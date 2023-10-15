消費趨勢觀察：美國15歲青少年瘋什麼？e.l.f.彩妝、 Chick-fil-A速食，頭號意見領袖竟不是MrBeast？
我們想讓你知道的是
美國投資銀行Piper Sandler公布2023年秋季美國青少年的消費和文化趨勢，Apple、Nike、e.l.f.和Chick-fil-A等品牌在青少年中的影響力仍大，但青少年在許多方面也都展現了與上一代截然不同的偏好。這些品牌你認識多少個？排列順序跟你想像的一樣嗎？
文：湯皓茹
美國青少年的消費趨勢向來被視為市場的風向球。美國投資銀行Piper Sandler於9日公布2023年秋季版「Taking Stock With Teen」調查報告，透露出新一代青少年消費者在品牌偏好、文化趨勢、以及消費取向上的最新變化。這次的調查對象是來自美國49個州的9193名青少年，對象平均年齡15.7歲。
Piper Sandler成立於1895年，主要提供投資銀行、資產管理、證券等金融服務，涉足包含醫療、能源、金融服務、消費品、工業和不動產等領域。除了金融業務外，也作為調研機構，以「Taking Stock With Teen」這份半年度調查報告知名。該調查深入追踪青少年的消費趨勢，並廣受關注。
以下是本次最新版的調查報告摘要。
- 科技與硬體：對蘋果產品的忠誠度
Apple產品在新一代中的影響力仍顯著。調查指出，有87%的青少年使用iPhone，且88%的受訪者預期他們的下一部手機將是iPhone。值得關注的是，34%的受訪者擁有Apple Watch，顯示蘋果在青少年中的品牌忠誠度仍舊持續攀升。
- 美妝與服飾：長青品牌仍在，新興品牌同步崛起
美妝產業中，e.l.f.成為青少年的首選，佔比高達29%，而Sephora與Ulta是最受他們喜愛的購物地點。
Nike以服飾35%、鞋類61%高居服飾與鞋類選擇的首位。服飾品牌緊追在後的是lululemon和American Eagle。
而高價位運動鞋品牌中，Hoka One One與On Running在高收入家庭中分別排名第三位、第五位，具有比一般市場更高的歡迎度。
- 食品選擇：回歸傳統、也尋求新口感
Chick-fil-A成為了最受青少年喜愛的速食品牌，佔比高達16%，大勝上一個世代更青睞的Starbucks（13%）、和麥當勞McDonald's（9%）。
在歐美以外未設分店的Chick-fil-A，其創辦人Truett Cathy受教義影響，旗下品牌週日不營業，亦曾因反同婚引發社會爭議。2021年以多元價值聞名的漢堡王推出「購買雞肉三明治就代為捐款LGBTQ團體」的活動時，還曾加入挑釁性文字表示，「週日不例外」，而成為話題。
最受青少年喜愛的零食是Goldfish，佔13%。
植物肉和植物奶或許對青少年來說已不再新奇、極具吸引力。已嘗試、或願意嚐試植物肉的青少年比例，在2023年秋季調查降至史上最低的35%，這與2023年春季調查時創下的49%相比、已有所下降。
- 話題與社交：隨著風向轉變
在日常影片消費（Daily Video Consumption）上，Netflix和YouTube分別攻佔29.1%和28.7%，大幅領先第三位的Hulu（7.7%）。
而TikTok作為社交平台的霸主，佔比為38%，緊接在後的是Snapchat（28%）、Instagram（23%）。
此外，青少年在社會議題上最為關心的是環境問題，佔18%，其次是通膨（9%）、和種族平等（7%），墮胎（5%）與經濟（3%）殿後。
- 娛樂與明星：古典與現代並存
在娛樂人物的選擇上，Taylor Swift是最受青少年喜愛的明星，而Alix Earle和MrBeast則是他們最喜愛的意見領袖。
此次調查呈現了2023年秋季美國青少年的消費和文化趨勢，可看出Apple、Nike、e.l.f.和Chick-fil-A等品牌在青少年中的影響力仍然很大。但也明顯看出美國青少年消費者在許多方面都展現了與上一代截然不同的偏好。從科技到食品，從服飾到社交，預期青少年的選擇將大幅影響未來市場的發展趨勢。
本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：趨勢最前線：美國15歲青少年瘋什麼？e.l.f. 彩妝、 Chick-fil-A速食、和Apple Watch！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。