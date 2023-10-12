柯辦、侯辦雙方幕僚14日將會面，討論藍白合、辯論與民調
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藍白到底合不合備受關注，經過磋商雙方幕僚決定採2對2模式於14日下午會面，柯辦將派出黃珊珊、周榆修，而侯辦派出金溥聰、黃健庭，討論議題包括但不限於辯論及民調，也會秉持公開透明精神接受媒體訪問，並將在會後記者會說明結論。
（中央社）藍白合進度受關注，柯辦發言人戴于文今（12）日表示，經過磋商，雙方幕僚決定14日下午進行幕僚作業討論，當天會面將觸及辯論及民調方式，並在會前、會後都接受媒體訪問，會中過程也會錄影，保持公開透明的精神。
柯文哲：「先辯論後民調」，將盡快進行幕僚作業
外界關注藍白合進度，民眾黨總統參選人柯文哲日前表示將派競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修與國民黨磋商，並拋出「先辯論後民調」；柯辦也提到希望10月底完成。
戴于文今日接受媒體聯訪時表示，上午內部會議討論時，柯文哲在會中表達，能夠體諒國民黨有非常多人關注此事，也有不同主張、看法，為避免拖延時程，柯文哲指示幕僚作業盡快進行。
戴于文表示，上午舉行內部會議後，柯辦就透過管道聯繫侯辦，並表達意願；經過雙方磋商，雙方幕僚決定於14日下午就藍白合議題進行幕僚作業討論。
戴于文表示，民眾黨仍秉持「公開透明」、「公共辯論」、「公平民調」3個主張，14日會面將觸及辯論、民調方式，並在會前、會後都接受媒體訪問，會中過程也會錄影，保持公開透明的精神。
媒體詢問，舉辦辯論、民調是否為民眾黨底線。戴于文表示，柯文哲、侯友宜都是透過黨內既定民主程序選出的總統參選人，民調是可受公評、唯一可接受方式，透過民調不僅可向支持者，也能向社會大眾交代。
派金溥聰黃珊珊14日會面，2對2模式、討論議題不設限
媒體追問，14日會面是否採2對2模式，即柯辦派出競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修，侯辦與國民黨中央則派競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭。
戴于文表示，基本上就是採先前所說2對2形式，並依照國民黨的時間安排。
外界關注藍白合進度，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今日表示，雙方已約好14日下午2時30分會面，且將在會前、會後共同召開聯合記者會，樂見民眾黨給予善意回應並達成初步共識。
外界關注2024總統大選藍白是否能整合。藍營日前拋出循2對2模式溝通，派競辦執行長金溥聰、國民黨中央黨部秘書長黃健庭出面磋商。台灣民眾黨總統參選人柯文哲接球後，派競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修出馬，並主張先辯論後民調，雙方各自叫陣。
侯友宜競選辦公室發言人李利貞今日說，已與民眾黨約好在10月14日下午2時30分會面，雙方除了各派2位幹部，也會各帶2位幕僚出席。另外，會前、會後共同召開聯合記者會，會中全程錄影，如果遇有爭議再公開錄影；地點待確認後公布。
媒體詢問，會談中是否會答應民眾黨比民調的主張。李利貞表示，任何主題不設限也不設前提，如果有共識與結論會在會後記者會說明。
李利貞也表示，樂見雙方達成初步共識，民眾黨對侯辦提出「藍白合會前會5點建議」給予善意回應，為藍白合作跨出好的第一步。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。