【專訪】以色列駐香港總領事：現在不是與哈瑪斯談判的時候，必須先打擊「恐怖分子」

文：劉燕婷

10月7日，中東加薩走廊（Gaza Strip）10月7日爆發近年最嚴重的武裝衝突，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）向以色列發射上千枚火箭彈，導致數百死傷，其武裝分子亦闖入以色列領土，俘虜多位平民。以色列隨後宣布進入戰爭狀態，雙方在多個地點展開激戰，事件至今未有緩和跡象。

對此，以色列駐香港總領事藍天銘（Amir Lati）接受《香港01》專訪，針對衝突事態發表評論，並回應相關問題。

《香港01》：針對這次巴以衝突的最新事態，您可以跟我們透露什麼？

藍天銘：10月7日是猶太教的節日（妥拉節）。在大約早上6:30的時候，哈瑪斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（The Islamic Jihad Movement in Palestine）等恐怖組織向以色列發射大量火箭彈，襲擊以色列平民社區。截至目前所知，有超過300位以色列公民喪生，遇害地點包括民宅、街頭與公車站。恐怖分子還俘虜了老人、孩童，將他們強制帶到加薩走廊，對他們施虐，把他們當成人質。

以色列軍隊正與恐怖分子作戰，範圍不僅限於以色列領土，還包括加薩走廊，我們正與發哈瑪斯等盤據加沙的恐怖組織交戰，這是戰爭。而戰爭，意味著以色列軍隊的打擊力道會是劇烈的。

《香港01》：您認為衝突的可能結果會是什麼？

藍天銘：過去的一天相當艱難，這次有超過300名以色列公民喪生，其中絕大部分是平民，戰爭仍在持續。針對結果，我們希望所有人質平安歸來，我們也正與哈瑪斯交戰，這是截至目前為止的最新結果。我想強調，在加薩走廊的民眾不是我們的敵人，我們的敵人是佔據加薩走廊的恐怖分子，他們利用自己的人民，毫不關心他們的安危，從學校、醫院、清真寺等民用設施發射火箭彈，襲擊以色列。這場戰爭是以色列與恐怖分子的戰爭。

《香港01》：在您看來，這次衝突會如何影響納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府？

藍天銘：經歷10月7日的震撼、苦痛與衝突，以色列正在療傷，現在全國最關注的，就是讓恐怖分子為自己的行為付出代價。我不確定現在適不適合討論其他政治事態，畢竟我們必須先向恐怖分子傳遞強烈訊號，讓他們知道恐怖主義是錯的。等事態平息後，可能才會開始討論其他政治議題。

《香港01》：是否可以說，當下衝突反映了巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，簡稱巴解）與以色列政府談判達成的《奧斯陸協議》（Oslo Accords）下的「和平進程」危機？

藍天銘：以色列政府並沒有忘記，佔領加薩走廊的不是巴解，而是哈瑪斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動這些恐怖分子。我們想讓外界知道，我們的交戰對象是哈瑪斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動等，我們不想讓戰爭升級、外溢到其他地區，但以色列政府的軍隊的第一要務，就是保護以色列公民的生命安全免受侵害。

《香港01》：我們留意到在衝突當下，也有譴責以色列政府的論述。例如以色列NGO「Jewish Voice for Peace」便發出聲明表示，「現在事態，是數十年來以色列政府遂行佔領、殖民和種族隔離的直接結果。而通往未來的唯一道路，就是終結一切暴力的根源：以色列對巴勒斯坦人的壓迫。」（What is happening right now is the direct result of decades of the Israeli government’s occupation, colonization, and apartheid over millions of Palestinians. The only path to that future is an end to the root causes of all violence: Israeli oppression of Palestinians.）不知您怎麼看待這樣的論述？

藍天銘：我想強調，這些屠夫對老弱婦孺的殘殺，與前述NGO所討論的事情無關。這些恐怖分子在根本上，否認了以色列作為獨立主權國家的存在，現在的加薩走廊也不是由以色列政府控制，而是被哈瑪斯等恐怖組織占據。所以在這件事上，我不能接受任何事涉「佔領導致反抗」的論斷，是這些恐怖分子先否認以色列作為主權國家的基本現實，這與佔領、殖民等指控根本無關，我完全不能接受。

《香港01》：有分析認為，這次衝突會影響沙烏地阿拉伯與以色列的關係正常化進程，不知您怎麼看？

藍天銘：2020年簽署的《亞伯拉罕協定》（Abraham Accords）是中東的「Game Changer」（遊戲規則改變者），現在已經邁入第三年。我們向所有鄰居伸出了和平之手，其中當然也包括巴勒斯坦人。我當然希望這次事件不要影響以色列的目標，也就是在《亞伯拉罕協定》的基礎上擴大與阿拉伯國家的交往，這是我們一貫的戰略期望。

但我想再強調一次，作為國家，以色列有責任保護公民的生命安全，也有責任與恐怖組織、恐怖分子作戰。

《香港01》：在您看來，這件事會如何影響美國與以色列的關係？

藍天銘：美國是以色列的戰略盟友，從美國總統拜登（Joe Biden）的最新發言就可以看出來，「我說清楚了，現在不是任何敵視以色列的團體利用攻擊謀取利益的時候。我的政府，對以色列安全的支持堅若磐石、毫不動搖。我們將確保他們獲得公民所需的幫助，且能繼續保衛自己。」

《香港01》：就您所知，現在是否已有國家前來斡旋，希望促成以色列政府與哈瑪斯談判？

藍天銘：從總理的立場出發，現在應該不是談判的時候，我們必須先打擊恐怖分子。10月7日發生的一切令人震驚，兇手應該付出代價。

本文經方格子vocus授權刊登，原文發表於此

原標題：以巴衝突︱專訪以色列總領事：現在不是與哈瑪斯談判的時候

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