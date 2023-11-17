德國熱議詞彙「Wohnwahnsinn」：仲介帶上百人同時看屋，有錢也租不到房子的「居住瘋狂」

近幾年「Wohnwahnsinn」一詞在德國被廣泛討論，中文直譯為「居住瘋狂」，被用來描述高昂的居住成本以及找房困難的現象，也傳達了對於租金大幅上漲和房屋短缺的挫折感與憤怒。

相信不少居住德國的人都曾經面臨找租屋處的困難：好比說在租屋網站上好不容易找到了喜歡的房子，也給房屋仲介發了訊息，表示有租屋的興趣與意願，但常常還不見得能得到回應。

在德國尋找租屋機會，若是運氣好，房屋仲介回應了並願意給予看房的機會，一到現場你可能還會發現還有其他有租房意願的人也被受邀請看房，有時甚至可能多達10至20人，接著有興趣想租房的人還得繳一些文件提供房仲審核，包含租戶自我介紹與評估表格、前房東簽署表示你有定期繳納租金的證明，薪資收入證明（通常為前三個月的薪水入帳證明）、SCHUFA信用證明，接著就是聽由天命，等待房仲公司員工的決定了。這一切的過程，並不是你在挑房子，而是房仲公司或房東決定他們要將房子租給誰。

另外通常位於機能性較好地區或是租金合理的租房特別熱門與搶手，很多的案例是公寓出租廣告可能才刊登一、兩天，第三天房屋就會被出租出去了，又或是很快地租方廣告就被出租者標註「Anfragestopp」的訊息，表示不再接受任何洽詢。

我有一個朋友最近也是計畫要搬家，因為她想換到居住空間較大的公寓，房仲公司邀請她去看一間她有興趣的公寓，一去到現場她發現同時還有許多人也與她一同看屋，而一問之下房仲公司的員工告知她已經有100多個人想要租該公寓，這顯示了在租房市場上競爭是如此的激烈。

租房競爭激烈的情況下，也延伸出另一個令人髮指的現象，許多租屋人士若找到新公寓居住，想要將舊的公寓轉租給他人，往往會提出高昂的條件：有意承租該房的人必須要以高價的金額買下廚房，或是原承租者不願意帶走的家具才得以承租（註：在德國租房很多公寓都是沒有廚房設備的）。

至於德國租屋市場會如此競爭激烈，其中一個原因之一為德國的大學生人數自2007年到2023年大幅的增長，然而學校所提供的宿舍數量無法完全供應有住宿需求的學生，學生需要自己在外尋找公寓或合住公寓，導致租屋市場更加的緊繃，找房變得更加艱難。