斯里蘭卡與中國達成債務處置初步共識，但國際貨幣基金組織似被矇在鼓裡

文：德國之聲中文網（法新社、彭博社等）

在過去兩年裡，南亞國家斯里蘭卡陷入了該國建國70年以來最嚴重的經濟危機。長達數月食物、燃料和藥物的短缺令斯里蘭卡2200萬民眾的生活變得異常艱苦，同時物價也在一路飆升。經濟危機在2022年引發了大規模街頭抗議，最終在當年導致時任總統下台。斯里蘭卡也在2022年7月宣佈國家破產。

目前，斯里蘭卡在遭遇嚴重經濟危機後，正試圖恢復其受損的財政。《法新社》報導指出，斯里蘭卡政府去年拖欠了460億美元的債務，而中國是斯里蘭卡最大的雙邊貸款方，可倫坡提出的任何債務重組的建議都需要得到北京的同意。

中國外交部發言人汪文斌在10月10日說：「9月下旬，中國進出口銀行作為官方債權人，已同斯里蘭卡就涉華債務處置初步達成一致，我們也高興地看到其他債權人目前正就斯債務處置方案進行討論。」

這一消息也得到了斯里蘭卡方面的證實。據《法新社》報導，斯里蘭卡財政部副部長西揚巴拉皮蒂亞（Ranjith Siyambalapitiya）說，中國進出口銀行已批准了這一建議。他在一份聲明中說：「中國已對可倫坡的債務重組表示初步同意。」

不過，北京和可倫坡都沒有透露關於協議的任何細節。

IMF仍在審查債權人的「融資保證」

在過去數年裡，斯里蘭卡從中國獲得巨額貸款，以推動國內的基礎設施建設，包括港口和機場。但一些項目收益欠佳，無法應對還貸負擔，進一步加劇了斯里蘭卡的財政窘況。

《法新社》報導指出，在斯里蘭卡的雙邊信貸中，中國佔大約52％，其次則是日本和印度。中國政府已於3月在原則上同意重組斯里蘭卡的債務，北京是最後一個同意重組的主要債權國。

這一決定為國際貨幣基金組織（IMF），分階段向斯里蘭卡提供29億美元的救助款項掃清了道路，該救助計劃付諸實施的前提條件是，斯里蘭卡必須同債權國就債務重組達成共識。IMF救助計劃還要求斯里蘭卡必須採取緊縮措施，如增稅和削減高額的公共補貼。

不過《法新社》報導指出，IMF第二筆3.3億美元的救助款項在上個月被推遲，因為國際貨幣基金組織表示，仍在審查債權人就可倫坡6月份提出的詳細的債務重組計劃做出的「融資保證」。

「我們尚未獲悉任何具體協議」

據《彭博社》10月11日報導，中國與斯里蘭卡達成臨時的債務協議讓國際貨幣基金組織「措手不及」。

據《彭博社》報導，國際貨幣基金組織的斯里蘭卡事務負責人布魯爾（Peter Breuer）表示，IMF雖然知道斯里蘭卡與債權人進行討論，但「我們尚未獲悉任何具體協議」。布魯爾說，IMF需要「全面評估整套協議，以評估其是否符合國際貨幣基金組織的債務目標。」

來自兩個斯里蘭卡債權國的官員匿名對《彭博社》表示，他們不瞭解斯里蘭卡與中國達成初步協議的條款和細節。其中一位官員說，初步協議預計不會改變官方債權國委員會，試圖在本週摩洛哥馬拉喀什的會議上達成債務協議的努力，該協議將包括防止向中國提供有利付款條件的保障措施。

據《法新社》報導，斯里蘭卡央行行長韋拉辛哈（Nandalal Weerasinghe）本週將在摩洛哥馬拉喀什與債權國和國際貨幣基金組織舉行會議，而中國不在與會之列。中國一直與斯里蘭卡進行雙邊談判。

一位參與債務討論的印度官員對《彭博社》說，新德里一直在推動重組計劃中的平等和公平待遇，希望所有債權人的做法都是透明的。

正值「一帶一路」國際合作高峰論壇前

《彭博社》報導還指出，中國與斯里蘭卡就涉華債務處置初步達成一致，這一消息的發布正值第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇召開一週前。「一帶一路」是中國國家主席習近平的旗艦項目。

中國外交部發言人汪文斌在10月10日的外交部例行記者會上表示，「作為友好鄰邦和真誠朋友，中方密切關注斯里蘭卡當前面臨的困難和挑戰，一直在力所能及範圍內為斯里蘭卡經濟社會發展提供幫助。自2022年以來，中國相關金融機構一直同斯方就涉華債務問題保持密切溝通，積極開展雙邊磋商，及時向斯里蘭卡出具融資支持文件，幫助斯里蘭卡順利獲得國際貨幣基金組織貸款。」

中方也呼籲多邊機構和商業債權人「共同參與斯里蘭卡債務重組，公平分擔責任。」

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原標題：中方與斯里蘭卡達成初步債務協議 IMF不知情？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九