德國熱議詞彙「Wohnwahnsinn」：仲介帶上百人同時看屋，有錢也租不到房子的「居住瘋狂」

一個住在德國的台灣人,喜歡觀察文化與思考,喜歡與人深度對談。興趣是散步、寫作、聽詩歌、古典還有爵士音樂。最近也在探索新的興趣,正在學習使用縫紉機,希望有一天可以做出一件衣服。最喜歡的季節是夏天,也超喜歡狗。目前人生很被鼓勵的一句話是:「人生是 10% 發生在你身上的事,90% 你如何回應。」(Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.)

