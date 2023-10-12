印尼盼與新馬澳聯辦2034年世界盃，足球場悲劇事件成申辦挑戰
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印尼足球協會主席表示，該國正在與澳洲討論與馬來西亞、新加坡聯合申辦2034年世界盃的可能性。然而，鑑於去年10月印尼發生足球場踩踏事件的悲劇，以及政治因素介入足球賽事，會是印尼申辦世界盃的挑戰。
綜合《路透社》、《外交家雜誌》報導，印尼足球協會（PSSI）主席於週三（11日）表示，印尼正在與澳洲討論與馬來西亞、新加坡聯合申辦2034年世界盃的可能性。
上週，國際足球總會（下簡稱FIFA）宣布西班牙、摩洛哥和葡萄牙將主辦2030年世界盃，並由烏拉圭、巴拉圭和阿根廷將主辦開幕賽。此外，FIFA也宣布開放申辦2034年世界盃，FIFA先前曾表示此次世界盃將在亞洲或大洋洲舉辦。
路透社援引《雪梨先驅晨報》，指出印尼足總主席Erick Thohir表示：「我們正在與澳洲討論（申辦）事宜。」並補充：「當我訪問馬來西亞和新加坡時，這2個國家都表示有興趣加入印尼和澳洲的聯合申辦。」
對於聯合申辦的可能性，澳洲足球協會回應正在「探索申辦2029年國際足總俱樂部世界盃或2034年國際足總世界盃的可能性」。
FIFA宣布開放申辦2034年世界盃後，沙烏地阿拉伯很快宣布有意申辦主辦權，希望可以延續卡達去年主辦的盛大賽事，沙烏地阿拉伯足協主席亞西爾（Yasser Al Misehal）表示：「沙烏地阿拉伯將盡力提出最具競爭力的申辦，這也將有助於通過足球團結世界，整個亞洲足球大家庭將團結一致。」
由於卡達主辦了2022年世界盃，印尼足球監管機構「拯救我們的足球（Save Our Soccer）」的阿克邁勒（ Akmal Marhali）認為，世界盃重返中東可能還為時過早。
「我們非常強大。」阿克邁勒說，並表示：「FIFA已經看到中東卡達去年舉辦的世界盃，日本和韓國也當過主辦國，我相信FIFA會嘗試其他國家。」
「如果我們與澳洲、馬來西亞和新加坡聯合，獲選的可能性也會更大。」阿克邁勒稱。
《外交家雜誌》指出，聯合申辦對所有4個國家來說都有利，澳洲不必獨自承擔龐大的財政負擔；這也可能是東南亞國家舉辦世界盃的最佳機會。
在過去十年裡，東南亞國協（ASEAN）10個成員國不斷提出聯合申辦世界級賽事的可能性，但鑑於一些成員國的基礎設施薄弱和政治不穩定，此企圖難以被實踐。
然而，印尼可能會在聯合申辦的過程中遇到許多挑戰。
2022年10月，東爪哇省瑪瑯坎朱魯漢體育場結束足球賽，發生135人死亡的踩踏事件，是世界上最嚴重的體育災難之一，因此印尼若要獲得FIFA的青睞，勢必要確保觀眾的安全；今年3月，在2名政界人士呼籲禁止以色列參加比賽後，印尼在開幕賽前幾週被剝奪了主辦U20青年足球世界盃的資格。
此外，據《星州網》報導，馬來西亞足球協會否認接受印尼及澳洲共同申辦的邀請。
大馬足球協會會長拿督拉米丁於週三（11日）接受媒體採訪時強調，馬來西亞不會申辦，也會盡力支持沙烏地阿拉伯舉辦2034年第25屆世界盃。
FIFA將2034年世界盃申辦的最後期限訂為10月31日，而2026年世界盃將由美國、加拿大和墨西哥主辦，共有48支球隊參賽。
新聞來源
- Indonesia wants to co-host 2034 World Cup with Australia, Malaysia, Singapore（路透社）
- Indonesia Moots Possible World Cup Bid With Australia, Malaysia, Singapore（外交官雜誌）
- 印尼邀聯合申辦2034年世界盃 大馬否認接受連辦（星洲網）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。