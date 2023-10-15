消費趨勢觀察：美國15歲青少年瘋什麼？e.l.f.彩妝、 Chick-fil-A速食，頭號意見領袖竟不是MrBeast？

文：湯皓茹

美國青少年的消費趨勢向來被視為市場的風向球。美國投資銀行Piper Sandler於9日公布2023年秋季版「Taking Stock With Teen」調查報告，透露出新一代青少年消費者在品牌偏好、文化趨勢、以及消費取向上的最新變化。這次的調查對象是來自美國49個州的9193名青少年，對象平均年齡15.7歲。

Piper Sandler成立於1895年，主要提供投資銀行、資產管理、證券等金融服務，涉足包含醫療、能源、金融服務、消費品、工業和不動產等領域。除了金融業務外，也作為調研機構，以「Taking Stock With Teen」這份半年度調查報告知名。該調查深入追踪青少年的消費趨勢，並廣受關注。

Photo Credit: Piper Sandler

以下是本次最新版的調查報告摘要。

科技與硬體：對蘋果產品的忠誠度

Apple產品在新一代中的影響力仍顯著。調查指出，有87%的青少年使用iPhone，且88%的受訪者預期他們的下一部手機將是iPhone。值得關注的是，34%的受訪者擁有Apple Watch，顯示蘋果在青少年中的品牌忠誠度仍舊持續攀升。

美妝與服飾：長青品牌仍在，新興品牌同步崛起

美妝產業中，e.l.f.成為青少年的首選，佔比高達29%，而Sephora與Ulta是最受他們喜愛的購物地點。

Nike以服飾35%、鞋類61%高居服飾與鞋類選擇的首位。服飾品牌緊追在後的是lululemon和American Eagle。

而高價位運動鞋品牌中，Hoka One One與On Running在高收入家庭中分別排名第三位、第五位，具有比一般市場更高的歡迎度。

Photo Credit: Piper Sandler

食品選擇：回歸傳統、也尋求新口感

Chick-fil-A成為了最受青少年喜愛的速食品牌，佔比高達16%，大勝上一個世代更青睞的Starbucks（13%）、和麥當勞McDonald's（9%）。

在歐美以外未設分店的Chick-fil-A，其創辦人Truett Cathy受教義影響，旗下品牌週日不營業，亦曾因反同婚引發社會爭議。2021年以多元價值聞名的漢堡王推出「購買雞肉三明治就代為捐款LGBTQ團體」的活動時，還曾加入挑釁性文字表示，「週日不例外」，而成為話題。

最受青少年喜愛的零食是Goldfish，佔13%。

植物肉和植物奶或許對青少年來說已不再新奇、極具吸引力。已嘗試、或願意嚐試植物肉的青少年比例，在2023年秋季調查降至史上最低的35%，這與2023年春季調查時創下的49%相比、已有所下降。

話題與社交：隨著風向轉變

在日常影片消費（Daily Video Consumption）上，Netflix和YouTube分別攻佔29.1%和28.7%，大幅領先第三位的Hulu（7.7%）。

而TikTok作為社交平台的霸主，佔比為38%，緊接在後的是Snapchat（28%）、Instagram（23%）。

此外，青少年在社會議題上最為關心的是環境問題，佔18%，其次是通膨（9%）、和種族平等（7%），墮胎（5%）與經濟（3%）殿後。

娛樂與明星：古典與現代並存

在娛樂人物的選擇上，Taylor Swift是最受青少年喜愛的明星，而Alix Earle和MrBeast則是他們最喜愛的意見領袖。

此次調查呈現了2023年秋季美國青少年的消費和文化趨勢，可看出Apple、Nike、e.l.f.和Chick-fil-A等品牌在青少年中的影響力仍然很大。但也明顯看出美國青少年消費者在許多方面都展現了與上一代截然不同的偏好。從科技到食品，從服飾到社交，預期青少年的選擇將大幅影響未來市場的發展趨勢。

本文經商益授權轉載，原文發表於此

原標題：趨勢最前線：美國15歲青少年瘋什麼？e.l.f. 彩妝、 Chick-fil-A速食、和Apple Watch！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航