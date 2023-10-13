「Linbay好油」翻車易查，假訊息背後藏鏡人難追——拆解中共對台認知作戰產業鏈
我們想讓你知道的是
資深網軍表示，林裕紘本來有一手好牌，既完成任務，也贏得社會同情，卻栽在和他合作的許哲賓轉跳VPN的方式不夠小心。其實，認知作戰在台灣已形成一條產業鏈，由中共出資指揮，台灣的親中企業、公關公司與網軍負責執行；過去已有很多案例製造台灣社會的對立與矛盾，未來仍會有層出不窮的事件再上演。
文：郭瓊俐
臉書粉絲專頁「Linbay好油」版主林裕紘，因為進口蛋的爭議多次與農業部隔空交火，後來宣稱家人遭受恐嚇，在直播節目痛哭後宣布關閉粉專，引發網友及在野陣營批評「綠色恐怖」。但此案大逆轉，檢調查獲恐嚇案是國民黨黨工許哲賓與林裕紘「自導自演」，引發社會譁然。
檢視進口雞蛋事件，從輿論開始質疑農業部圖利特定貿易商，到傳出巴西雞蛋氯黴素超標、過期雞蛋上架等問題，最後演變成食安風暴，農業部前部長陳吉仲黯然下台，整個過程堪稱是「認知作戰」成功操演的一個案例。若不是「Linbay好油」突然翻車，大眾根本渾然不覺。
特色：假訊息看似中立專業
「Linbay好油」自導自演恐嚇事件之後，民進黨彰化縣立委參選人吳音寧表示，當年任職台北農產運銷公司總經理時，在網路上一再受到攻擊，「Linbay好油」版主林裕紘是當年攻擊她的一群人中的一個；農業議題與民生日常切身相關，但專業門檻高、不好懂，容易被假裝中立的訊息誤導，甚至被運用為一次又一次的認知作戰。
民進黨立委蘇治芬更直接點名，許哲賓4年前就是雲林縣前立委張嘉郡的發言人，和張嘉郡的丈夫周柏吟等人是同一掛，對操控網路議題引以為樂；她呼籲檢調應全面調查各鄉鎮張家的群組，揪出散布假言論的幕後主使者。民進黨也召開記者會，懷疑、林裕紘與雲林張家等已建構一個抹黑造謠產業鏈，這條藍白抹黑產業鏈的源頭，難道與中國有關？
執政的民進黨政府從疫苗、光電、風電到進口雞蛋案，飽受網路及輿論攻擊，因為「Linbay好油」翻車事件後才全力反攻。但看在資深網軍的眼裡，民進黨的反制動作並沒有抓到重點，因為整個認知作戰的產業鏈，背後是中共出資及操盤，地方派系或粉絲專頁版主，都只是承包商，如果查不到金流，這樣的產業鏈還會繼續運作下去。
網路界人士指出，中共介入台灣社會的程度超乎想像，完全知道如何掌握台灣人在意的事，例如健康、食安等，因此從疫苗、雞蛋發動一波波的攻擊。過去中共操弄台灣輿論戰的模式，是以各種帳號在PTT八卦版丟出訊息，特定親中媒體依此訊息做成新聞，並購買搜尋引擎上的關鍵字，成為網路排序最前面的新聞，但這種方式已逐漸被淘汰了，取而代之的是更細膩的發包產業鏈。
這個產業鏈的模式，是由中共操盤手設定議題，大都以民生議題為主，下達指令給台灣的地方派系、親中企業、公關公司與網軍大戶等，這些「大盤商」承包後，再發包給粉絲專頁版主、政論節目名嘴、網路直播主等下游。下游必須提供專業演出，就是貌似中立且專業的言論與資訊，而且要不斷提出新資訊進行攻防，因此這些下游必須以專業知識在社群媒體經營一段時間才能接案。
粉絲專頁、直播主、名嘴等成功帶風向後，隨著親中媒體報導、政論節目討論，引起民眾關心；在流量和點閱率的考量下，一般網路媒體加入大量轉載、報導的行列。此時流傳在台灣社會的資訊已經真假參雜，政府部門疲於回應卻達不到闢謠的效果。這些資訊進入民眾的LINE群組，只要有10%、20%的人相信，再轉發出去，一來一回，政府部門或特定政務官的威信一再被砍半，例如陳吉仲就是被「黑化」到無法辯解的程度，只好下台了。
斷點：金流以合法交易掩護
至於這個產業鏈的金流，是透過兩岸正常貿易方式進行，因此根本查不到。相關人士舉例指出，在台灣有登記、有繳稅的公司，從對岸進口一貨櫃的廢五金，對岸只賣5000元，但貨櫃進入台灣後可以賣到100萬元；台灣的農業貿易商出口一貨櫃的生鮮冷藏蔬菜到對岸，實際成本可能是3萬元，但對岸貿易公司以80萬元買下來，這些差價就是金流，都是合法的進出口貿易，檢調要如何追查？
相關人士表示，很多粉絲專頁版主等下游廠商，後來熟悉運作流程，可以直接和中共操盤人對口，省掉中間的轉包費用，酬勞則是領取比特幣等加密貨幣。例如去香港開戶領取比特幣，再去第三個國家開戶轉帳，賣出比特幣後便可以將錢轉回來。他反問，民進黨一直緊咬林裕紘和許哲賓是國民黨抹黑產業鏈的一環；但是都沒有去追問，林裕紘為何宣布關閉粉絲專頁之後，就立即出國到香港、奧地利「出差」？他的工作到底是什麼？為何要出差？
資深網軍表示，林裕紘本來有一手好牌，既完成任務，也贏得社會同情，卻栽在和他合作的許哲賓轉跳VPN的方式不夠小心，才會被抓到。專家指出，有經驗的人一開始就會用程式遙控國外的伺服器，透過國外伺服器傳送資訊回台灣，也就是直接在國外轉跳VPN。這次許哲賓到永和的咖啡店使用公共IP，又用了正常的VPN轉跳軟體，在國內留下數位足跡。
無力：內鬼藏身台灣各部門
國民黨立院黨團總召曾銘宗要求閣揆陳建仁允諾「一個月內破案」，警方因此調派大量電信警察偵辦，結果透過IP位址就查出使用者了，因為許哲賓一開始的數位足跡沒有藏好，再轉跳到薩爾瓦多也沒用了。
難道台灣對中共鋪天蓋地的認知作戰沒有反制的方式？網路界人士表示，網路世界裡有白帽駭客、灰帽駭客、黑帽駭客，黑帽駭客是盜用金融帳號、信用卡的犯罪者；灰帽駭客是收錢辦事、遊走灰色地帶的人，在台灣承包認知作戰的大多屬於灰帽駭客。也有部分愛台灣的人自願擔任行使正義的白帽駭客，在網路世界幫政府闢謠，但在中共大量金錢投注下，灰帽與白帽的數量不成比例。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。