【藝遊嚮導】10/17-10/23：金枝30《再會啦心所愛的人》、《搖滾芭比》音樂劇、半島世界歌謠祭，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
金枝演社30週年，最台歌舞喜劇【浮浪貢開花】迎來終章《再會啦心所愛的人》，獻上一幕幕浮浪人生的喜怒哀樂。震撼百老匯的音樂劇《搖滾芭比》推出全新中文版，這場因復仇開始的搖滾之旅，究竟最後會走向何方？2023是《半島世界歌謠祭》元年，讓我們一起進入月琴化身的時光隧道，接收不同時代發送的電波訊號，在半島上盡情搖擺吧！
【表演藝術】
名稱｜韓國音樂劇《拉赫曼尼諾夫》
時間｜2023/10/13（五） - 2023/10/22（日）
地點｜台北表演藝術中心 大劇院（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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「將世界知名音樂劇內心的傷痕與音樂的感動，同時搬上舞台的古典音樂劇。」——《MBC文化思索》
對1897年《第一號交響曲》演奏會後的拉赫曼尼諾夫而言，自己的名字代表的是失敗、沒有才華。音樂會的挫敗使他陷入長達3年的空白期，在憂鬱及自我懷疑的迴圈中反覆掙扎。由韓國HJ CULTURE製作公司製作的音樂劇《拉赫曼尼諾夫》結合了拉赫曼尼諾夫的音樂創作，將他空白的3年人生還有遇見精神科醫生尼可拉．達爾後，掙扎、努力最後重新站起的過程搬上了音樂劇舞台。
「我會寫出新曲子、觀衆們會喜歡我。」尼可拉．達爾醫生以催眠療法的自我暗示幫助拉赫曼尼諾夫，傳達「即使寫不出曲子、沒有很厲害，依然值得被愛、依然可愛」的主題。無間斷的90分鐘音樂劇，一起感受療癒的力量、獲得一些繼續嘗試的勇氣。
名稱｜金枝30：浮浪貢開花五部曲《再會啦心所愛的人》
時間｜2023/10/13（五） - 2023/12/16（六）
地點｜台北表演藝術中心 球劇場（台北市士林區劍潭路1號）
備註｜本活動為售票活動
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金枝演社三十週年壓軸獻禮，熱演17年，掀起全台「帶爸媽看戲」熱潮，引領台語歌舞喜劇潮流， 2023全新創作第五部曲，感動再會！
純樸又富滿人情味的小鎮上，Taco叔叔和愛將阿姨健朗如昔，憨厚勤奮的賣魚郎妹夫清水也如願開了海產店，大家依然活力充沛的過著每一天。然而正值青春叛逆期的外甥令果，卻讓妹妹玉蘭傷透腦筋，阿才於是決定開導他，結果卻是兩人一起大醉而歸，全家因此吵得不可開交，最後竟先後離家出走。
出走後的阿才意外與初戀情人百合重逢，多年仍在四處漂泊走唱的百合，與阿才久別後更加相知相惜。而令果似乎也正情竇初開，喜歡上立志成為歌星的年輕女孩阿秀。城市邊緣的小酒館裡，大小浮浪貢擦出的意外火花，以及來自各地的異鄉漂流人們： 草莽義氣的工頭黑狗、為錢賭性命的老闆娘Rose、神秘客明華、庄腳女孩素蘭、世故領班秋秋桑、街頭混混小鐵豹⋯⋯，就在音樂與歌聲瀰漫間，上演出一幕幕浮浪人生的喜怒哀樂⋯⋯。
名稱｜劇團Takumi《綿子絮語》
時間｜2023/10/20（五）- 2023/10/22（日）
地點｜雲門劇場（新北市淡水區中正路一段6巷36號）
備註｜本活動為售票活動
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無法對一起生活的人言說的秘密，一段再也不能被重建的關係。
因為愛而被遺忘了的愛，為了生活而不再一起的生活。
