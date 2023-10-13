電信業三強鼎立時代來臨：台台併公平會有條件通過，「新台灣大」拚年底前整併
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台灣大哥大指出，合併案核准通過宣告著台灣電信產業發展將邁入新紀元，「新台灣大」將以大幅升級的頻寬、頻譜組合與近千萬的用戶基礎，加速建構「超5G」應用生態系，台灣大將遵循公平會附加負擔的指示方向，力拚2023年底前完成整併。
電信業三強鼎立時代來臨 台台併公平會有條件通過
（中央社）電信業三強鼎立時代到來，公平會昨（12）日宣布，已於11日委員會議附加負擔通過台灣大哥大合併台灣之星的結合申報案，台灣大應做到用戶端權益的保障、服務及網路品質的提升及促進市場競爭，包含概括承受台灣之星既有用戶契約等，以保障消費者權益。
電信產業有高技術、高資本特性，企業透過結合進行資源整併，可以改善經營效率及提升競爭力，但在遠傳與亞太電信合併後，「台台併」結合案將使國內寬頻服務市場業者家數進一步減少，產生市場集中度提高、價格上升的疑慮，使得公平會審議結果備受重視。
公平會表示，基於維護市場競爭、保障消費者利益的立場，公平會審理過程中，除了邀集相關競爭事業、學者專家、產業主管機關及消費者保護主管機關充分討論，也對外公告徵詢各界看法，廣納各界意見。
公平會分析，台灣大哥大在結合實施後，透過整合台灣之星頻譜、網路及人力等資源，可提升頻譜使用效率、涵蓋率及網路品質，也有助於促進5G應用服務發展，射頻設備及核心網路整併也可減少機房、基站重複建置，落實節能減碳的政策目標，具有整體經濟利益。
不過結合實施後，業者家數減少、市場集中度提高，仍存有部分限制競爭的疑慮，公平會也憂心，台灣大哥大集團旗下業務經營遍及多項服務，結合實施後是否產生行動寬頻服務市場增加的市場力量，並延伸到其他服務市場的效果，仍有待觀察。
為了消弭限制競爭的疑慮，並確保結合案整體經濟利益大於限制競爭的不利益，公平會決議不禁止結合案，但從用戶端權益的保障、服務及網路品質的提升及促進市場競爭3方面，對於台灣大哥大附加負擔。
資費方案部分，公平會指出，台灣大哥大應概括承受台灣之星既有用戶契約，確保用戶得依契約約定的資費、內容與條件使用至114年12月31日；對於台灣之星4G終身方案用戶，則應持續依合約內容提供服務至4G行動寬頻服務屆期終止。
公平會提醒，關於附加負擔內容規範的資費方案實施情形，以及資費方案與mo幣合作的實施情形，應於合併後5年內，每年提交公平會備查。
服務及網路品質提升部分，台灣大哥大自行承諾提升服務及網路品質、投資軟硬體事項，公平會也要求須在合併後5年內，每年提交行動寬頻網路整合與優化等提升網路性能及服務品質的具體實施成果，以及台灣大哥大符合自行承諾有益於整體經濟利益的成果報告備查。
第三是促進市場競爭，公平會要求台灣大哥大電信應提供他電信事業與自身用戶相同等級的行動語音與數據服務、漫遊服務、號碼可攜服務及平等接取服務。
公平會強調，不得無正當理由拒絕或中止提供批發服務、訂定顯不合理的價格或交易條件；不得無正當理由以差別的價格或交易條件提供批發服務；不得以他電信事業，僅得與自身交易為條件而與其交易。
公平會點頭 新台灣大拚年底前整併
（中央社）公平會昨日核准台灣大與台灣之星合併案，台灣大表示，台灣電信產業發展將邁入新紀元，「新台灣大」力拚年底前完成整併；遠傳則指出，電信業將朝更健全、服務價值取向為主的良性競爭發展。
公平會繼7月底核准遠傳與亞太電合併案後，昨日表示，附加負擔通過台灣大哥大與台灣之星合併案；意味著電信業三強鼎立時代到來。
台灣大哥大指出，合併案核准通過宣告著台灣電信產業發展將邁入新紀元，「新台灣大」將以大幅升級的頻寬、頻譜組合與近千萬的用戶基礎，加速建構「超5G」應用生態系，台灣大將遵循公平會附加負擔的指示方向，力拚2023年底前完成整併。
根據台灣大官網指出，台灣大與台灣之星即將合併，雙方結合將有4大綜效，第一，5G 3.5GHz頻譜將達100MHz，可以先進的NR CA（載波聚合）技術，串連不同頻段1萬5000座基地台；第2，唯一擁有700MHz和900MHz的雙低頻頻譜，室內涵蓋穩定；第3，合併後網內用戶擴大到千萬戶；第4，對比兩家業者持續建設，可以年省近2億度電。
台灣大獲得公平會核准，將與台灣之星啟動合併，後續還需要金管會、證交所等相關主管機關程序完成，合併才能生效。
至於台灣之星用戶是否需要立即更換SIM卡，台灣大表示，目前都可以正常使用，合併生效日後若有用戶個別狀況，會主動通知處理，部分加值服務可否繼續使用，要看合作業者協議而定，而合併生效日後，台灣之星用戶與台灣大用戶即為網內用戶，可享網內費率。
遠傳稍早回應指出，相信未來台灣電信產業將朝向更健全的方向發展，以及「服務價值取向」為主的良性競爭。
遠傳電信指出，遠傳合併亞太電信案在3個月前率先通過公平會核准後，遠傳即進行網路整併作業，「新遠傳」將有總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大等優勢，有信心消費者是最大贏家。
遠亞合併後「新遠傳」總頻寬推升至980MHz，居三雄之冠、700MHz頻段將有連續50MHz的頻寬；合併後3.5GHz 5G頻譜的頻寬雖只有80MHz，但遠傳計畫透過頻譜重耕（Refarming），把亞太電2600MHz頻段與3.5GHz進行5G載波聚合（NR CA），達到120MHz頻寬的5G專屬頻段。
遠傳與亞太電信合併何時可以正式完成，遠傳先前表示，預估合併基準日落在第4季。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/