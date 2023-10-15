解讀《晶片戰爭》：翻開覆蓋的陷阱卡，美光與Intel讓美國超越日本逆轉勝

文：李元魁

背景資訊：

1980~1990年。

傑克．辛普洛：做馬鈴薯起家致富，曾經麥當勞有一半的馬鈴薯是他供應的，他是愛達荷州的億萬富豪，也是美光的資助人。

美光：1978年在愛達荷州創立的DRAM晶片公司。

DRAM：電腦內部的記憶體晶片，可以快速存取資訊，但只在電源供應的情況下保持資訊。這使得電腦能夠執行各種任務，但也需要其他長期存儲的地方，例如硬碟，來保存更持久的資訊。

李秉喆：韓國三星的創辦人。

卡弗．米德：加州理工學院教授，快捷半導體與英特爾的顧問，是一位對技術的未來充滿遠見的思想家。發明了晶片設計規則。

美國的救星加入，美光背後的馬鈴薯大王

不知道大家有沒有看過武俠劇，每當主角命危的時候，就會有個武功高強的人跳出來擋住致命一刀，有時候說不定還能反殺，對應到這篇的救援就是馬鈴薯大王「傑克．辛普洛（Jack Simplot）」。

辛普洛不是出身矽谷，做的產業又是大宗商品市場，所以說他能拯救DRAM市場確實讓人非常吃驚（原本矽谷人也瞧不上）。

原本美光是註定要倒閉的，因為生不逢時，真想不透怎麼會有人選在最糟糕的時機來創立DRAM公司，當時沒有一家公司打的贏富士通的「高品質又便宜」的記憶體晶片。

當所有矽谷人都覺得該退出DRAM市場的時候，馬鈴薯大王辛普洛覺得「是時候入場了」。

果然領域不同想法差異很大，因為辛普洛本身就是做大宗商品的，經驗非常豐富，他認為，日本的激烈競爭其實讓DRAM晶片變成了一種大宗市場商品市場。

收購大宗商品企業的最佳時機就是在價格低、快破產的時候，所以辛普洛花了幾百萬美元來來投資救回美光。

當時的情況有多慘，《紐約時報》宣傳美國晶片未來非常嚴峻，行業的大佬們也紛紛放棄開始裁員了。

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美光的成本控制狂魔

先說結論，美光靠省錢救了美國DRAM的晶片產業，我讀完這個章節時的第一個反應是「蛤？」。為了方便大家閱讀理解，特別點出這類疑問同時也能加深大家印象。

降本增效只要達到了極致，價格就有競爭力、利潤就會起來，想著都容易，做起來困難到爆。我們一般人也會偶爾想想如何省錢的秘招，但如果想要具體知道美光如何省錢的，我覺得這部影片應該最能體現那種感覺。

當然除了省錢外，美光還做了很多努力，像是技術創新、用最高效率設計晶片、遊說政府對於進口的日本DRAM增加關稅等，書中有較詳細列出，但真的成本控制是非常主要的一個影響因素。

有一次DRAM價格跌了，為了省電半夜還要把走廊電燈調暗，就知道他為了降低成本有多瘋狂。

經歷十年的痛苦（主要是美光的員工痛苦），美國晶片終於反敗為勝，擊敗了所有日本的競爭對手，可喜可賀、可喜可賀。

Intel：我顛覆我自己

凡是讀過克里斯汀生的破壞式創新理論、或是深知Intel發展的讀者，一定都聽過一段對話，那就是Intel的兩個創辦人摩爾及葛洛夫的對談：

葛洛夫：「摩爾，如果我們被開除，董事會會換一個新的執行長，你覺得他會怎麼做？」 摩爾：「他肯定會讓Intel退出DRAM市場，轉往新戰場。」 葛洛夫：「那為什麼我們不自己動手呢？假裝我們卸任了是新的CEO。」

於是Intel就退出DRAM市場了。話是這麼說，聽起來又輕鬆，可是當時他們可是經歷了一番痛苦、掙扎、難受、爭論不休。

有些教科書上的決策講的很美好，但做了之後才知道多痛苦。也因為這份痛苦，Intel才能種下一顆美好的種子：「電腦微處理器」，也就是電腦的CPU。

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剛好在1980年初期個人電腦開始出現，Intel抓住了這個微處理器晶片的機會，進入個人電腦時代，也幾乎壟斷了個人電腦晶片。除了蘋果之外幾乎所有電腦都是用Intel的晶片以及Windows系統。

1980年代末，上百萬個電晶體的晶片出現，正是Intel發佈的486微處理器。

敵人的敵人就是朋友：韓國

講到晶片就不能錯過熱門公司：三星。三星的崛起有兩個關鍵盟友：美國晶片業及南韓政府。

1980年代，矽谷和日本激烈競爭的DRAM給三星提供了一個契機，南韓也在當時將半導體列為優先產業，並提供了好幾億美元的金援投資三星的半導體產業。

矽谷認為，想因應來自日本的DRAM晶片競爭，最好的方法是在南韓找到一個更便宜的來源，同時讓美國的研發專注在價值更高的產品上，而不是已經大宗商品化的DRAM。

諾伊斯認為，只要有韓國這個合作伙伴，日本這種「不計代價壓低成本銷售全球」的壟斷策略就會失敗，因為韓國人能把價格壓的比日本更低（因為韓國成本和工資遠低於日本）。

所以1980年代，包括英特爾在內的幾家矽谷公司與三星簽約，成立合資企業，銷售三星代工的晶片。

當時美光快沒錢了，為了錢也把美光的64K DRAM設計授權販售給三星，許多公司因為美國這波危機把技術交給了三星。摩爾等大佬還擔心這些晶片公司因為窮途末路只好放棄越來越有價值的技術了。

三星能發展的邏輯很簡單，「美國敵人的敵人，就是朋友」。

從手刻到電腦製作的晶片設計圖

前面講了這麼多感覺越來越高科技，但是到了1970年代末，很多晶片的設計都是差不多的流程：直尺和彩色鉛筆，趴在桌上畫晶片圖。

現在想想都神奇，原來這樣也能行得通，根本中世紀的工匠！

但是，還記得摩爾預測的摩爾定律嗎：「每個晶片上的電晶體數量將呈指數成長」。一旦落後摩爾定律的規則，技術可能就會被其它競爭對手超越。

不可能徒手把圖越畫越精密吧！

於是當時一位傑出的電腦科學家康維，以及加州理工學院的教授米德，共同合作設計出一套標準化的晶片設計流程和數學規則，使晶片設計可以自動化並標準化。

於是這條規則使得工程師能在晶片上設計超過100萬個電晶體，這要手刻可能根本做不到。

於是技術再一次突破，趕上摩爾定律的規則！

重新看日本與美國

從兩國的興衰來看政府都在一開始站到了非常重要的位置，可以說如果沒有政府的支持半導體行業非常難以做起來，但是在後期，企業必須脫離政府的過度干預，並且在技術上推動足夠的創新。

所以製作半導體晶片的公司，有沒有按照摩爾定律在成長就是一件非常非常非常重要的事情，一旦技術落後就會被迅速拉開差異。

日本晶片公司的一大致命傷，是錯過了個人電腦的崛起。

記憶體晶片（DRAM）是用來快速存取資訊用的，所以他並不需要一直加強運算能力，所以晶片的發展朝向電腦的微型處理器前進，而這技術突破也正是被美國及Intel所掌握。