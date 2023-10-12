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2023/10/12,
政治

柯辦、侯辦雙方幕僚14日將會面，討論藍白合、辯論與民調

柯辦、侯辦雙方幕僚14日將會面，討論藍白合、辯論與民調
Photo Credit: 中央社

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藍白到底合不合備受關注，經過磋商雙方幕僚決定採2對2模式於14日下午會面，柯辦將派出黃珊珊、周榆修，而侯辦派出金溥聰、黃健庭，討論議題包括但不限於辯論及民調，也會秉持公開透明精神接受媒體訪問，並將在會後記者會說明結論。

（中央社）藍白合進度受關注，柯辦發言人戴于文今（12）日表示，經過磋商，雙方幕僚決定14日下午進行幕僚作業討論，當天會面將觸及辯論及民調方式，並在會前、會後都接受媒體訪問，會中過程也會錄影，保持公開透明的精神。

柯文哲：「先辯論後民調」，將盡快進行幕僚作業

外界關注藍白合進度，民眾黨總統參選人柯文哲日前表示將派競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修與國民黨磋商，並拋出「先辯論後民調」；柯辦也提到希望10月底完成。

戴于文今日接受媒體聯訪時表示，上午內部會議討論時，柯文哲在會中表達，能夠體諒國民黨有非常多人關注此事，也有不同主張、看法，為避免拖延時程，柯文哲指示幕僚作業盡快進行。

戴于文表示，上午舉行內部會議後，柯辦就透過管道聯繫侯辦，並表達意願；經過雙方磋商，雙方幕僚決定於14日下午就藍白合議題進行幕僚作業討論。

戴于文表示，民眾黨仍秉持「公開透明」、「公共辯論」、「公平民調」3個主張，14日會面將觸及辯論、民調方式，並在會前、會後都接受媒體訪問，會中過程也會錄影，保持公開透明的精神。

媒體詢問，舉辦辯論、民調是否為民眾黨底線。戴于文表示，柯文哲、侯友宜都是透過黨內既定民主程序選出的總統參選人，民調是可受公評、唯一可接受方式，透過民調不僅可向支持者，也能向社會大眾交代。

派金溥聰黃珊珊14日會面，2對2模式、討論議題不設限

媒體追問，14日會面是否採2對2模式，即柯辦派出競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修，侯辦與國民黨中央則派競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭。

戴于文表示，基本上就是採先前所說2對2形式，並依照國民黨的時間安排。

外界關注藍白合進度，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今日表示，雙方已約好14日下午2時30分會面，且將在會前、會後共同召開聯合記者會，樂見民眾黨給予善意回應並達成初步共識。

外界關注2024總統大選藍白是否能整合。藍營日前拋出循2對2模式溝通，派競辦執行長金溥聰、國民黨中央黨部秘書長黃健庭出面磋商。台灣民眾黨總統參選人柯文哲接球後，派競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修出馬，並主張先辯論後民調，雙方各自叫陣。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞今日說，已與民眾黨約好在10月14日下午2時30分會面，雙方除了各派2位幹部，也會各帶2位幕僚出席。另外，會前、會後共同召開聯合記者會，會中全程錄影，如果遇有爭議再公開錄影；地點待確認後公布。

媒體詢問，會談中是否會答應民眾黨比民調的主張。李利貞表示，任何主題不設限也不設前提，如果有共識與結論會在會後記者會說明。

李利貞也表示，樂見雙方達成初步共識，民眾黨對侯辦提出「藍白合會前會5點建議」給予善意回應，為藍白合作跨出好的第一步。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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