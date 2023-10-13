放手喝、大膽玩！格蘭傑「X」單一麥芽威士忌挑戰百搭天花板

「X」，一個象徵跨界的符碼，一個充滿可能性的標誌，格蘭傑推出「 X 單一麥芽威士忌」，宣告打破傳統、開啟跨界混搭的冒險之旅，無論是威士忌初心者、初探玩家、品銘大師，都能藉此獲得全新的威士忌體驗，玩出最心滿意足的滋味。

Photo Credit : 格蘭傑

一支擁有無限可能的威士忌——格蘭傑X

在台灣喝酒的眾多刻板印象中，其中有一項是「好的威士忌不必拿來調酒，調酒用的威士忌一定不適合純飲」。不過，喜愛打破常規的格蘭傑可不這麼想，為了讓更多人能體驗喝威士忌的樂趣，無論任何情境都能輕鬆享受威士忌之美，格蘭傑打造了一款「X」單一麥芽威士忌，翻轉人們的想像。

「X」即是「Cross」，意味著跨界與混搭，充滿無限可能性。一般人對於單一麥芽威士忌停留在純飲或加冰，但格蘭傑「X」透過酒廠精心的設計，讓它不只能純喝，想要加冰喝、做成Highball或是搭配其他風味副材料做成調酒，有都沒有問題；甚至它也不限場合，想要下午茶搭配清爽低酒精的格蘭傑X調酒，或是在KTV熱唱想要搭配冰塊慶祝，甚至是好友聚會談心純飲，格蘭傑「X」都可以符合需求。

Photo Credit : 格蘭傑

奔放性格，再創全新經典

秉持著「讓更多人享受威士忌的樂趣」的精神，格蘭傑「X」並不是打造出一款毫無特色的威士忌以獲得老饕與入門者的最大公約數，而是保有格蘭傑的風味性格，發展出能收服資深品酩佳與威士忌初心者的風味，甚至打破威士忌只能純飲或只能調酒的界線，讓每一位玩家都能發揮創意、隨心所欲的品嚐威士忌。

與經典系列相比，格蘭傑「X」單一麥芽威士忌展現出更為奔放的香氣，帶來生動的花香和辛香料氣息，而晃動後更凸顯烘烤橡木桶的風味，散發出西洋梨的獨特風味。口感方面，格蘭傑「X」則呈現出更加易飲且粉嫩的特點，尤其再稍微兌水後，更迸發出西洋梨和白水蜜桃的滋味，完美演繹格蘭傑的甘甜本色。

Photo Credit : 格蘭傑

威士忌玩創意，放手玩出X種喝法

不限情境，無論是獨自在家放鬆、與家人中秋節烤肉，或與好友在KTV狂歡，格蘭傑「X」目前最適合在各種喝法、各種場合搭配的單一麥芽威士忌。不限喝法，可以純飲或加冰、加水，也可以做成經典的Highball，甚至想要隨手抓一些超商飲料做成創意調酒，或加入些許當季水果來一場雞尾酒派對，格蘭傑「X」都有絕對的自信能征服你的味蕾，就看你敢不敢玩。

不妨現在就來一支格蘭傑「X」單一麥芽威士忌，挑戰「X」的極限，盡情玩出無限多種組合，在品味威士忌的同時，享受趣味妙不可言。