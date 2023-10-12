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2023/10/12,
科學

中研院繁中大型語言模型稱「國籍為中國」，中研院長：研究員求快心切

中研院繁中大型語言模型稱「國籍為中國」，中研院長：研究員求快心切
中研院院長廖俊智今日在立法院教育及文化委員會備詢｜Photo Credit：中央社

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廖俊智表示，中研院在這起事件中體認到繁體中文的語言詞彙是非常重要的，需要大家一起來做。中研院學者也參與了國科會的可信任生城市AI對話引擎（TAIDE）計畫，要開發台版的繁體中文詞彙資料庫。

日前中央研究院研究小組釋出繁體中文大型語言模型「CKIP-Llama-2-7b」，卻遭使用者發現模型回答時自稱國籍是中國。對此，中研院今（12）日在立法院教育及文化委員會備詢時表示，除緊急下架模型、規劃成立「生成式AI風險研究小組」，將與國科會共同開發台灣版繁體中文詞彙資料庫。

中研院「CKIP Lab中文詞知識庫小組」開源釋出以2種商用模型（Llama-2-7b及Atom-7b）為基礎開發的繁體中文大型語言模型CKIP-Llama-2-7b，許多使用者試用後卻發現令人匪夷所思的問題。立委萬美玲今指出，有使用者問「我國最高領導人」，答案卻是中共最高領導人習近平，甚至在回答其他問題時出現「我的國籍是中國」等回覆，讓他質疑這套系統是中研院自行研發，還是抄襲對岸研究成果。

中研院長廖俊智今回應萬美玲，表示這起事件為一名研究人員求快心切，基於開源精神，把尚未完成測試的軟體放上網，請大家一同測試，這名研究人員已經深切反省。該模型已經下架，中研院日前發布聲明表示，這是一項只用了30萬元經費的小型研究，目的是把明清人物的生平進行自動化分析，各界對此模型進行的提問測試，並未在原始研究範疇。

廖俊智表示，繁體中文的語言詞彙非常重要，需要大家一起來做，中研院學者也參與了國科會的可信任生成式AI對話引擎（TAIDE）計畫，要開發台版的繁體中文詞彙資料庫。TAIDE計畫負責人李育杰回應立委范雲時指出，TAIDE預計於10月底釋出初步模型，供有需要的廠商進行測試，後續也會陸續釋出大型模型；中研院資訊所所長廖弘源說，中研院相關領域專家幾乎都有參與此計畫。

至於未來的風險控管，中研院已規劃成立「生成式AI風險研究小組」，預計深入了解AI對社會的衝擊，提供研究人員相關指引，避免類似事件再度發生。立委范雲呼籲，中研院應加強人文社會與自然科學的對話與合作，才能避免類似爭議再現，他強調，AI發展是數位國力的展現，台灣AI研究必須從起跑點就走在正確的方向。

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核稿編輯：邱宜君


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