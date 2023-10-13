戰爭開打一年半：政治學者親自走訪，如今烏克蘭人都在想些什麼？
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在俄烏戰爭進入膠著狀態之時，政治學者張俊華最近兩次走訪烏克蘭，感受到烏克蘭不同地區對俄語「寬容度」的變化，以及人們對於戰爭前景的看法。
文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）
我的兩次烏克蘭之行分別在今年的7月和9月底。每次去感受很深。這次去了三個城市，即利維夫、基輔和哈爾科夫，從烏克蘭的西部走到的東部。跟烏克蘭人交談，一方面使我感到這個民族的堅強意志。但另一方面，隨著外部環境的變化，也使我增添了不少擔憂。
這次去烏克蘭感受最深之一，就是烏克蘭人對俄語的態度的變化。普亭（Vladimir Putin）在侵略烏克蘭時，把烏克蘭政府說成是種族滅絕，指的就是烏克蘭人禁止俄語在說俄語的烏克蘭人中的使用。
然而事實並非如此。在很長一段時間裡，特別在戰爭爆發之前，烏克蘭人講俄語的人其實跟講烏克蘭語的人差不多各一半。這裡主要是指人們習慣在家中用的語言，而並非在公共場合。公共場合譬如簽署文件，當然以烏克蘭語為主。但這種情況隨著俄羅斯人的侵略，迅速在改變。
對俄語的「寬容度」
以前，一到利維夫，我就覺得自己的俄語失去了交流功能，因為利維夫似乎是典型的西部烏克蘭的「首都」，絕大多數人不說俄語。但這次，我意外的發現，不僅人們對俄語的寬容程度遠超以前的水準。而且街上不時能聽到有些人說俄語的人。
後來，我就對此作了一些觀察，這是因為戰爭時期，不少在東部的烏克蘭人，為了避難跑到了利維夫。而這些人在家中習慣了用俄語，所以在自己的朋友親戚之間依然用其語言。由於這個城市是不少烏克蘭難民避難的地方，說俄語的人自然也就多了起來。
記得我入住一家飯店時，對前台的女士表示歉意，說我很可惜不說烏克蘭語，只能說俄語，她卻並不太在乎語言的問題。她用俄語對我說，「實際上，在戰爭前我們接待客人時也說俄語，但是戰爭把人們對俄羅斯印象改變了。」儘管這樣，我的觀察是，利維夫變得比以前更寬容了，而這種寬容正是因為戰爭爆發後，不少家裡習慣用俄語的東部的人，遷移到了這裡。
而當我這次去了哈爾科夫後，我才體驗到，戰爭也真的改變了那裡的人對俄語的態度，但卻是另一個方向。哈爾科夫是最靠近俄羅斯的一個大城市。由於蘇聯的歷史因素，以前烏克蘭跟俄羅斯的貿易大多在那個城市進行。從語言上來說，那裡的人至少在戰爭前都習慣於說俄語。但是這次我在哈爾科夫，卻碰上不少年輕人，當我用俄語跟他們交流時，他們問我，我們能不能說英語？因為我們不喜歡俄語。
烏克蘭人的樂觀
去烏克蘭後的印象之二，就是烏克蘭對自己戰勝俄羅斯侵略者的樂觀態度和頑強的抗爭精神。
首先，我個人的感覺是，因為受到所有西方民主國家的支持，尤其財政支持，烏克蘭各大城市的生活並沒有因為戰爭而受到多大的影響。儘管赫里夫尼亞（烏克蘭的貨幣）兌美元、歐元有所貶值，但遠沒有像盧布對美元那樣突兀。這當然應該感謝西方各國，尤其是美國的資助。沒有西方國家的支撐，烏克蘭早就破產了。
而前線的戰況也是如此，正是靠著西方各國的支持，加之烏克蘭人保家衛國的堅定信念和犧牲精神，才使得俄羅斯啃不下這塊硬骨頭。我問過好幾個烏克蘭人，他們認為烏克蘭是否能戰勝俄羅斯。顯然，大多數烏克蘭人對自己的軍隊還是充滿信心。但我戰爭後第二次去烏克蘭時得到的回答，顯然比在第一次時更現實一點。不少人會這麼說，「最終烏克蘭肯定能戰勝普亭的軍隊，但這將是一個長期的戰爭。」
我有一個在俄羅斯佔領區的同事，她的父親在前線幫烏克蘭打仗，而她和她的母親則在俄羅斯佔領軍的控制下。俄羅斯當局跟中國一般，把所有的烏克蘭的訊息，無論是網路的還是電視，都遮蔽了。她和她的母親堅信烏克蘭人會打回來，也時時刻刻盼著父親早點歸來。正是因為這樣，她們拒絕加入俄羅斯國籍。
而普亭政府也知道，不少佔領區的烏克蘭人的心依然向著基輔。所以，為了威逼他們入俄羅斯籍，佔領當局設計了各種手段，譬如，沒有俄羅斯護照的人，不管醫療保險還是在電話和網路的使用，都受到限制。
有分析認為，到明年年底，戰爭的結果應該有個眉目。當然，我想很多烏克蘭人對戰爭前景表示樂觀的時候，顯然是以西方尤其是美國繼續支持烏克蘭為前提的。而最近在美國發生的事，即共和黨內對軍援烏克蘭的質疑和阻撓，顯然還沒在當時人們考慮的範圍內。
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原標題：客座評論：戰爭一年半後 烏克蘭人在想什麼
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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