在80年代開勞斯萊斯是工人階級？維多莉亞慘遭貝克漢「說實話」打臉
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Netflix紀錄片影集《貝克漢》，讓大衛貝克漢以及妻子維多莉亞貝克漢，各自以不同的角度講述了他們的愛情故事。其中，維多莉亞貝克漢表示：「我們雙方的父母都非常勤奮，都屬於工人階級。」但此話卻慘遭大衛貝克漢打臉。
Netflix發行的最新紀錄片影集《貝克漢》，講述了這位足球巨星的生平故事，也讓大衛貝克漢（David Beckham）以及他的妻子「Posh Spice」維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham），各自以不同的角度講述了他們的愛情故事。但在維多莉亞所接受的其中一則訪談中，大衛貝克漢也決定插話直接把事實講明白。
在系列的第一集中，維多莉亞解釋了她最初與貝克漢相識的契機。
她表示：
「我想我們兩個都是來自一個非常努力打拚的家庭。我們雙方的父母都非常勤奮，都屬於工人階級。」
大衛貝克漢這時突然從另一間房間探頭出來，要維多莉亞「說實話」。
她原本強調自己說的確實是實話，而大衛貝克漢則繼續追問，她爸當時載她去學校所開的車，雖然維多莉亞表示這並不是個簡單的答案，而是要看情況，但在大衛的堅持之下，她最後終於鬆口承認，自己的父親在80年代曾經開的是勞斯萊斯。
大衛和維多莉亞最初於1997年的一場足球比賽上相識，之後立刻在英國媒體成為一大熱門話題，將他們稱為「Posh and Becks」。兩人之後在1999年成婚，目前育有四子：布魯克林、羅密歐、克魯茲以及哈伯。
接受《綜藝報》的訪談時，《貝克漢》紀錄片影集導演費雪史帝芬（Fisher Stevens）表示，他在準備這部影集的過程中，分別花了超過30小時以及14小時的時間，訪問貝克漢以及維多莉亞。兩人在接受訪談時也出現了一些相當有趣的時刻，而這一切都被鏡頭捕捉了下來。
導演表示：
「他和維多莉亞之間的關係並非一直以來都是美好的，常常出現一些爭議。老實說，我到最後常常被他們之間的關係所感動，在他們經歷了那麼多事情以後，他們有多相愛，是多麼的親密。」
本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此
原文標題：維多莉亞貝克漢受訪堅稱「自己出身工人家庭」，老公不留情打臉：誠實一點！你爸開什麼車？
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
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對於許多國產中型休旅市場的買家而言，往往都是家庭使用需求，乘載著最重視與最心愛的家人，車輛的安全往往是最重視的購車要點。有鑑於此，Honda All-New CR-V所搭載的Honda SENSING智慧防護系統，立基原有優異基礎，更將防護表現進化至全方位等級。
智慧防護再進化 前後左右零死角防範
針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。
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先進科技來輔助 用車生活更便利舒適
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