【藝遊嚮導】10/17-10/23：金枝30《再會啦心所愛的人》、《搖滾芭比》音樂劇、半島世界歌謠祭，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜韓國音樂劇《拉赫曼尼諾夫》

時間｜2023/10/13（五） - 2023/10/22（日）

地點｜台北表演藝術中心 大劇院（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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「將世界知名音樂劇內心的傷痕與音樂的感動，同時搬上舞台的古典音樂劇。」——《MBC文化思索》

對1897年《第一號交響曲》演奏會後的拉赫曼尼諾夫而言，自己的名字代表的是失敗、沒有才華。音樂會的挫敗使他陷入長達3年的空白期，在憂鬱及自我懷疑的迴圈中反覆掙扎。由韓國HJ CULTURE製作公司製作的音樂劇《拉赫曼尼諾夫》結合了拉赫曼尼諾夫的音樂創作，將他空白的3年人生還有遇見精神科醫生尼可拉．達爾後，掙扎、努力最後重新站起的過程搬上了音樂劇舞台。

「我會寫出新曲子、觀衆們會喜歡我。」尼可拉．達爾醫生以催眠療法的自我暗示幫助拉赫曼尼諾夫，傳達「即使寫不出曲子、沒有很厲害，依然值得被愛、依然可愛」的主題。無間斷的90分鐘音樂劇，一起感受療癒的力量、獲得一些繼續嘗試的勇氣。

名稱｜金枝30：浮浪貢開花五部曲《再會啦心所愛的人》

時間｜2023/10/13（五） - 2023/12/16（六）

地點｜台北表演藝術中心 球劇場（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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金枝演社三十週年壓軸獻禮，熱演17年，掀起全台「帶爸媽看戲」熱潮，引領台語歌舞喜劇潮流， 2023全新創作第五部曲，感動再會！

純樸又富滿人情味的小鎮上，Taco叔叔和愛將阿姨健朗如昔，憨厚勤奮的賣魚郎妹夫清水也如願開了海產店，大家依然活力充沛的過著每一天。然而正值青春叛逆期的外甥令果，卻讓妹妹玉蘭傷透腦筋，阿才於是決定開導他，結果卻是兩人一起大醉而歸，全家因此吵得不可開交，最後竟先後離家出走。

出走後的阿才意外與初戀情人百合重逢，多年仍在四處漂泊走唱的百合，與阿才久別後更加相知相惜。而令果似乎也正情竇初開，喜歡上立志成為歌星的年輕女孩阿秀。城市邊緣的小酒館裡，大小浮浪貢擦出的意外火花，以及來自各地的異鄉漂流人們： 草莽義氣的工頭黑狗、為錢賭性命的老闆娘Rose、神秘客明華、庄腳女孩素蘭、世故領班秋秋桑、街頭混混小鐵豹⋯⋯，就在音樂與歌聲瀰漫間，上演出一幕幕浮浪人生的喜怒哀樂⋯⋯。

名稱｜劇團Takumi《綿子絮語》

時間｜2023/10/20（五）- 2023/10/22（日）

地點｜雲門劇場（新北市淡水區中正路一段6巷36號）

備註｜本活動為售票活動

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無法對一起生活的人言說的秘密，一段再也不能被重建的關係。 因為愛而被遺忘了的愛，為了生活而不再一起的生活。

某天，綿子和她的外遇對象木村分別後，木村在回家路上遭遇意外。儘管綿子遠遠地目睹了這一切，卻什麼也沒有做，選擇離開現場。回到與丈夫和國中生兒子共同生活的家裡。隨後綿子得知了木村的死訊，卻無法在家人面前展現出真實的悲傷，她開始後悔自己當時的選擇。同時，丈夫向她提出重新建立家庭關係的提議，綿子懷抱著木村死去的秘密，身不由己地展開一段重構家庭關係的練習。

