遊客因憂慮人身安全而避免前往當地。

不過，台灣淡江大學產業經濟學系與經濟系合聘教授蔡明芳認為，不只在東南亞，中國境內的詐騙案一直以來也很多，但這並未對中國國內觀光造成嚴重衝擊，顯示詐騙案並非是決定中國旅客是否前往東南亞旅遊的關鍵因素，主要還是與中國整體的經濟局勢有關，特別是目前其就業市場仍非常險峻。

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中國經濟低迷影響東南亞旅遊業

蔡明芳告訴美國之音：「（中國）年輕人根本就沒有錢，他何來有出國旅遊的需求？在這個疫情期間一些有錢人，他可能沒有受到影響，他甚至因為資本利得的上漲，還得到了非常大的一個財富。但是過去可能會往泰國（等東南亞國家）去玩的這一些中國當地的族群，他們有可能因為中國經濟表現不好（而受影響）。所以中國經濟的衝擊，當然會對於中國人去（東南亞）旅遊的一個誘因大幅降低，這個是必然的趨勢。」

陽光假期國際旅行社負責人付崢也對《中國新聞周刊》說，雖然東南亞旅遊價格逐漸降回到疫情前水平，但「依舊沒能挽回消費者」的主要原因，是中國人民「花錢變得更謹慎，這才是業界遇冷的關鍵」。

除了中國旅客花錢變得斤斤計較，旅遊業者還憂心，近期在泰國發生的槍擊案，可能進一步拖累東南亞旅遊業的復甦腳步。

曼谷槍擊案是否將帶來衝擊？

泰國警方10月4日表示，一名少年在曼谷的暹羅百麗宮購物中心（Siam Paragon）瘋狂射擊，造成兩人死亡、五人受傷，其中一名遇害者為中國公民。

這起事件引起泰國當局的高度關注。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）稍早表示，他已致電中國大使，「就這一不幸事件向他道歉」。

疫情前，中國是泰國最大的觀光客來源。2019年入境泰國的3990萬名觀光客中，就有1100萬人來自中國。不過，根據《中國新聞週刊》統計，今年1月至7月，中國僅約183萬人次造訪泰國，已不再是當地最大客源地。

為了提振泰國觀光，曼谷才在今年9月宣布，對中國護照持有者實施為期5個月的免簽政策，實施時間為2023年9月25日至2024年2月。