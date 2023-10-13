宮﨑駿《蒼鷺與少年》解析：塔底世界的生死交界，與《阿彌陀經》有著不可思議的連結？
我們想讓你知道的是
《蒼鷺與少年》增添了更多模糊、空白與隱喻，觀眾不免會想：何時是現實、何時是主角的夢或幻想？蒼鷺、鵜鶘、鸚鵡代表什麼？久子的舅公為何成為塔主？夏子為何也進入塔中？蒼鷺到底有沒有惡意？從天而降的巨石是什麼？然而，我們必須暫時把這些疑問懸置，才能被極其生動、豐沛、細膩的畫面打動。
文：凱特茅
走進戲院前，我先向同行的家人打了預防針：「聽說不太好懂喔！看的時候就不要太糾結於『為什麼』了。」
觀影後我想這樣的預備是對的，時常對電影情節有疑惑的家人也說好看，想必是我們都沉浸在宮﨑駿與吉卜力工作室創造出來的動畫世界，感受角色的情緒與情感，而不只是用大腦理解本來就不一定有邏輯的事物。
宮﨑駿過往的作品，大多是創造一個新的世界觀，藉由充滿想像力的奇幻元素，以及一貫真摯堅毅的角色歷程，打動著觀眾。在那些世界裡，劇情依循世界觀和角色的性格發展，各種轉折通常都能被說明和解釋，即便如《神隱少女》有隧道前後兩個世界，邊界也是清楚的。
而宮﨑駿後期的作品，漸漸開始減少解釋。《蒼鷺與少年》增添了更多模糊、空白與隱喻，觀眾不免會想：何時是現實、何時是主角的夢或幻想？蒼鷺、鵜鶘、鸚鵡代表什麼？久子的舅公為何成為塔主？夏子為何也進入塔中？蒼鷺到底有沒有惡意？從天而降的巨石是什麼？……然而，我們必須暫時把這些疑問懸置，才能被極其生動、豐沛、細膩的畫面打動。
- 下文將透露劇情（有雷），建議觀影後再閱讀，避免影響觀賞心情
一貫充滿生命力的動畫電影
《蒼鷺與少年》的第一幕，是火警來襲。主角還是個男孩，一聽到是媽媽的醫院起火，激動地奔走，落後於其他率先出門的大人，男孩獨自奔跑在火染紅的街道，火焰的熱與逃竄的人群讓畫面扭曲。光是這段動畫呈現出的速度、灼熱、焦急，已讓我震懾。
曾看過NHK拍攝宮﨑駿的紀錄片，自從知道宮﨑駿本人會一一看過所有動畫師的草稿，對於不滿意的地方親筆修正，尤其雕琢人物的動作與形體，我對宮﨑駿的敬佩又更上層樓，也讚嘆吉卜力工作的每一位動畫師要能承受這樣的壓力與挑戰。幾秒鐘的畫格，可能要花上好幾個月製作，就為了讓萬物活現。
《蒼鷺與少年》有許多畫面讓觀眾連結到宮﨑駿的其他作品，一再突顯其作品的魅力，如火美的火焰、可愛躍動的哇啦哇啦、所有鳥類的飛翔之姿、撲面而來的白紙符咒，連平凡的切吐司、塗果醬、大口吃下的動作和表情，都無比生動。光是這些畫面，就非常值回票價。
不僅如此，寡言的主角少年真人，常有細微的神情變化，然而，電影中的他人卻不一定察覺。
生死交界浮現真實的內在
失去母親的真人，隨父親離開東京，由夏子迎接到新的住所。挨著彼此在人力車上時，夏子對真人輕輕說：「我是你的新媽媽喔。」真人應答：「我知道。」
可是面對已懷有身孕，而且作為生母的妹妹而長相相似的繼母，真人內心的感受雖未化作言語，卻做出令人擔心的行為——拿石頭砸破自己的頭，並謊稱是跌倒所致。母親與大火的畫面也不時浮現。此時，蒼鷺的引誘與其說是懷有惡意，不如說是揭露了真人內在真實的想法：希望媽媽還活著。
在我看來，沉入塔中的世界，正是讓真人與蒼鷺的一體兩面得以浮現。真人與蒼鷺在塔中世界再次相遇時，在霧子阿姨面前吵架，圍繞著「謊言」的話題，年輕的霧子笑說他們很相似，應該合得來，可以繼續一起走下去。
這一幕讓我認為，蒼鷺不僅是引誘真人進入另一世界的使者，也可以看作是真人的另一面——渴望媽媽還活著、尚未接受繼母、其實會說謊的那一面。
在那生死交界之處，「惡意」不是單純的惡，而是每個人心中都可能懷有的真實想法。蒼鷺美麗而有力量的姿態裡面藏著有點醜陋的樣子，猶如總是擺出英勇姿態、拿出武器與蒼鷺對峙、想找出夏子的真人，內在藏有「惡意」。於是被蒼鷺調侃：「明明討厭夏子，為什麼還要去救她？」
然而沒想到，夏子與真人的處境十分相似。對真人一直表現得非常溫柔、關切與有力量的夏子，待產時卻顯得非常虛弱。當真人終於抵達塔中的產房見到夏子，被喊做「夏子阿姨」的時候，夏子只想要真人趕快離開，更脫口說出：「我討厭你！」我忽然理解，是發覺自己內心竟有惡意而徬徨的人，才會走進塔裡。
可是，在夏子說出懷有「惡意」的真心話時，真人忽然改喊她為「夏子媽媽」。然後面對塔主擺出沒有帶著惡意的13個白石積木，真人終於坦言頭上的傷是自己用石頭砸的，那是他的惡意，所以他不能碰那些石頭。
原來，宮﨑駿想說的是：「真實的內在相互碰撞時，才能成為家人；即便世界與自己身上都藏有惡意，仍能選擇自己想活出怎樣的人生。」
那一刻白色符咒將真人與夏子分開，巨石發出閃光拒絕袒露內在的真人、夏子與火美，或許是因為巨石已經知道真正的真誠之人不再徬徨之時，注定要讓這個虛幻世界崩塌。
是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作
何以說塔底的世界是生死交界呢？除了霧子說這裡多是亡者，卻同時有準備投胎去「上面」那個世界的「哇啦哇啦」，還有金色大門後頭的墓園，石柱堆建的門與產房床頭後的相同，此外眾多的飛鳥可能不只是因為宮﨑駿喜歡而已。
偶然在朋友分享的經文中看見《阿彌陀經》，有種不可思議的連結：
彼國常有種種奇妙雜色之鳥：白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥。
汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何？彼佛國土無三惡道。舍利弗，其佛國土尚無惡道之名，何況有實。是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作。
首先，為何塔中的交界有那麼多鸚鵡？可以佛教談極樂世界常有奇妙彩色之鳥來解讀。第二段引文則表述佛國無所謂「惡道」，佛國之鳥並非「罪業」，而是阿彌陀佛的清淨法身變化而來。
而《蒼鷺與少年》中的蒼鷺、鵜鶘和鸚鵡，卻都像是對此的反諷。一般被看作送子鳥的鵜鶘變成以「哇啦哇啦」（類似即將投胎的靈魂）為食；應在極樂世界的鸚鵡變成想吃人又盼望天國的模樣。
或許宮﨑駿並不相信我佛慈悲，卻相信惡意隨時可能為了生存而生，但在為此徬徨之時，只有人自己可以選擇下一步該怎麼做。法音宣流變化所作之鳥僅存在於我們自己的內心，如今只是幻現在真人的眼前，成為引導他自己回應人生課題的線索。
你想活出怎樣的人生？
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/