處於外在模範標準及內在道德崩壞的日本社會Z世代旗手——年僅29歲的導演加藤拓也，擅長以精煉的劇情和高明的手法，呈現人於現代社會所遭受的痛感。他的出現回應了日本電影、劇場圈對新世代創作者出現的渴望，勢如破竹地引起了來自各地的注目，並將首次國外演出獻給台灣的觀眾朋友。

【展覽】

名稱｜輕盈的歷程：悍圖25年

時間｜2023/7/22（六）- 2023/11/12（日）

地點｜高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）

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最年長成員——今年已屆70的楊茂林，形容悍圖社是「結構黏固、有體例沒紀律的藝術家兄弟會型態的藝術團體」，這群當年的初生之犢如今行到中年，創作的內容和形式隨著歲月和經歷的遞嬗也轉趨「輕盈」。

「悍圖社」為臺灣當代美術史上佔有重要份量的藝術團體，本展為悍圖社25年--標誌時代意義的紀念性聯展。悍圖社成軍於1998年，自1998到今日(2023)，廿五年的歷史時空，外在關於政治、經濟和文化上的氛圍，內部關於藝術家自身心境和人生階段皆早已轉變。從早期80-90年代走過解嚴，悍圖社成員以生猛強烈的視覺符號來表現和力抗當時代激烈震盪的政經社會氛圍；這群「結構黏固、有體例沒紀律的藝術家兄弟會型態的藝術團體」，從當年的初生之犢，如今都已行到中年，創作的內容和形式隨著歲月和經歷的遞嬗也轉趨「輕盈」。

輕盈相對於沉重，「輕」伴隨著的是更為精準、確定，而不是模糊、隨興；本展企圖舉重若輕地呈現這群「悍」者在這25年來的創作歷程和轉變，讓追求輕盈的歷程，成為對生命之沉重的對抗。

名稱｜愛洛蒙——人與動物的後心靈樂園 Anromones: The Post-paradise between Human and Animals

時間｜2023/9/8（五） - 2024/1/7（日）

地點｜台南市立美術館2館 3樓展覽室K、L、M（台南市中西區忠義路二段1號）

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藝術家的創作藉由動物群像中「動物與寵物」主題之轉換，帶給人們奇幻又平靜的感受。

展覽命題「愛洛蒙——人與動物的後心靈樂園」借用「動物（Animal）」與生物學概念「費洛蒙（Pheromones）」結合為「愛洛蒙」（Anromones）一詞，指涉人與動物在當代社會中相遇而產生的一種「後心靈樂園」狀態。「樂園」一詞來自於動物行為學之父勞倫茲（Konrad Lorenz）之著作《和動物說話的男人》：「野生動物流露出的每個意願都是善意的⋯⋯而這正是人類已然失去的『樂園』。」

陪伴人們的寵物，在當代社會中，撫平了人們離鄉背景、逐工作而居的無根感，亦療癒了現代人游移於多元生活狀態中的疲乏感。藝術家的創作藉由動物群像中「動物與寵物」主題之轉換，帶給人們奇幻又平靜的感受。

名稱｜筆歌墨舞—故宮繪畫導賞 III

時間｜2023/10/6（五）- 2023/12/24（日）

地點｜國立故宮博物院 台北院區 第一展覽區（台北市士林區至善路二段221號）

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古畫發展如一部精彩的交響樂章，藉著人物、花鳥、山水等畫科的典範風格，組成幾項重要主題，並在歷史脈絡中加以變奏。

人物畫的典範在六朝至唐代間，經由顧愷之與吳道子等人逐步奠定。山水畫典範的成形約五代（907－960）之時，而且寓含著地理區域特質。宋代山水畫中的范寬、郭熙、李唐都在既有的典範基礎上推陳出新，成為新的典範，宮廷畫院在宋代藝術帝王的倡導下，發展出空前盛況。元代的文人畫則由趙孟頫、元四大家等人以復古為標的，並因復古而有更為多元的風格表現。