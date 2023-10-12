由臺灣教科書出版協會主辦，齊聚臺灣K12教育的各家出版社共同攜手合作，臺灣史上第一場跨百年教育內容展覽「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，將在11月4日至9日於華山1914文化創意產業園區登場。本次展覽收錄橫跨清朝至今、國小到高中的國民教育內容變遷，集結康軒文教、翰林出版、南一書局與龍騰文化等超過2,700位教科書工作者的出版經驗，以教科書為線索與窺口，讓民眾看見過去、現在與未來的教育議題，探索永續教育的無限可能。

教育是社會共融的集體行動，而教科書在教學內容及程序上占了相當大的比重，它不僅是老師最倚重的教學資源，在學生在校學習過程中，更有超過90%時間和教科書密不可分。當臺灣從農業社會轉化為工商社會的過程中，「教科書」成為老師進行教育普及化最基礎但重要的工具，讓社會能在一定共識基礎上對話與進步。本次的教科書展覽從清咸豐時代（1870年）至日治時代，再到現今的教科書，隨著社會變遷不斷演化內容與呈現形式，帶領大眾覺察教育思維轉變與百年前的國際觀。

本次展出更希望呈現臺灣不同時期教育環境與學習方針變化，紀錄在百年樹人社會價值下教科書從業人員在教育改革中的努力。像是108課綱提倡的素養教育與因材施教，當僅憑藉課本已無法回應教學現場需求與變化，教師透過數位教科書，融合影音與互動元素，讓知識內容延伸與立體化，搭配習作本、測驗卷、學習講義等輔助工具，幫助深化學習印象，讓教育現場有了更多互動可能性。

本次展覽分成「珍稀教科書」、「教科書發展」、「一本教科書的誕生」等主題展區外，更加入了「數位體驗」以及「未來教育議題與地球永續」等互動式內容，並將舉辦超過10場沙龍，由關心教育產業議題的學生、以及長期關注教育變遷的工作者，與大眾從各個面向分享現今教育現場的觀察。在「一本教科書的誕生」展區中，由各家教科書出版社共同合作，攤開從國小到高中的課本示例，解析教科書中的各種巧思，看超過25種專業角色分工，如何堆疊出孩子學習中的樂趣以及想像，讓一本教科書不只是教科書。教育內容工作者集聚心血，希望啟發學生主動學習的能量，透過與時俱進的方式引導出終生學習的可能。

時代巨輪持續推進，因應數位教材需求大幅增加以及AI技術越發純熟普及，本次更於11月4日籌劃「當代數位教科書國際論壇」，齊聚國際與臺灣教育現場的參與者共同集思廣益，讓教科書成為12年國教下，孩子汲取知識、認識世界的最佳管道與觸媒。邀請大家一同在臺灣近百年的教育軌跡中，從學習價值觀發展到教學⼯具改⾰的背後，透過展覽共策與數位論壇，思考展望教育未來、未來教育。

【活動資訊】

爺奶爸媽我孩子的教科書特展 Textbooks of All Generations Exhibition 2023

時間：2023年11月4日 至 11月9日 10:00-20:00

地點：華山1914文化創意產業園區 西1館

當代數位教科書國際論壇International Digital Textbook Forum 2023

時間：2023年11月4日 13:30-17:10

地點：華山1914文化創意產業園區 西5館