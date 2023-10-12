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2023/10/12,
商業

國泰航空轉虧為盈、將贖回港府優先股，「重建之路上取得良好進展」

國泰航空轉虧為盈、將贖回港府優先股，「重建之路上取得良好進展」
Photo Credit: GettyImages

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隨著旅遊業復甦和香港對外交往復常，過去3年因疫情而備受打擊的國泰航空公司持續走出困局。行政總裁林紹波表示，國泰航空在重建之路上取得良好進展，今年上半年出現中期盈利。

（中央社）隨著旅遊業復甦和香港對外交往復常，過去3年因疫情而備受打擊的國泰航空公司持續走出困局，除了上半年出現盈利及向優先股派付股息，還計畫年底前回購一半優先股。

COVID-19疫情於2020年初在香港大規模爆發後，國泰航空的業務備受打擊。同年6月，香港財政司長陳茂波宣布，港府將會以港幣195億元認購國泰航空的優先股，另外提供過度貸款78億元，以協助度過難關。

《商業電台》報導，國泰航空昨日（11日）召開股東特別大會，幾乎所有股東投票贊成減少股本。

行政總裁林紹波在會上表示，國泰航空一直希望早日回購優先股，這次大會通過決議後，公司方面將在年底前回購一半優先股，涉及97.5億元，餘下一半將在明年7月底前回購。

他說，國泰航空在重建之路上取得良好進展，今年上半年出現中期盈利，因此6月已經沒有動用政府一批融資貸款，同時向政府持有的優先股派付18.2億元股息，並有意派付所有將到期的優先股股息。

林紹波說，國泰航空植根香港，將會繼續加強香港、大灣區以至中國與世界的聯繫，以推動香港國際航空樞紐的蓬勃發展。

國泰航空7月公布，預計今年上半年公司有40億至45億元盈利；集團去年上半年則虧損50億元。

據公布，國泰航空在疫情3年虧損達到337億元。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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