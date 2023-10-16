租不好、買不起的「無房世代」，青年居住正義問題如何影響2024選情？
我們想讓你知道的是
「為什麼不願意忍耐？為什麼不願意暫時租個破套房，存錢買房？」是很多人心中的疑問，但「崔媽媽基金會」研發推廣組長蔡亞芳指出，近年台灣都會區房價已經飆漲到即使努力存錢也買不起，也讓年輕世代對於「家屋的想像」有所轉變。
文：許佳琦
一個月如果必須花上三分之一的薪水，讓你選擇：你想住在冷氣不時壞掉、天花板漏水、網路不穩、三人共用浴室的雅房，還是住進八人上下鋪，沒有個人空間，但是包水包電包網路的青年旅館？」
從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發的2019年末開始，全球疫情肆虐，台灣觀光業損失慘重，許多原先開放觀光客、揹包客的青年旅館，轉而開放「包月租」床位的服務—— 以台北市的男女混住6到10人上下鋪為例，一張床鋪，在疫情期間每月約只要6500元到7500元不等，不僅包水電、網路費、垃圾處理、提供飲水機，有的甚至還有簡易小廚房，並有人定期打掃、消毒、更換床單。
這樣的價格，甚至比起在台北市的租金，每月雅房、套房都還要划算，也因此，在過去幾年，陸續吸引了一群人，藉由月租或周租的方式，長租「定居」在這裡。其中以西門町、萬華、台北車站附近的青旅，長租客最多。
不過，這群人並非一般人想像中新潮時髦、帶著電腦跨境工作的「數位遊牧族」（digital nomad）。他們很多是藍領工作者，例如清潔洗碗工、餐廳服務生、季節性工人、或者身兼多職者。其中，也含括了青年、以及中老年人，他們四處遷移，「逐床位而居」。
之所以不想像一般人「北漂租房」，有人出於經濟考量，因為流動薪資付不起台灣房租契約不成文的兩個月押金規定、還有許許多多的隱藏管理費；有人是工時過長、四處遷移，每天能擁有的私人時間只剩睡眠，與其支付昂貴的台北房租，不如在這裡租張床就能補眠；也有人認為，與其每年乖乖繳房租給「吸血房東」、年齡到了就拚死攢錢背數十年房貸，不如四處流浪遊牧，做為對社會的無聲抵抗——
不論是何種緣由，其實都凸顯了台灣的居住正義與青年貧困問題，仍是都市人口高度集中的未解難題。
2023台灣選戰期間，關於台灣青年居住空間的問題是其中一個備受關注的議題。在這篇報導中，記者採訪了兩位「青年長租客」、紀錄片導演、以及都市改革NGO，揭開年輕世代在都市夾縫中生存的困境，他們對家屋的生活想像，以及這如何影響他們的選擇。
《無依之地》導演蘇威銘：花半年時間蹲點、住八間青旅，看見了什麼
2020年，台灣疫情初始之際，紀錄片導演蘇威銘跟朋友聊天得知，有群「長租客」逐漸在青旅聚集。帶著攝影器材，他花了大半年時間蹲點，住了七、八間青旅，認識這群長租客，並拍攝成紀錄短片《無依之地》（Urban Nomads）。
「疫情剛開始的時候，很多人失業，不少房東趁勢漲租，也沒有觀光客，青旅只好轉型，降價收台北的月租客人。很多業者其實不太甘願，因為長租客大都是非典型工作者，他們的工作不穩定，有可能繳不出房錢，也可能帶來一些麻煩，但業者想維持收入，就讓他們住，產生了這些長租客。」蘇威銘説。
在這段期間，蘇威銘在青旅中遇見各式各樣的人們：有意外懷孕的年輕情侶、中老年的藍領勞工、單親媽媽、以及未成年的翹家少女。
在《無依之地》的短片版本中，主角是對年輕情侶「愛德華」與「鯨魚」——愛德華是名工程師，月薪約三萬台幣左右，鯨魚則是商店店員。兩人起初在台北租房，但因為台北租屋環境整體惡劣、滿牆壁癌、房東不溝通，讓他們決定試試青旅「短租」，住進了月租的雙人房。然而，由於收入不穩定，加上鯨魚意外懷孕，為了省錢，兩人逐漸像對亡命鴛鴦，跟著低廉的租金，四處遷移。
影片播出後，觀眾反應兩極。有人同情這對年輕情侶，也有人出言批評，指他們「不夠努力賺錢」、「貧窮跟懶惰成正比」、「沒錢還敢懷孕」。
然而蘇威銘認為，當代的青年貧困往往是在「看似有選擇」的困境中，即使再怎麼努力，依然難以階級翻轉。其中，最明顯的體現就是台北的高房價。
「很多人會問説，靠，三四萬收入，你明明可以勉強租個小套房啊？可是，在台北市中心，拿薪水三分之一出來，一萬多塊錢，勉強讓你住個頂加小套房，可能漏水，東西老舊容易壞，然後房東還不讓你報修。這都是很常見的事情。更少的錢，雖然只能有張床鋪，但這裡有人管理、不用付押金、對他們來説就差很多。很多人租房，付不出一個月房租，按照合約，連押金都會被房東沒收。」蘇威銘説。
自白者Ray：這裡是一個口字，人在裡面，就是一個「囚」
歪腦記者入住了其中一間接受長租客的青年旅館，並採訪了幾位現任與前任青年長租者，聊聊他們的居住現況。
「住青旅的好處，就是有各種備品，棉被還一週會有人幫你換一次，垃圾不用倒，條件就是沒有隱私。台灣租房，寫在合約的房租之外，常常還是會有各種隱藏成本，網路費，垃圾處理費，水電費。但青旅不只全包，有的還給些簡單的早餐，例如餅乾，吐司，花生醬，茶包，即溶咖啡，沒錢的時候也不會追求營養，吃飽就好。一個月7500元，當然是夫復何求？」Ray説。
Ray今年32歲，曾於媒體公司擔任記者編輯、也曾做過政府標案，現在是自由工作者。
畢業後一陣子，Ray到澳洲打工度假，回台正值2020年疫情期間。「我是彰化人，想到台北找工作。」但疫情期間，許多公司人事凍結，職位難尋。
「當時我想，先住青旅一邊面試。開始是短租，後來面試時間越拉越長，就改成長租青旅，地點就挑台北車站旁邊，通勤最方便。」後來即使找到工作後，薪資卻相當不理想。
Tags：
內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
我們想讓你知道的是
隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
想知道熱門劇集如何誕生？面對全球內容產業的急遽變化，文策院與2023TCCF創意內容大會又扮演著什麼角色？快來看看以下的小測驗，十分鐘帶你了解文化內容產業的小知識！
【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
為讓臺灣內容品質快速提升、走向國際，文化部的補助加上文策院的投資，「投補」資金加總，擴大臺灣戲劇、綜藝的製作費與品質。至2022年12月止，文策院投資金額達14.49億元、帶動民間投資約18.44億元，總投資金額達到32.93億元，這些投資成果，也陸續在國際間獲得令人矚目的好成績。 在今（2023）年五月的坎城影展上，由文策院所投資及合作的三部電影都交出了亮眼成績單。由臺灣與七國合製，獲文策院「國際合作投資專案計畫」投資，馬來西亞女導演余修善所執導的《虎紋少女》，獲得國際影評人週最大獎「最佳影片」。導演在專訪中表示，這次的大型跨國製作是一個非常好的經驗，「我們一起看著這個故事，即便成長背景不同，也能共感角色的掙扎，對一個創作者來說，多國合作也讓我有不同的視野，這個故事也就這樣被各方支持、茁壯」。
《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/