【書評】郭強生《尋琴者》：人生的未解之謎與哀傷，難以得到解答，也難以被寬慰

文：張馨潔（作家，著有《借你看看我的貓》、《你是盛放煙火，而我是星空》）

有一些人，或說很多人，或說我，或你，在漫長的永劫裡並不信任物理上的時間，用來定義從前、往後的丈量基準，是某段重大經驗的出現與消亡。某個人離開之後，他們便活在剩餘的時光裡，餘生染著交會後的餘溫，以及遺憾。

《尋琴者》中的調音師，也是活在這樣的紀年之中。

那些生命裡無法被取代的經典，深入肌理血液的愛戀，無法被復刻的經驗，是經過怎麼樣的機制被確認，以及為人所信仰呢？是因為那些事物出現的次序與時機，讓他們佔盡了優勢，還是因為那是靈魂的相互吸引，只要他們出現了，人們就能夠察覺？若這是種難以定義，出自於情感的經驗，我們又何以甘於受感受支配？人們真的能夠清楚的知道自己在追求，或者真的清楚自己在等待什麼嗎？

為了音樂，靈魂放棄了自由

《尋琴者》的開頭說了這麼一個故事：起初，能夠自由遊歷、穿梭在各個時空之間的靈魂，不願進入會被衰老病痛折磨的肉體，於是神略施詭計「讓天使們開始演奏醉人的音樂。那樂聲實在太令靈魂們陶醉了，都想要聽得更清楚一點。然而，能夠把那音樂聽得更清楚的方法，只能透過一個管道，那就是人類的耳朵。神的伎倆因此得逞了，靈魂從此有了肉體」。為了音樂，靈魂放棄了自由，被賦予形體，來到人世歷劫。

肉體成為鐐銬以後，靈魂才知道所謂的苦痛，是如此的多層次，不只是醫學儀器測得出來的病痛，每個人還有不為人知的內在掙扎。如同鋼琴有著兩百多根琴弦，每根平均要承受七十公斤的張力，一架鋼琴所有的弦至少承載著一千四百公斤的重量。

「鋼琴發出的音色是如此悠揚，但鋼琴的本身卻總是承受著巨大拉力的痛苦。調音師與演奏家的差別，或許就在於對這個物理事實的不同感受上。」從第一章開始，身為調音師的主角胡以魯，在了解鋼琴結構、與旁觀他人情感的基礎上，以近乎全知的敘述林桑喪妻後的生活與內在狀態，他像是生活中的幽靈，置身局外卻又彷彿能綜觀全局。

林桑在酒會上認識小提琴演奏家愛米麗，兩人相差二十歲。與愛米麗的婚姻是林桑的第二次婚姻，然而結婚四年後，這位年輕的妻子便罹癌過世。愛米麗死後，林桑苦惱著不知如何處理她經營的音樂教室，過程中認識了長期與愛米麗合作的調音師，兩人藉著討論音樂教室的存續與緩解對愛米麗的思念，開始產生交集。

調音師看遍各式的鋼琴，也旁觀過各樣的關係。當他說起製作鋼琴的故事，彷彿是對一種祕教的朝聖之途，他說人們走進森林然後挑選出一棵壯茂的樹，由伐木工將樹砍下，送進木材廠後「設計師開始為它規畫音箱與音響板，木匠與鍛冶師傅開始動工。一根弦接一根弦，一個螺絲接一個螺絲，擊弦系統有了，飾著渦漩花紋的琴身有了，然後是調音師出現，為它做最後的整音」。一根、一個螺絲、一個花紋⋯⋯最後彷彿是調音師為琴身吹入一口氣，注入靈魂。

一架架背負著壓力的鋼琴，如同一副副肉胎凡身。

然而調琴師從不對琴帶有過分浪漫的想像，他同時理解鋼琴背後機械式的原理，雖不否認一架鋼琴有它所獨有的靈性，但也清楚世上的每一架鋼琴都並不完美，都有音差。

「說穿了，人類也是另一項天生就不完美的物件而已。我們不也同樣是用靈魂與神聖、愛與美⋯⋯這些抽象的字眼去包裝它？文明不總是在訓練我們，對許多事物根深柢固地崇敬就好，不容再懷疑？」琴與人都帶有差異與缺陷，調琴師比誰都深諳此理。

林桑送給愛米麗平台式史坦威鋼琴，換掉她原來的直立式貝森朵夫。平台式的鋼琴對於林桑而言滿足了一種虛榮，然而愛米麗始終對於其中的音色不甚滿意，感到沮喪與憤怒，反覆請調音師調整。這些事情直至愛米麗逝後，林桑才從調音師口中得知，從而內疚自己對於妻子終究理解有限。

事實上婚姻關係中各樣的深層問題，掩藏在平穩的表象下，愛米麗只是不快樂，問題不在於鋼琴。

軀殼是靈魂相互靠近的阻礙

《尋琴者》透過音樂、鋼琴對情感進行多層的隱喻。

愛米麗逝後，調音師持續照顧她的史坦威鋼琴，彷彿「只要不讓那架史坦威被荒廢，就可以阻止無法描述的一種惘惘慢慢向自己逼近」。只因他也有一架正在尋找的史坦威，那座琴代表著一段難以割捨的深刻經驗，讓他往後的人生，都擺盪在他與鋼琴師Joseph分道揚鑣後的餘波中。

Joseph是知名的少年演奏家，年輕的調音師也曾被老師視為音樂天才，在老師的引薦之下，向Joseph學習。那個夏日，他們在演奏家陰暗陳舊的老屋裡，以他那架華麗的史坦威練習琴藝。鋼琴家返回紐約前，將舉行一場演奏會，計畫與少年調音師進一首輕鬆的四手聯彈，他興奮又期待，兩人同性之間的曖昧情愫，隨著情誼逐步地醞釀。

然而，某個夏日午後，一位金髮的男子意外的出現，讓那首四手聯彈最終成為了無法實現的承諾。少年調音師瞥見鋼琴家與訪客熱切的相擁與接吻，憤而刮傷了史坦威鋼琴，逃出琴房，從此與鋼琴家再無聯繫。

Joseph的史坦威鋼琴如今在何方？尤其在Joseph年少早逝後，鋼琴更是這份情感的延續。當調音師發現愛米麗，在與林桑的婚姻中還愛著其他人，他似乎能看見她的孤獨，同時也有著對於背叛者的疑惑，這份複雜的情感與微妙的對位關係，調音師對愛米麗益發想要親近、探究。在愛米麗逝後，調音師謹守著這份祕密。