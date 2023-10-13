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2023/10/13,
社會

從以巴衝突看出媒體差異：戰爭當下的台灣與荷蘭報紙頭版，有什麼不同？

從以巴衝突看出媒體差異：戰爭當下的台灣與荷蘭報紙頭版，有什麼不同？
Photo Credit: 本文作者提供

我們想讓你知道的是

以巴衝突震驚全球，但是各國會怎麼解讀跟報導呢？相較於網路新聞的細碎即時，從有限篇幅的每日報紙更能看出該國新聞熱度，居住於荷蘭的作者整理出台灣與荷蘭報紙針對以巴衝突的報導角度與版面，從中可以發現台灣「真～的～非～常」關心國內議題......

文：Hoi! 活得像個荷蘭人

以巴衝突震驚全球，但是各國會怎麼解讀跟報導呢？從台灣、荷蘭的媒體報導，凸顯台灣有多不重視國際新聞。

首先，最直接能夠反映民眾的關注度的，就是Google搜尋了，我先整理兩國的搜尋量，呈現給大家其實台灣民眾是關心國際新聞的。

台灣Google Trends排行：

  • 10月7日｜「以色列」20萬搜尋量居冠
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Photo Credit: 本文作者提供
  • 10月8日｜「以巴衝突」2萬搜尋量居冠，「哈瑪斯是什麼」2萬搜尋量位居第三
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  • 10月9日｜無相關關鍵字上榜

荷蘭Google Trends排行：

  • 10月7日｜「以色列」10萬搜尋量居冠
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  • 10月8日｜「巴勒斯坦人」2000搜尋量位居第8
  • 10月9日｜無相關關鍵字上榜

得先知道，台灣人因為手機上癮的習慣，搜尋量通常更為可觀；而荷蘭人通常愛Google運動，不過從上面的數據來看，仍能見到以巴衝突相關的關鍵字，台灣網友對這個國際新聞的關注度是更高的。

再來從媒體來觀察兩國的資訊，卻得到完全相反的結果。

因為網路新聞的更為細碎且即時，所以從有限篇幅的每日報紙，更能看出該國新聞熱度，所以我整理台灣與荷蘭報紙針對以巴衝突的報導角度與版面給大家參考。

比較基準2023年10月9日

台灣三大報：中時、聯合、自由

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《聯合報》

  • 頭版焦點：沙洲消瘦 七股潟湖呼救
  • 對以巴衝突的報導版面：頭版「五分之一」+A2「三分之二」
  • 報導角度：以色列情報失靈、美方動作、當地台人觀察

《中國時報》

  • 頭版焦點：空手道逆轉摘金 中華隊成績史上最佳
  • 對以巴衝突的報導版面：頭版「三分之一」+A2「三分之二」
  • 報導角度：以色列情報失靈、以巴衝突恐讓美難兼顧兩岸、伊朗資助哈瑪斯、中國學者看以巴衝突

《自由時報》

  • 頭版焦點：還有共犯 好油版主林裕紘收押
  • 對以巴衝突的報導版面：A2「四分之三」
  • 報導角度：黃金美元恐爆搶購潮、以色列轟加薩夷為平地、台旅行團74人滯留以國

荷蘭四報（以我當日在咖啡廳看到四份報紙為主）

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《nrc》

  • 頭版焦點：以色列新的安全創傷
  • 對以巴衝突的報導版面：頭版「全版」、3~6版「全版」、7版「四分之三」
  • 報導角度：加薩走廊居民的恐懼、黎巴嫩的巴勒斯坦難民營的狂歡、在荷以色列人的擔憂、土耳其與沙國及伊朗的反應、衝突對拜登外交政策的打擊

《AD》

  • 頭版焦點：以色列對哈瑪斯的攻擊措手不及
  • 對以巴衝突的報導版面：頭版「全版」、2版「三分之一」、3~5版「全版」
  • 報導角度：專欄作家談哈瑪斯、以國音樂節年輕人遭屠殺、睡著的以色列情報單位、以色列的惡夢：劫持平民和士兵、加薩走廊是世界上最大的露天監獄

《AD Rotterdam（地方報）》

  • 頭版焦點：巴勒斯坦居民在鹿特丹市中心遊行（這個我剛好在現場參與）
  • 對以巴衝突的報導版面：頭版「全版」、2版「三分之一」
  • 報導角度：巴勒斯坦的居民遊行表達訴求、鹿特丹市長因市政廳未懸掛以國國旗引爭議

《het financieele dagblad（金融日報）》

  • 頭版焦點：以色列遭遇空前襲擊讓中東陷入危機
  • 對以巴衝突的報導版面：頭版「全版」、2及3版「二分之一」、5版「半版」、6~7版「全版」、14~15版「全版」
  • 報導角度：以色列股市下跌後的市場反應、阿拉伯與以色列之間的和解生變、衝突次日圖輯

從以上的整理，應該不難看出荷蘭對於以巴衝突的報導篇幅有多大，而且角度也非常多元，從國家到難民，從以色列到巴勒斯坦，是相當全面的解析報導。

我非常享受閱讀荷蘭報紙，因為每份報紙的價格也很高，所以我經常會到咖啡廳翻閱免費報紙，深入去瞭解這個國家在關心什麼，並且從中獲得在台灣沒有呈現過的思考角度。

也因為這個機會，我深入線上翻閱台灣的三大報，除了台灣「真～的～非～常」關心國內議題，對於國際大事著墨甚少，也通常是站在美方或中方（立場差異）角度來看世界，我真的覺得非常可惜，畢竟台灣如果要走上國際，勢必得先讓全民都有吸收國際議題的資訊。

不過台灣雖然標榜族群多元，但多半是亞洲人種，或者部分西方國家，仍然是比較單一文化的國家；在荷蘭，則是真正各色人種、各大州的文化大熔爐。這方面的文化差異，可能也會讓台灣認為中東是相對遙遠且影響較小的世界。

如果你對荷蘭的文化、生活等各方面的疑問，歡迎留言告訴我，也歡迎你針對這篇貼文有不同的意見看法。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：台灣到底有多不重視國際新聞？從以巴衝突看懂台荷媒體差異

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九


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