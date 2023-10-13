開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/13,
運動

坐著玩也算運動？電競和圍棋算是運動嗎？

坐著玩也算運動？電競和圍棋算是運動嗎？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

電競和圍棋是否運動？根據哲學家David Papineau的定義定義，他認為電競是運動，但圍棋不是。為什麼？因為電競與身體的能力有關，而圍棋沒有。

文：豬文

提起運動，我們第一時間想起的通常是傳統的游水跑步，但今次的亞運出現了不少非傳統項目，例如電競和圍棋。這些項目算不算運動，一直都惹來不少爭議。如果你看看那些關於亞運電競的網上新聞，底下大部分留言都顯示他們並不同意電競是運動，甚至覺得把電子遊戲視為運動顯然是荒謬的。究竟這些非傳統項目算運動嗎？

運動的本質，其實是個蠻多哲學家討論的問題。有些哲學家覺得運動無法定義，有些則嘗試提出他們的定義。例如哲學家David Papineau便把運動定義為一種純粹以提升身體能力與技巧（physical excellence）為目標的活動。運動的本質就在於突破身體上的界限。最直接的是讓身體跑得更快、跳得更高更遠。但Papineau所講的身體能力不一定是這些如此「外顯」的身體能力，細微至射擊或足球裡的盤扭動作也算是關於身體的提升。

Papineau這個定義，剛好能回答電競和圍棋是否運動這個問題。按他的定義，他認為電競是運動，但圍棋不是。為什麼？因為電競與身體的能力有關，而圍棋沒有。電競雖然牽涉的身體能力不像傳統運動的明顯：「喂阿哥，坐喺度玩都叫運動？汗都無滴」但其實電競也講究身體能力，只是電競牽涉的身體能力十分細微。它講究的是極致的反應與手眼協調能力，這些都是身體能力。即使電競有策略的部分，又要使用電子儀器，但Papineau都不認為這會防礙電競成為運動。因為很多運動策略成分也很高，很多運動也必然地用上工具啊。

至於圍棋，則是純粹的智力遊戲。可能你會質疑：「不是啊，電競坐著玩也能被你說成跟身體能力有關，為什麼同樣是坐著玩的圍棋不能呢？圍棋也要用手去抓子啊。」的確，圍棋通常也要運用身體，但身體的部分算是這項遊戲的本質嗎？我們只需設想一下，一個圍棋手的身體是不是必需便明白了。似乎，當一個圍棋手不用自己的手去抓子，純粹在某人後方指揮，我們也會說那位圍棋手在下棋，而不是代他抓子的人。

想想《棋靈王》剛開始的那些棋局，我們應該都會同意那是佐為在下棋，而不是進藤光在下棋吧。這個思想實驗顯示，下棋原則上是不用身體的智力遊戲，它要比試的是腦中的思考，抓子的手可有可無。相反，電競則不能通過這個不使用身體的測試。借出身體這件事在電競並不可能。一旦用了我們的身體，那便是我們自己在玩遊戲而不是指揮我們的選手了。Faker坐你後面指揮你玩，還是你在玩而不是Faker。

大家認為Papineau對運動的標準，和他對這些非傳統項目的判定合不合理呢？

閱讀資料：David Papineau,《Knowing the Score: How Sport Teaches Us about Philosophy（and Philosophy about Sport)》

P.S. 關於運動本質，之前已經寫過一篇文章，有興趣可以到荼毒室網站看看〈運動到底是甚麼，又有甚麼意義？〉﹙原文刊於《號外》雜誌十月號﹚。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。