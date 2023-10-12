2023歐盟投資論壇：歐洲晶片法案今年上路，歐盟官員呼籲台商「勿失良機」
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《歐盟晶片法案》今年9月正式生效，歐盟在經歷COVID-19後半導體供應鏈中斷的重大影響後，希望提升歐盟半導體的製造能力，許多產業和歐洲公司正提供數百個歐洲博士生獎學金、碩士論文、實習和大學職業，希望吸引台灣年輕人投入半導體產業。
歐洲經貿辦事處處長高哲夫今（12）日於投資歐盟論壇上表示，台灣企業在歐盟投資熱絡，光是過去4年的投資就與過去40年累計總額相當。歐盟官員也指出，《歐洲晶片法案》通過後，歐盟半導體產業亟需台灣人才，希望台灣企業將歐盟視為新的投資目的地。
「2023投資歐盟論壇」是歐洲經貿辦事處（EETO）第4年主辦，外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、工研院院長劉文雄、歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）等產官學界代表皆與會。歐盟歐盟執委會資通信總署副署長史科達斯 （Thomas Skordas）與歐盟成長總署處長佐齊古（Gwenole Cozigou）則分別以預錄影片、視訊方式參與。
任期將滿的高哲夫致詞時感性表示，過去4年台歐投資關係穩定，數據顯示台灣企業過去4年在歐盟投資金額，約與過去40年相當。不過他即將離開台灣，今年投資歐盟論壇是他最後一次參與。
「現在是時候讓台灣的企業回到歐洲了！」高哲夫說，台歐合作基礎建立在信任與共同的價值觀，投資歐洲能幫助台灣在供應鏈上「去風險」、提升自身經濟安全，歐洲擁有高度創新的產業，也願意將台灣企業納入歐洲供應鏈之中。
高哲夫指出，台積電在德國德勒斯登的投資只是一個起點，今年9月在台北舉辦的「國際半導體展」吸引9個歐盟半導體產業群、超過150名商界代表參與，顯示歐洲熱切想與台灣合作，不只半導體，台歐在綠能、循環經濟、電動車、生技方面也有能夠互補的優勢。高哲夫特別提到，歐盟預計在2050年達成碳中和，為此提出《綠色新政產業計畫》，預計未來10年挹注至少一兆歐元投資永續相關領域。
「我們比以往任何時候都更有動力，與值得信賴的夥伴合作實現目標。」高哲夫特別以中文呼籲台灣企業「良機稍縱即逝」，期盼大家勿錯過良機，勇於前進歐洲、投資歐盟。
歐洲晶片法案今年上路，如何吸引台灣人才仍是關鍵
國發會主委龔明鑫致詞時也指出，台歐之間的投資在過去4年的確比過去40年更熱絡。2021年台灣啟動「強化歐洲鏈結計畫」，國發基金也成立中東歐投資基金與融資基金，目前已經通過9個申請案（其中投資基金通過4案、融資基金通過5案），總額是4000萬歐元，都是台灣與中東歐產業合作的明證。
龔明鑫話鋒一轉，指出台積電在德國設廠，當地勢必要形成半導體相關的產業聚落，如果沒能成形，就沒辦法成功，「從台灣的經驗就是這樣。」龔明鑫強調，人才最重要，從最上游的IC設計到設備、材料製造及後續的封裝測試，都需要許多人才，台灣也已與斯洛伐克、捷克、立陶宛、波蘭4個中東歐國家合作，分別成立半導體工作小組，以協助歐洲建構供應鏈聚落。
歐盟執委會資通信總署副署長史科達斯透過預錄影片表示，《歐盟晶片法案》（European Chips Act）於今年9月21日正式生效，歐盟在經歷COVID-19、半導體供應鏈中斷等重大影響後，致力於提升歐盟半導體製造能力，希望將全球半導體市場佔有率從10%提升至20%，並與享有共同價值的民主國家合作，提升半導體供應鏈韌性。史科達斯強調，該法案的精神與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）所說的「新經濟安全戰略」是相符的。
史科達斯指出，《歐盟晶片法案》有3個策略目標，第一是支持研究創新，第二是鼓勵投資，第三是發展情資監控供應鏈的運作和管理危機。他特別指出，歐洲現在積極增加半導體人才，27個會員國與歐盟執委會已挹注許多資金，不只是為了滿足現下的晶片需求，也希望鼓勵更多年輕人投入半導體產業，以培育出下一代的晶片人才。已經有許多產業和歐洲公司正提供數百個歐洲博士生獎學金、碩士論文、實習和大學職業，德國薩克森邦與台積電也有一個新的協議，要將德國學生帶到台灣學習工作，史科達斯稱此為「國際產學合作的優良典範」。
歐盟成長總署處長佐齊古致詞時指出，《歐盟晶片法案》通過後吸引近1000億歐元的國營與私人投資到具體項目，各成員國也支持企業在歐洲各地建造新的半導體工廠和設施。佐齊古也指出，這些計劃需要志同道合的合作夥伴參與，而台灣擁有強大的研發和製造能力、保護智慧財產權、良好的商業環境， 是歐洲企業的戰略目的地，也希望能鼓勵台灣企業將歐盟視為投資目的地，特別是在高科技領域如半導體製造。
值得注意的是，在歐盟各界大力推銷台灣赴歐投資的同時，龔明鑫特別呼籲現場的歐洲代表，可考慮開始有效往前推動「台歐盟雙邊投資協定（BIA）」。台灣與歐盟長年討論簽訂台歐雙邊投資協定，但談判過程緩慢，主要原因是歐盟不願觸碰「一中政策」的紅線。
不過，歐洲商會理事長尹容稍後致詞時指出，台灣在歐盟投資，雖然過去幾年有顯著成長，但140億美元的投資總額，相較台灣對美國（280億美元）及對東協（500億美元）的投資，數量仍少，更不用說對中國超過2000億美元的投資了。
總統蔡英文致詞時笑稱，剛剛好像聽到「有些抱怨」。她表示，台灣企業的對歐投資規模，絕對還有成長空間，盼給台灣多一點時間，「我們遲早會達到目標」。蔡英文也指出，截至今年8月，台灣對歐投資與去年相較成長17.5%，可見雙方經貿合作持續強化。另外，今年也有台積電赴德國德勒斯登建立第一座歐洲晶圓廠，台灣與捷克也不斷開發合作機會，主要集中在汽車、精準機械與高階雷射設備領域。
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
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【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/