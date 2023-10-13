坐著玩也算運動？電競和圍棋算是運動嗎？
我們想讓你知道的是
電競和圍棋是否運動？根據哲學家David Papineau的定義定義，他認為電競是運動，但圍棋不是。為什麼？因為電競與身體的能力有關，而圍棋沒有。
文：豬文
提起運動，我們第一時間想起的通常是傳統的游水跑步，但今次的亞運出現了不少非傳統項目，例如電競和圍棋。這些項目算不算運動，一直都惹來不少爭議。如果你看看那些關於亞運電競的網上新聞，底下大部分留言都顯示他們並不同意電競是運動，甚至覺得把電子遊戲視為運動顯然是荒謬的。究竟這些非傳統項目算運動嗎？
運動的本質，其實是個蠻多哲學家討論的問題。有些哲學家覺得運動無法定義，有些則嘗試提出他們的定義。例如哲學家David Papineau便把運動定義為一種純粹以提升身體能力與技巧（physical excellence）為目標的活動。運動的本質就在於突破身體上的界限。最直接的是讓身體跑得更快、跳得更高更遠。但Papineau所講的身體能力不一定是這些如此「外顯」的身體能力，細微至射擊或足球裡的盤扭動作也算是關於身體的提升。
Papineau這個定義，剛好能回答電競和圍棋是否運動這個問題。按他的定義，他認為電競是運動，但圍棋不是。為什麼？因為電競與身體的能力有關，而圍棋沒有。電競雖然牽涉的身體能力不像傳統運動的明顯：「喂阿哥，坐喺度玩都叫運動？汗都無滴」但其實電競也講究身體能力，只是電競牽涉的身體能力十分細微。它講究的是極致的反應與手眼協調能力，這些都是身體能力。即使電競有策略的部分，又要使用電子儀器，但Papineau都不認為這會防礙電競成為運動。因為很多運動策略成分也很高，很多運動也必然地用上工具啊。
至於圍棋，則是純粹的智力遊戲。可能你會質疑：「不是啊，電競坐著玩也能被你說成跟身體能力有關，為什麼同樣是坐著玩的圍棋不能呢？圍棋也要用手去抓子啊。」的確，圍棋通常也要運用身體，但身體的部分算是這項遊戲的本質嗎？我們只需設想一下，一個圍棋手的身體是不是必需便明白了。似乎，當一個圍棋手不用自己的手去抓子，純粹在某人後方指揮，我們也會說那位圍棋手在下棋，而不是代他抓子的人。
想想《棋靈王》剛開始的那些棋局，我們應該都會同意那是佐為在下棋，而不是進藤光在下棋吧。這個思想實驗顯示，下棋原則上是不用身體的智力遊戲，它要比試的是腦中的思考，抓子的手可有可無。相反，電競則不能通過這個不使用身體的測試。借出身體這件事在電競並不可能。一旦用了我們的身體，那便是我們自己在玩遊戲而不是指揮我們的選手了。Faker坐你後面指揮你玩，還是你在玩而不是Faker。
大家認為Papineau對運動的標準，和他對這些非傳統項目的判定合不合理呢？
閱讀資料：David Papineau,《Knowing the Score: How Sport Teaches Us about Philosophy（and Philosophy about Sport)》
P.S. 關於運動本質，之前已經寫過一篇文章，有興趣可以到荼毒室網站看看〈運動到底是甚麼，又有甚麼意義？〉﹙原文刊於《號外》雜誌十月號﹚。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。