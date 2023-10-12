生成式AI將成基礎知識！立即報名微軟「AI科普」課程，替未來奪得先機

如今生成式AI發展如火如荼，不管是製造、服務、科技等產業領域，或是日常生活使用的各類產品，無一不受到AI科技的深刻的影響。不過，AI究竟如何運作，生活在數位時代的我們又該如何善盡運用AI的責任呢？

為幫助更多企業及工作者掌握AI的強大力量，發揮其百分之百的潛力，微軟（Microsoft）即將於今年10月17日上午舉行「AI科普，掌握生成式AI的強大力量」課程，為所有對生成式AI感興趣的民眾揭開AI背後的神秘面紗與應用可能！

AI時代來臨，晉升數位人才六大必修課！

本次課程將針對以下六大主題進行深入淺出的剖析：

AI與未來職場解析

培養新型態工作方式所需技能

生成式AI入門

了解什麼是負責任的AI運用

「AI為善」合作夥伴的成功案例

非營利組織AI培力

課程由微軟的團隊負責人、產品專家及社群夥伴擔任講師，用短短的60分鐘深入淺出講解生成式AI的基礎原理，並探討AI如何有助於創造新事物、解決難題以及嘉惠社群。藉此幫助參與者掌握科技發展與職涯趨勢，並獲得免費使用工具、資源，以及更多的訓練課程機會，搶先把握由AI驅動的未來經濟。

AI科普：掌握生成式AI的強大力量 活動資訊

活動時間：2023年10月17日 | 11:00 AM - 12:00 PM

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