某天，綿子和她的外遇對象木村分別後，木村在回家路上遭遇意外。儘管綿子遠遠地目睹了這一切，卻什麼也沒有做，選擇離開現場。回到與丈夫和國中生兒子共同生活的家裡。隨後綿子得知了木村的死訊，卻無法在家人面前展現出真實的悲傷，她開始後悔自己當時的選擇。同時，丈夫向她提出重新建立家庭關係的提議，綿子懷抱著木村死去的秘密，身不由己地展開一段重構家庭關係的練習。
處於外在模範標準及內在道德崩壞的日本社會Z世代旗手——年僅29歲的導演加藤拓也，擅長以精煉的劇情和高明的手法，呈現人於現代社會所遭受的痛感。他的出現回應了日本電影、劇場圈對新世代創作者出現的渴望，勢如破竹地引起了來自各地的注目，並將首次國外演出獻給台灣的觀眾朋友。
【展覽】
名稱｜輕盈的歷程：悍圖25年
時間｜2023/7/22（六）- 2023/11/12（日）
地點｜高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）
最年長成員——今年已屆70的楊茂林，形容悍圖社是「結構黏固、有體例沒紀律的藝術家兄弟會型態的藝術團體」，這群當年的初生之犢如今行到中年，創作的內容和形式隨著歲月和經歷的遞嬗也轉趨「輕盈」。
「悍圖社」為臺灣當代美術史上佔有重要份量的藝術團體，本展為悍圖社25年--標誌時代意義的紀念性聯展。悍圖社成軍於1998年，自1998到今日(2023)，廿五年的歷史時空，外在關於政治、經濟和文化上的氛圍，內部關於藝術家自身心境和人生階段皆早已轉變。從早期80-90年代走過解嚴，悍圖社成員以生猛強烈的視覺符號來表現和力抗當時代激烈震盪的政經社會氛圍；這群「結構黏固、有體例沒紀律的藝術家兄弟會型態的藝術團體」，從當年的初生之犢，如今都已行到中年，創作的內容和形式隨著歲月和經歷的遞嬗也轉趨「輕盈」。
輕盈相對於沉重，「輕」伴隨著的是更為精準、確定，而不是模糊、隨興；本展企圖舉重若輕地呈現這群「悍」者在這25年來的創作歷程和轉變，讓追求輕盈的歷程，成為對生命之沉重的對抗。
名稱｜愛洛蒙——人與動物的後心靈樂園 Anromones: The Post-paradise between Human and Animals
時間｜2023/9/8（五） - 2024/1/7（日）
地點｜台南市立美術館2館 3樓展覽室K、L、M（台南市中西區忠義路二段1號）
藝術家的創作藉由動物群像中「動物與寵物」主題之轉換，帶給人們奇幻又平靜的感受。
展覽命題「愛洛蒙——人與動物的後心靈樂園」借用「動物（Animal）」與生物學概念「費洛蒙（Pheromones）」結合為「愛洛蒙」（Anromones）一詞，指涉人與動物在當代社會中相遇而產生的一種「後心靈樂園」狀態。「樂園」一詞來自於動物行為學之父勞倫茲（Konrad Lorenz）之著作《和動物說話的男人》：「野生動物流露出的每個意願都是善意的⋯⋯而這正是人類已然失去的『樂園』。」
陪伴人們的寵物，在當代社會中，撫平了人們離鄉背景、逐工作而居的無根感，亦療癒了現代人游移於多元生活狀態中的疲乏感。藝術家的創作藉由動物群像中「動物與寵物」主題之轉換，帶給人們奇幻又平靜的感受。
名稱｜筆歌墨舞—故宮繪畫導賞 III
時間｜2023/10/6（五）- 2023/12/24（日）
地點｜國立故宮博物院 台北院區 第一展覽區（台北市士林區至善路二段221號）
古畫發展如一部精彩的交響樂章，藉著人物、花鳥、山水等畫科的典範風格，組成幾項重要主題，並在歷史脈絡中加以變奏。
人物畫的典範在六朝至唐代間，經由顧愷之與吳道子等人逐步奠定。山水畫典範的成形約五代（907－960）之時，而且寓含著地理區域特質。宋代山水畫中的范寬、郭熙、李唐都在既有的典範基礎上推陳出新，成為新的典範，宮廷畫院在宋代藝術帝王的倡導下，發展出空前盛況。元代的文人畫則由趙孟頫、元四大家等人以復古為標的，並因復古而有更為多元的風格表現。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/