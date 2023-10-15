德國安排無家者住旅館，顯現出鍾小平提案「拆公園遮蔽物讓遊民無法聚集」有多荒謬

台北市議員鍾小平說萬華到處是遊民與流鶯，個人在萬華長大，完全可以理解他說的社會現象，但是無法認同他身為該區的立委候選人，無視人民困境而提議要把遊民聚集的公園遮蔽物給拆了，他認為這樣他們就不會聚集。

身為一個政治人物，解決公共事務是職責，而他選擇的方式竟是不問問題根源而是要立竿見影地從眼前消除，這種邏輯想法與當年納粹為了消除異己與猶太人，全然把他們送去集中營消滅是一樣的。

憲法第十條規定人民有居住及遷徙之自由。一個人要在什麼地方活動與過夜無人可以干涉。今天鍾小平對選區內的遊民，中性的說法是對選區無家者不思如何協助找住處、讓他們安身立命，卻要運用國家機器來對付他們，只因為鍾小平認定無家者沒選票，為了大多數選民的房價與市容環境，就把手無寸鐵的無家者當過街老鼠打，簡直是毫無人性。

今天他對無家者是如此，上任後也會用同樣的邏輯對付社會弱勢如身心殘障者、低收入者及體弱的年長者或外籍勞工。因為對他來說，服務上層階級人士才是他政治服務的目的。

德國無家者

一位批評在柏林夜裡點數街頭有多少無家者的人士說，知道無家者的數字其實沒有太大意義，重要的是，他們需要住處。他接著說，在夜裡點數無家者人數的舉措，對他們會造成驚嚇並且也很不尊重。人有人的尊嚴，即使人不能有四壁及屋頂的保護，也不代表可以被隨意侵擾。比照起台灣，顯然德國看事情的高度與鍾小平相較是完全不同的。

在德國有些無家者不想被人辨別出他們沒有住處，他們刻意不去可以留置的無家者中心接受協助。另外也因為在那裡有許多風險存在，他們怕他們財物被偷或是被侵犯騷擾。

我有一位過去照護的德國個案，她因為婚變加上被前夫欺騙而變賣自家房子，房子拍賣後一夜之間沒了住處，流落街頭的她最後被帶去慕尼黑的無家者緊急留置中心。她說留置中心非常恐怖，什麼三教九流的人都有，緊急安置中心髒污雜亂到成為她此生中最可怕的噩夢。她對我說，此生她寧願死也不要再被送去那個恐怖的地方。