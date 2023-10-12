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2023/10/12,
影劇

在80年代開勞斯萊斯是工人階級？維多莉亞慘遭貝克漢「說實話」打臉

在80年代開勞斯萊斯是工人階級？維多莉亞慘遭貝克漢「說實話」打臉
《貝克漢》劇照｜Photo Credit: Netflix提供

我們想讓你知道的是

Netflix紀錄片影集《貝克漢》，讓大衛貝克漢以及妻子維多莉亞貝克漢，各自以不同的角度講述了他們的愛情故事。其中，維多莉亞貝克漢表示：「我們雙方的父母都非常勤奮，都屬於工人階級。」但此話卻慘遭大衛貝克漢打臉。

Netflix發行的最新紀錄片影集《貝克漢》，講述了這位足球巨星的生平故事，也讓大衛貝克漢（David Beckham）以及他的妻子「Posh Spice」維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham），各自以不同的角度講述了他們的愛情故事。但在維多莉亞所接受的其中一則訪談中，大衛貝克漢也決定插話直接把事實講明白。

在系列的第一集中，維多莉亞解釋了她最初與貝克漢相識的契機。

她表示：

「我想我們兩個都是來自一個非常努力打拚的家庭。我們雙方的父母都非常勤奮，都屬於工人階級。」

大衛貝克漢這時突然從另一間房間探頭出來，要維多莉亞「說實話」。

她原本強調自己說的確實是實話，而大衛貝克漢則繼續追問，她爸當時載她去學校所開的車，雖然維多莉亞表示這並不是個簡單的答案，而是要看情況，但在大衛的堅持之下，她最後終於鬆口承認，自己的父親在80年代曾經開的是勞斯萊斯。

大衛和維多莉亞最初於1997年的一場足球比賽上相識，之後立刻在英國媒體成為一大熱門話題，將他們稱為「Posh and Becks」。兩人之後在1999年成婚，目前育有四子：布魯克林、羅密歐、克魯茲以及哈伯。

接受《綜藝報》的訪談時，《貝克漢》紀錄片影集導演費雪史帝芬（Fisher Stevens）表示，他在準備這部影集的過程中，分別花了超過30小時以及14小時的時間，訪問貝克漢以及維多莉亞。兩人在接受訪談時也出現了一些相當有趣的時刻，而這一切都被鏡頭捕捉了下來。

導演表示：

「他和維多莉亞之間的關係並非一直以來都是美好的，常常出現一些爭議。老實說，我到最後常常被他們之間的關係所感動，在他們經歷了那麼多事情以後，他們有多相愛，是多麼的親密。」

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此
原文標題：維多莉亞貝克漢受訪堅稱「自己出身工人家庭」，老公不留情打臉：誠實一點！你爸開什麼車？

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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