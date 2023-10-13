砸125億救基泰神秘買家起底！不是富二代、僅高中學歷，桃園「土開之神」獵地手法大公開
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桃園台灣房屋一位店長印象很深刻，7、8年前李承晉向他買過一塊農地，「當時他就開著一輛賓利來看地。」頂級豪華房車格外吸睛，但李承晉在初步商談時「很低調，都不說什麼意見。」等到談及價錢，才開始顯露精明本色......
文：今周刊編輯團隊
10月4日，基泰建設發布重訊公告基泰忠孝大樓以總價125億元賣掉了，這樁交易刷新今年最貴辦公大樓行情，讓市場跌破眼鏡。而扮演基泰救世主的吉璘地產負責人李承晉，竟然是個1980年後出生的年輕神祕富豪，更讓整起交易案增添戲劇張力。
李承晉年僅42歲，外界對他的了解除了從事過代書業，另一個較不為人知的經歷是，在桃園蘆竹出生長大的他，曾在2010年、29歲那年參選蘆竹鄉新興村村長，僅獲得600多票，鎩羽而歸。
當年選舉公報揭露，李承晉最高學歷為啟英高中畢業，經歷僅列「中信房屋經理」，而如今已是能豪擲百億手筆的地產大買家。根據他小時候居住過的蘆竹區新興街鄰居透露，李承晉的父母早年務農為生，家境並不富裕，「聽說李承晉現在靠著做房地產賺大錢，現在已不住老家了。」
查詢經濟部公司登記資料，目前李承晉擔任負責人的公司不少，其中，成立時間較久、且一路由李承晉擔任負責人的公司，則屬2011年設立的吉璘地產開發公司。因此，一般認為若要盤點李承晉的獵地手筆，應以吉璘地產為主，個人身價逾200億。
業內人士認為，李承晉能夠致富，脫離不了農地。一位與他交手過的桃園土地開發業者說，桃園建商或多或少都曾向李承晉買過地，但他這幾年開始出名，不是因為他扮演居中仲介角色，而是因為他有能力直接向地主買斷土地轉售，早已超越土地中間人層次。
據說，他買地的標準是「有利可圖就買」、「愈大塊愈好」、「永遠要想好後路」，尤其這幾年政府開放《產創條例》申請農地變更為工業區土地，李承晉看準商機龐大，大約10年前就開始收購外人眼中不起眼的農地。
「這些農地早年每坪成本僅五、六萬元，順利變更後地價水漲船高，每坪售價上看15到20萬元依然非常搶手。」業者指出，中美貿易戰開打後，不少台商回流設廠，但新北市工業地價早已站上百萬元大關，地價相對便宜的桃園成為廠商相中的熱門地點，交投熱絡，而李承晉這三年就靠買賣桃園觀音、楊梅的上萬坪工業區土地迅速累積身價。
桃園台灣房屋一位店長印象很深刻，七、八年前李承晉向他買過一塊農地，「當時他就開著一輛賓利來看地。」頂級豪華房車格外吸睛，但李承晉在初步商談時「很低調，都不說什麼意見。」等到談及價錢，才開始顯露精明本色，「其實那塊地，地主開價已低於行情，但李承晉還是毫不手軟地殺價。」
買地出手快狠準，讓李承晉逐漸在桃園土地開發界建立起江湖地位，甚至有人稱他是桃園的「土開之神」。提及他經營的吉璘地產開發，外界異口同聲指出，吉璘建立一套標準作業流程，為了避免地主開高價，一定是先透過人頭購買農地，再陸續蠶食擴大面積，待整合完成，地主發覺幕後其實正是吉璘地產所主導時，往往為時已晚。
海派、豪爽、熱心公益，這些都是外界對李承晉的常見形容，但地方人士對他評價也褒貶不一，「土地買賣交易本來就有一些遊走在法律邊緣的操作模式。」桃園土地開發人士說，「李承晉敢碰外人不敢碰的土地，肯定是有一些能耐，一如他吃下基泰忠孝大樓的動機與目的，外界至今霧裡看花。」李承晉到底在盤算什麼，仍充滿問號。
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原標題：砸125億救基泰神秘買家起底！不是富二代、僅高中學歷，42歲賓利哥如何從小代書翻200億身價，獵地手法公開
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。