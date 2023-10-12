2023歐盟投資論壇：歐洲晶片法案今年上路，歐盟官員呼籲台商「勿失良機」

歐洲經貿辦事處處長高哲夫今（12）日於投資歐盟論壇上表示，台灣企業在歐盟投資熱絡，光是過去4年的投資就與過去40年累計總額相當。歐盟官員也指出，《歐洲晶片法案》通過後，歐盟半導體產業亟需台灣人才，希望 台灣企業將歐盟視為新的 投資目的地。

「2023投資歐盟論壇」是歐洲經貿辦事處（EETO）第4年主辦，外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、工研院院長劉文雄、歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）等產官學界代表皆與會。歐盟歐盟執委會資通信總署副署長史科達斯 （Thomas Skordas）與歐盟成長總署處長佐齊古（Gwenole Cozigou）則分別以預錄影片、視訊方式參與。

任期將滿的高哲夫致詞時感性表示，過去4年台歐投資關係穩定，數據顯示台灣企業過去4年在歐盟投資金額，約與過去40年相當。不過他即將離開台灣，今年投資歐盟論壇是他最後一次參與。

「現在是時候讓台灣的企業回到歐洲了！」高哲夫說，台歐合作基礎建立在信任與共同的價值觀，投資歐洲能幫助台灣在供應鏈上「去風險」、提升自身經濟安全，歐洲擁有高度創新的產業，也願意將台灣企業納入歐洲供應鏈之中。

高哲夫指出，台積電在德國德勒斯登的投資只是一個起點，今年9月在台北舉辦的「國際半導體展」吸引9個歐盟半導體產業群、超過150名商界代表參與，顯示歐洲熱切想與台灣合作，不只半導體，台歐在綠能、循環經濟、電動車、生技方面也有能夠互補的優勢。高哲夫特別提到，歐盟預計在2050年達成碳中和，為此提出《綠色新政產業計畫》，預計未來10年挹注至少一兆歐元投資永續相關領域。

「我們比以往任何時候都更有動力，與值得信賴的夥伴合作實現目標。」高哲夫特別以中文呼籲台灣企業「良機稍縱即逝」，期盼大家勿錯過良機，勇於前進歐洲、投資歐盟。

Photo Credit: 中央社 歐洲經貿辦事處長高哲夫。

歐洲晶片法案今年上路，如何吸引台灣人才仍是關鍵

國發會主委龔明鑫致詞時也指出，台歐之間的投資在過去4年的確比過去40年更熱絡。2021年台灣啟動「強化歐洲鏈結計畫」，國發基金也成立中東歐投資基金與融資基金，目前已經通過9個申請案（其中投資基金通過4案、融資基金通過5案），總額是4000萬歐元，都是台灣與中東歐產業合作的明證。

龔明鑫話鋒一轉，指出台積電在德國設廠，當地勢必要形成半導體相關的產業聚落，如果沒能成形，就沒辦法成功，「從台灣的經驗就是這樣。」龔明鑫強調，人才最重要，從最上游的IC設計到設備、材料製造及後續的封裝測試，都需要許多人才，台灣也已與斯洛伐克、捷克、立陶宛、波蘭4個中東歐國家合作，分別成立半導體工作小組，以協助歐洲建構供應鏈聚落。

歐盟執委會資通信總署副署長史科達斯透過預錄影片表示，《歐盟晶片法案》（European Chips Act）於今年9月21日正式生效，歐盟在經歷COVID-19、半導體供應鏈中斷等重大影響後，致力於提升歐盟半導體製造能力，希望將全球半導體市場佔有率從10%提升至20%，並與享有共同價值的民主國家合作，提升半導體供應鏈韌性。史科達斯強調，該法案的精神與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）所說的「新經濟安全戰略」是相符的。

史科達斯指出，《歐盟晶片法案》有3個策略目標，第一是支持研究創新，第二是鼓勵投資，第三是發展情資監控供應鏈的運作和管理危機。他特別指出，歐洲現在積極增加半導體人才，27個會員國與歐盟執委會已挹注許多資金，不只是為了滿足現下的晶片需求，也希望鼓勵更多年輕人投入半導體產業，以培育出下一代的晶片人才。已經有許多產業和歐洲公司正提供數百個歐洲博士生獎學金、碩士論文、實習和大學職業，德國薩克森邦與台積電也有一個新的協議，要將德國學生帶到台灣學習工作，史科達斯稱此為「國際產學合作的優良典範」。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 歐盟執委會資通信總署副署長史科達斯。

歐盟成長總署處長佐齊古致詞時指出，《歐盟晶片法案》通過後吸引近1000億歐元的國營與私人投資到具體項目，各成員國也 支持企業在歐洲各地建造新的半導體工廠和設施。 佐齊古也指出，這些計劃需要志同道合的合作夥伴參與，而台灣擁有強大的研發和製造能力、保護智慧財產權、良好的商業環境， 是歐洲企業的戰略目的地，也希望能 鼓勵台灣企業將歐盟視為 投資目的地， 特別是在高科技領域 如半導體製造。

值得注意的是，在歐盟各界大力推銷台灣赴歐投資的同時，龔明鑫特別呼籲現場的歐洲代表，可考慮開始有效往前推動「台歐盟雙邊投資協定（BIA）」。台灣與歐盟長年討論簽訂台歐雙邊投資協定，但談判過程緩慢，主要原因是歐盟不願觸碰「一中政策」的紅線。

不過，歐洲商會理事長尹容稍後致詞時指出，台灣在歐盟投資，雖然過去幾年有顯著成長，但140億美元的投資總額，相較台灣對美國（280億美元）及對東協（500億美元）的投資，數量仍少，更不用說對中國超過2000億美元的投資了。

總統蔡英文致詞時笑稱，剛剛好像聽到「有些抱怨」。她表示，台灣企業的對歐投資規模，絕對還有成長空間，盼給台灣多一點時間，「我們遲早會達到目標」。蔡英文也指出，截至今年8月，台灣對歐投資與去年相較成長17.5%，可見雙方經貿合作持續強化。另外，今年也有台積電赴德國德勒斯登建立第一座歐洲晶圓廠，台灣與捷克也不斷開發合作機會，主要集中在汽車、精準機械與高階雷射設備領域。