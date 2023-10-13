菲律賓護理師拒丟下年邁病患，在以色列集體農場遭哈瑪斯攻擊殺害
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耶路撒冷副市長哈山-納荷姆說，儘管有機會逃離巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」（Hamas）恐怖攻擊，「安吉琳展現令人難以置信的人性與忠誠，暴力發生時留在妮拉身邊，最終兩人都被哈馬斯殘暴殺害」。菲律賓外交部指出，以色列約有3萬名菲國公民，多數從事看護工作。另有137名菲律賓人住在加薩走廊（Gaza Strip）。
（中央社）以巴衝突已造成至少2名菲律賓公民喪生。一名菲籍護理師拒絕丟下年邁病患離開，最終慘遭哈瑪斯殺害；另一名菲籍遇害者原本即將成為父親，但他再也沒機會看到孩子出生。
耶路撒冷副市長哈山-納荷姆（Fleur Hassan-Nahoum）在社群平台X（前身為推特）上說，安吉琳（Angeline）是一位來自菲律賓的護理師，她當時正在集體農場照護年邁的病患妮拉（Nira）。
哈山-納荷姆說，儘管有機會逃離巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」（Hamas）恐怖攻擊，「安吉琳展現令人難以置信的人性與忠誠，暴力發生時留在妮拉身邊，最終兩人都被哈馬斯殘暴殺害」。
她讚嘆，安吉琳「在邪惡面前展現令人難以想像的高尚品德」。
菲律賓外交部指出，以色列約有3萬名菲國公民，多數從事看護工作。另有137名菲律賓人住在加薩走廊（Gaza Strip）。
另一名遇害者卡斯特維（Paul Vincent Castelvi）的妻子將在年底前生產，但他被哈瑪斯殺害後，家人們自此失去唯一的生計來源。
ABS-CBN新聞網報導，卡斯特維5年前在以色列擔任看護後一直沒有回國，原本他們一家計劃12月返回菲律賓，讓父母看看屆時剛誕生的孫子。
卡斯特維的父親尼克（Nick）說：「他真的是唯一支持我們（生計）的人，還有他的兄弟姐妹、他的姪子們。如果給他一個機會，他真的希望讓我們過上好日子，所以他離開我們（到國外工作）。」
赴以色列前，卡斯特維在沙烏地阿拉伯當了10年看護。
卡斯特維的母親莉莉娜（Lilina）說，卡斯特維和同伴躲避空襲時，還在跟妻子通電話，然後有人敲打防空洞，「當時是早上9點30分，那是他們最後一次通話」。
她表示：「上帝原諒我。為什麼會這樣？祢為什麼從我身邊奪走他？」
尼克說：「我籲請政府機構，如果可能的話，儘快把我們兒子的遺體送回家，這樣至少我們可以跟他待在一起幾天，他的妻子也能跟他在一起。」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
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