趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍

突破理性界限與窠臼,格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌,號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁,反對知識霸凌、丟掉品飲包袱,先別管懂不懂,重點是敞開感官體驗就對了。

品味,無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮

「解釋那麼多幹麻?知道好喝就好!(There is nothing to explain…It’s just delicious! )」對格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士(Dr. Bill Lumsden) 而言,品嚐威士忌就這一句話。

熱愛實驗、充滿好奇,生物化學博士出身的比爾博士,帶有巧克力冒險工廠威利旺卡的瘋狂,不斷在威士忌世紀裡探索各種風味的可能性,鼓吹以好奇心取代嚴肅、以體驗取代教條,引領新世代威士忌品飲風潮。

儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程,講究產區、製程、桶型,仰賴教科書一般的知識背景,然而新世代的玩家在乎的是體驗,是酒液入口帶來最直觀的感受。因此,不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑,致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感,致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們,邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家,打破規矩、放棄說理,以感性體驗威士忌之美,感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。

精彩,任你暢玩——格蘭傑新世代風貌

嶄新風貌的格蘭傑,不再是深色暗沉的老學究,而要做繽紛絢爛的實驗家,相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法,重點是用自己喜歡的方式來享用!除了耳目一新的全新改版包裝,在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面,加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。

事實上,在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中,格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格,這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺,正好與一隻成年長頸鹿同高;與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌,還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。

趣味,妙不可言——格蘭傑的美味交響曲

格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂,每一篇樂章都奏出獨特的旋律,卻又共享豐富層次與絲滑口感,總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸,而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。

Photo Credit: 格蘭傑

徜徉在秋夜晚風中,彷彿一首優美的小夜曲,其柑橘和成熟蜜桃香氣,與香草的溫和結合,賦予口感奶油般柔順,像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音,以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓,成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。

Photo Credit : 格蘭傑

不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA,古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣,點綴出烤焦糖杏桃的甜味,飽滿甜蜜的口感,柑橘、薑和奶油太妃糖的風味,種種溫暖而明亮的意象,彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。

Photo Credit : 格蘭傑

格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林,帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息,漫步在森林小徑,在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味,變化多樣而舒服。

Photo Credit : 格蘭傑

在新興品飲風潮下,近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 X 」意味著「 Cross 」,也就是無論老饕或初心者,想要純飲、加冰加水,或跨界軟飲、水果、超商飲料,都能迸出美好滋味;其自由奔放的香氣,帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳,尾韻中至長的清爽感,口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁,簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。

Photo Credit : 格蘭傑

而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」(Signet),則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕,歷經繁複製酒過程,揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存,最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮,尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味,都不禁令人想到《教父》這部電影,尊絕不凡且深不可測,

每一款格蘭傑單一麥芽威士忌都有自己的個性、獨樹一格的風味。想要體驗水、麥芽與橡木交織出的驚喜,感受趣味妙不可言的威士忌,現在就跟上新世代品飲風潮,踏上格蘭傑的美味之旅。