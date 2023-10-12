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2023/10/12,
印太

印尼盼與新馬澳聯辦2034年世界盃，足球場悲劇事件成申辦挑戰

印尼盼與新馬澳聯辦2034年世界盃，足球場悲劇事件成申辦挑戰
國際足球總會。Photo Credit:GettyImages

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印尼足球協會主席表示，該國正在與澳洲討論與馬來西亞、新加坡聯合申辦2034年世界盃的可能性。然而，鑑於去年10月印尼發生足球場踩踏事件的悲劇，以及政治因素介入足球賽事，會是印尼申辦世界盃的挑戰。

綜合《路透社》、《外交家雜誌》報導，印尼足球協會（PSSI）主席於週三（11日）表示，印尼正在與澳洲討論與馬來西亞、新加坡聯合申辦2034年世界盃的可能性。

上週，國際足球總會（下簡稱FIFA）宣布西班牙、摩洛哥和葡萄牙將主辦2030年世界盃，並由烏拉圭、巴拉圭和阿根廷將主辦開幕賽。此外，FIFA也宣布開放申辦2034年世界盃，FIFA先前曾表示此次世界盃將在亞洲或大洋洲舉辦。

路透社援引《雪梨先驅晨報》，指出印尼足總主席Erick Thohir表示：「我們正在與澳洲討論（申辦）事宜。」並補充：「當我訪問馬來西亞和新加坡時，這2個國家都表示有興趣加入印尼和澳洲的聯合申辦。」

對於聯合申辦的可能性，澳洲足球協會回應正在「探索申辦2029年國際足總俱樂部世界盃或2034年國際足總世界盃的可能性」。

FIFA宣布開放申辦2034年世界盃後，沙烏地阿拉伯很快宣布有意申辦主辦權，希望可以延續卡達去年主辦的盛大賽事，沙烏地阿拉伯足協主席亞西爾（Yasser Al Misehal）表示：「沙烏地阿拉伯將盡力提出最具競爭力的申辦，這也將有助於通過足球團結世界，整個亞洲足球大家庭將團結一致。」

由於卡達主辦了2022年世界盃，印尼足球監管機構「拯救我們的足球（Save Our Soccer）」的阿克邁勒（ Akmal Marhali）認為，世界盃重返中東可能還為時過早。

「我們非常強大。」阿克邁勒說，並表示：「FIFA已經看到中東卡達去年舉辦的世界盃，日本和韓國也當過主辦國，我相信FIFA會嘗試其他國家。」

「如果我們與澳洲、馬來西亞和新加坡聯合，獲選的可能性也會更大。」阿克邁勒稱。

《外交家雜誌》指出，聯合申辦對所有4個國家來說都有利，澳洲不必獨自承擔龐大的財政負擔；這也可能是東南亞國家舉辦世界盃的最佳機會。

在過去十年裡，東南亞國協（ASEAN）10個成員國不斷提出聯合申辦世界級賽事的可能性，但鑑於一些成員國的基礎設施薄弱和政治不穩定，此企圖難以被實踐。

然而，印尼可能會在聯合申辦的過程中遇到許多挑戰。

2022年10月，東爪哇省瑪瑯坎朱魯漢體育場結束足球賽，發生135人死亡的踩踏事件，是世界上最嚴重的體育災難之一，因此印尼若要獲得FIFA的青睞，勢必要確保觀眾的安全；今年3月，在2名政界人士呼籲禁止以色列參加比賽後，印尼在開幕賽前幾週被剝奪了主辦U20青年足球世界盃的資格。

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Photo Credit:GettyImages
2022年10月，坎朱魯漢體育場，踩踏意外的事發當下警方使用催淚瓦斯。

此外，據《星州網》報導，馬來西亞足球協會否認接受印尼及澳洲共同申辦的邀請。

大馬足球協會會長拿督拉米丁於週三（11日）接受媒體採訪時強調，馬來西亞不會申辦，也會盡力支持沙烏地阿拉伯舉辦2034年第25屆世界盃。

FIFA將2034年世界盃申辦的最後期限訂為10月31日，而2026年世界盃將由美國、加拿大和墨西哥主辦，共有48支球隊參賽。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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