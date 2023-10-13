開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/13,
農漁

氣候變遷衝擊全球啤酒花產量，未來啤酒售價將更加昂貴，風味品質恐變調

氣候變遷衝擊全球啤酒花產量，未來啤酒售價將更加昂貴，風味品質恐變調
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

一項近期刊登在《自然通訊》的研究指出，啤酒花是多數啤酒的關鍵成分，但其數量和品質正受到全球暖化的影響。因此，啤酒可能會變得更加昂貴，且製造商不得不調整他們的釀造方法。研究人員預測，如果農民無法應對更炎熱、乾燥的天氣，到2050年，歐洲種植區的啤酒花產量將下降4％至18％，且啤酒花中賦予啤酒獨特味道與氣味的α酸含量，也會下降20％至30％。

文：Taylor Mei

據英國《衛報》（The Guardian）報導，有部分科學家示警，啤酒的品質與味道，已受氣候變遷影響而改變，且啤酒價格未來也可能變得更為昂貴。因關鍵成分啤酒花（hop）產量，也同受到暖化衝擊。

未來啤酒風味恐變調

一項近期刊登在《自然通訊》（Natural Communications）的研究指出，啤酒花是多數啤酒的關鍵成分，但其數量和品質正受到全球暖化的影響。因此，啤酒可能會變得更加昂貴，且製造商不得不調整他們的釀造方法。研究人員預測，如果農民無法應對更炎熱、乾燥的天氣，到2050年，歐洲種植區的啤酒花產量將下降4％至18％，且啤酒花中賦予啤酒獨特味道與氣味的α酸含量，也會下降20％至30％。

該研究作者之一的捷克科學院全球變遷研究所科學家米羅斯拉夫・特恩卡（Miroslav Trnka）表示：「無論是在啤酒的價格或是品質上，會喝啤酒的人肯定能感受到氣候變遷的影響。」不過，特恩卡也指出，從他們的資料來看品質與價格的改變似乎無法避免。

同為研究作者的捷克科學院科學家馬丁・莫茲尼（Martin Mozny）則表示：「農民若未能適應氣候變遷的影響，某些地區啤酒花的產量與利益將大幅降低，啤酒生產商的產量也將下降，啤酒價格並會上漲。」

全球暖化，啤酒花產量大幅下降

啤酒發酵所需使用的大麥，通常以生長在中緯度地區的啤酒花調味，而啤酒花對光、溫度和水的變化很敏感。根據《BBC》報導指出，啤酒對歐洲文化至關重要，啤酒也是繼水和茶之後，世界上第三大最受歡迎的飲料。

同據《衛報》指出，近年來，隨精釀啤酒蓬勃發展，各界對啤酒花品質有更高的追求。不過，研究發現，全球大量溫室氣體的排放，已為啤酒花的種植帶來不可忽視的風險。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。