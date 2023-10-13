開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/13,
印太

日本議員「訪台風潮」背後：除了安全保障與半導體，「便宜近距離」也是一大要素

日本議員「訪台風潮」背後：除了安全保障與半導體，「便宜近距離」也是一大要素
前日本首相暨自民黨副總裁麻生太郎（左）、總統蔡英文（右）｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

像是為了彌補新冠疫情三年多造成的停滯，日本國會議員在2023年夏天紛紛出進行外訪，其中選擇訪台的人數最為眾多。日本的安全保障環境受到烏俄戰爭、霸權主義的中國等影響，經濟層面也有激烈變化，同時，顧慮在物價飆漲、日幣貶值環境下減少海外旅遊的民眾感受，造就日本國會議員們選擇「便宜近距離的短時間外訪」風潮。

文：TNL JP編輯部（原文刊登於2023.8.13）
翻譯：Ting Lin

訪台接力讓台灣欣喜若狂

「相當多日本議員來訪，我們十分開心，但也有需要費心的部分。」台灣當局一位高官微笑表示。本年度日本國會的固定常會已結束，直到秋季臨時國會前，日本國會議員實際上進入了「放暑假」的狀態，同時為了彌補受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）造成的三年多空白，在這段時間，國會議員們紛紛出國進行外訪。

當中，今年訪台幾乎可說是一股風潮，負責接待的台灣方面也極力的表現。

8月7日至9日，自民黨副總裁、前首相麻生太郎在同黨籍兩名國會議員的陪同下造訪台灣。

8月8日，麻生太郎在台北舉行的一場論壇演說中表示，「我們絕不能允許包括台灣海峽在內的這個區域爆發戰爭。必須準備好強而有力的威懾行動，近似戰鬥的心理準備」、「明確表示在緊急情況下會採取的行動，將會起威懾作用。」

台、日媒體報導了這些措辭強烈的發言。而中國方面也對此有所反彈。

同日，麻生太郎陸續拜會賴清德副總統與蔡英文總統，與蔡英文對於「台灣有事」的緊急情況抱有相同的危機感，並談到日台在安全領域方面的合作，以及必須解決保護國人等情況的必要性。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。