租不好、買不起的「無房世代」，青年居住正義問題如何影響2024選情？

文：許佳琦

一個月如果必須花上三分之一的薪水，讓你選擇：你想住在冷氣不時壞掉、天花板漏水、網路不穩、三人共用浴室的雅房，還是住進八人上下鋪，沒有個人空間，但是包水包電包網路的青年旅館？」

從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發的2019年末開始，全球疫情肆虐，台灣觀光業損失慘重，許多原先開放觀光客、揹包客的青年旅館，轉而開放「包月租」床位的服務—— 以台北市的男女混住6到10人上下鋪為例，一張床鋪，在疫情期間每月約只要6500元到7500元不等，不僅包水電、網路費、垃圾處理、提供飲水機，有的甚至還有簡易小廚房，並有人定期打掃、消毒、更換床單。

這樣的價格，甚至比起在台北市的租金，每月雅房、套房都還要划算，也因此，在過去幾年，陸續吸引了一群人，藉由月租或周租的方式，長租「定居」在這裡。其中以西門町、萬華、台北車站附近的青旅，長租客最多。

不過，這群人並非一般人想像中新潮時髦、帶著電腦跨境工作的「數位遊牧族」（digital nomad）。他們很多是藍領工作者，例如清潔洗碗工、餐廳服務生、季節性工人、或者身兼多職者。其中，也含括了青年、以及中老年人，他們四處遷移，「逐床位而居」。

之所以不想像一般人「北漂租房」，有人出於經濟考量，因為流動薪資付不起台灣房租契約不成文的兩個月押金規定、還有許許多多的隱藏管理費；有人是工時過長、四處遷移，每天能擁有的私人時間只剩睡眠，與其支付昂貴的台北房租，不如在這裡租張床就能補眠；也有人認為，與其每年乖乖繳房租給「吸血房東」、年齡到了就拚死攢錢背數十年房貸，不如四處流浪遊牧，做為對社會的無聲抵抗——

不論是何種緣由，其實都凸顯了台灣的居住正義與青年貧困問題，仍是都市人口高度集中的未解難題。

2023台灣選戰期間，關於台灣青年居住空間的問題是其中一個備受關注的議題。在這篇報導中，記者採訪了兩位「青年長租客」、紀錄片導演、以及都市改革NGO，揭開年輕世代在都市夾縫中生存的困境，他們對家屋的生活想像，以及這如何影響他們的選擇。

Photo Credit: 歪腦記者拍攝 這是台北市萬華一家可供包月的青年旅館，在盥洗室散置著長租客的臉盆（裡面有刷衣物的刷子與其他清潔用具），曬衣場則是拖鞋、私人衣物、雨衣。

《無依之地》導演蘇威銘：花半年時間蹲點、住八間青旅，看見了什麼

2020年，台灣疫情初始之際，紀錄片導演蘇威銘跟朋友聊天得知，有群「長租客」逐漸在青旅聚集。帶著攝影器材，他花了大半年時間蹲點，住了七、八間青旅，認識這群長租客，並拍攝成紀錄短片《無依之地》（Urban Nomads）。

「疫情剛開始的時候，很多人失業，不少房東趁勢漲租，也沒有觀光客，青旅只好轉型，降價收台北的月租客人。很多業者其實不太甘願，因為長租客大都是非典型工作者，他們的工作不穩定，有可能繳不出房錢，也可能帶來一些麻煩，但業者想維持收入，就讓他們住，產生了這些長租客。」蘇威銘説。

在這段期間，蘇威銘在青旅中遇見各式各樣的人們：有意外懷孕的年輕情侶、中老年的藍領勞工、單親媽媽、以及未成年的翹家少女。

在《無依之地》的短片版本中，主角是對年輕情侶「愛德華」與「鯨魚」——愛德華是名工程師，月薪約三萬台幣左右，鯨魚則是商店店員。兩人起初在台北租房，但因為台北租屋環境整體惡劣、滿牆壁癌、房東不溝通，讓他們決定試試青旅「短租」，住進了月租的雙人房。然而，由於收入不穩定，加上鯨魚意外懷孕，為了省錢，兩人逐漸像對亡命鴛鴦，跟著低廉的租金，四處遷移。

Photo Credit: 蘇威銘提供 《無依之地》劇照

影片播出後，觀眾反應兩極。有人同情這對年輕情侶，也有人出言批評，指他們「不夠努力賺錢」、「貧窮跟懶惰成正比」、「沒錢還敢懷孕」。

然而蘇威銘認為，當代的青年貧困往往是在「看似有選擇」的困境中，即使再怎麼努力，依然難以階級翻轉。其中，最明顯的體現就是台北的高房價。

「很多人會問説，靠，三四萬收入，你明明可以勉強租個小套房啊？可是，在台北市中心，拿薪水三分之一出來，一萬多塊錢，勉強讓你住個頂加小套房，可能漏水，東西老舊容易壞，然後房東還不讓你報修。這都是很常見的事情。更少的錢，雖然只能有張床鋪，但這裡有人管理、不用付押金、對他們來説就差很多。很多人租房，付不出一個月房租，按照合約，連押金都會被房東沒收。」蘇威銘説。

自白者Ray：這裡是一個口字，人在裡面，就是一個「囚」

歪腦記者入住了其中一間接受長租客的青年旅館，並採訪了幾位現任與前任青年長租者，聊聊他們的居住現況。

「住青旅的好處，就是有各種備品，棉被還一週會有人幫你換一次，垃圾不用倒，條件就是沒有隱私。台灣租房，寫在合約的房租之外，常常還是會有各種隱藏成本，網路費，垃圾處理費，水電費。但青旅不只全包，有的還給些簡單的早餐，例如餅乾，吐司，花生醬，茶包，即溶咖啡，沒錢的時候也不會追求營養，吃飽就好。一個月7500元，當然是夫復何求？」Ray説。

Ray今年32歲，曾於媒體公司擔任記者編輯、也曾做過政府標案，現在是自由工作者。

畢業後一陣子，Ray到澳洲打工度假，回台正值2020年疫情期間。「我是彰化人，想到台北找工作。」但疫情期間，許多公司人事凍結，職位難尋。

「當時我想，先住青旅一邊面試。開始是短租，後來面試時間越拉越長，就改成長租青旅，地點就挑台北車站旁邊，通勤最方便。」後來即使找到工作後，薪資卻相當不理想。