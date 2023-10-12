鎧應科技數位看板解決方案 助力台灣及全球企業和機構

台北2023年10月12日 /美通社/ -- 鎧應科技深耕數位看板市場20年，成為台灣專注於自主研發與提供在地服務的數位看板專家。鎧應科技的產品範疇包含數位看板播放器、伺服器、應用軟體與雲端服務，我們專業的工程團隊多年來提供客戶全方位的數位看板產品，技術諮詢與安裝建置。數位看板在訊息傳遞上的方便與時效性已經有目共睹，更是對於企業、機構以及店家在數位轉型道路上起到重要的功能。除了新的功能開發，鎧應科技也一直致力於強化產品資訊安全，保護客戶的重要資料與不間斷播放，因此鎧應科技的解決方案在台灣獲得客戶的卓越評價，不論在教育機構、大眾運輸、零售商場、飯店旅館、公私營企業和政府單位等採用後的一致好評，並在全球超過100個國家和地區佈局，積極提供客戶最可靠和穩定的數位看板解決方案，成功案例不勝枚舉，已成為台灣之光。

鎧應科技與日揚科技的合作案例是企業應用領域中的一個成功故事，我們與客戶共同實現了在兩岸三地的訊息推播實現零時差、零距離、高效管理和溝通的目標。日揚科技高度重視跨國企業訊息整合所帶來的效益，而鎧應科技的數位看板解決方案在日揚科技台南、新竹和上海等地的訊息傳達和整合方面發揮了重要作用，並實現了企業與內部員工的有效溝通。

在公共場館應用方面，台北南港展覽館全面採用鎧應科技的數位看板解決方案，幫助策展者提供每場展覽的重要資訊給訪客，數位看板成為展館中資訊傳遞的重要設備，同時也為主辦單位提供了最有效的行銷平台。南港展覽館的即時轉播，讓位於跨館的訪客、記者和參與者都可以透過鎧應數位看板播放器達到賓至如歸的感受。展覽館管理人員對鎧應科技數位看板方案的高品質和穩定性非常滿意，能夠以最有效率的方式將動態影像和即時資訊傳遞給所有訪客，同時降低營運成本，提高工作效率。南港展覽館還使用了鎧應科技的會議室管理軟體來安排和顯示會議室資訊。管理人員可以輕鬆地在會議室預訂系統中安排所有的會議活動，而位於會議室外的螢幕則會根據預先設定的播放時程自動顯示活動資訊。

鎧應科技的自主研發得到了台灣行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（簡稱防檢局）的支持。在疫情流行期間，資訊的透明性和有效傳遞變得至關重要。防檢局在桃園國際機場使用鎧應科技數位看板方案，讓旅客進入台灣機場時能立即獲取防疫資訊，有效提供關鍵資訊、法規和政策變更等訊息，提高大眾對防疫措施的認識，減少疫情的傳播和感染，同時也因為使用數位看板進行宣導，減低接觸，守護國人的健康。

在資訊爆炸的時代，鎧應科技與台中市交通局合作完成了智慧候車亭，將公共資訊圖書館的資料庫與鎧應科技的數位看板播放器結合，並搭載人臉辨識鏡頭。當鏡頭偵測到民眾觀看螢幕時，後端系統能根據不同的性別、年齡和人數，自動播放適合辨識對象的活動訊息和新書介紹。當民眾離開螢幕前，系統也會自動切換回原本的輪播影片。當需要向不同目標對象推送有效資訊時，鎧應科技的數位看板專業方案能輕鬆實現這一目標。

在零售業中，台灣百貨業界的領導者遠東SOGO百貨每天都有成千上萬的客流量，並通過豐富多彩的多媒體內容，展示各樓層櫃位的介紹和商品促銷。遠東SOGO百貨致力提供客戶美學般的購物體驗，並由鎧應科技數位看板全力支援。通過與合作夥伴在廣告內容和網路架設方面的緊密合作，在影片播放和版型更換的便利性和即時性方面，達到最佳效果。鎧應科技的數位看板由於採用專業的遠端管理系統，遠東SOGO百貨可以專注於核心業務，無需額外配置人力即可控管各樓層之間不同或聯合促銷的數位看板內容呈現。

提升視覺體驗 鎧應科技SMP-8100數位看板「睛」彩播放

鎧應科技團隊研發的SMP-8100數位看板播放器採用耐用輕巧的金屬機殼設計，並提供4個HDMI輸出，是適合應用於3或4面螢幕的電視牆最佳選擇。配合不斷升級的SMP-NEO2管理軟體，使運作更加穩定。鎧應科技一直聆聽客戶需求，不斷優化和更新軟體，以提供客戶更滿意的使用體驗。播放器支援單一播放清單，並能播放4K影片，同時具有靈活彈性的功能編輯和管理，可自行設計SMP專屬模板內容，並提供豐富的資源庫和雲端資訊，確保高品質的播放效果。

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