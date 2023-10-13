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2023/10/13,
商業

電信業三強鼎立時代來臨：台台併公平會有條件通過，「新台灣大」拚年底前整併

電信業三強鼎立時代來臨：台台併公平會有條件通過，「新台灣大」拚年底前整併
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣大哥大指出，合併案核准通過宣告著台灣電信產業發展將邁入新紀元，「新台灣大」將以大幅升級的頻寬、頻譜組合與近千萬的用戶基礎，加速建構「超5G」應用生態系，台灣大將遵循公平會附加負擔的指示方向，力拚2023年底前完成整併。

電信業三強鼎立時代來臨 台台併公平會有條件通過

（中央社）電信業三強鼎立時代到來，公平會昨（12）日宣布，已於11日委員會議附加負擔通過台灣大哥大合併台灣之星的結合申報案，台灣大應做到用戶端權益的保障、服務及網路品質的提升及促進市場競爭，包含概括承受台灣之星既有用戶契約等，以保障消費者權益。

電信產業有高技術、高資本特性，企業透過結合進行資源整併，可以改善經營效率及提升競爭力，但在遠傳與亞太電信合併後，「台台併」結合案將使國內寬頻服務市場業者家數進一步減少，產生市場集中度提高、價格上升的疑慮，使得公平會審議結果備受重視。

公平會表示，基於維護市場競爭、保障消費者利益的立場，公平會審理過程中，除了邀集相關競爭事業、學者專家、產業主管機關及消費者保護主管機關充分討論，也對外公告徵詢各界看法，廣納各界意見。

公平會分析，台灣大哥大在結合實施後，透過整合台灣之星頻譜、網路及人力等資源，可提升頻譜使用效率、涵蓋率及網路品質，也有助於促進5G應用服務發展，射頻設備及核心網路整併也可減少機房、基站重複建置，落實節能減碳的政策目標，具有整體經濟利益。

不過結合實施後，業者家數減少、市場集中度提高，仍存有部分限制競爭的疑慮，公平會也憂心，台灣大哥大集團旗下業務經營遍及多項服務，結合實施後是否產生行動寬頻服務市場增加的市場力量，並延伸到其他服務市場的效果，仍有待觀察。

為了消弭限制競爭的疑慮，並確保結合案整體經濟利益大於限制競爭的不利益，公平會決議不禁止結合案，但從用戶端權益的保障、服務及網路品質的提升及促進市場競爭3方面，對於台灣大哥大附加負擔。

資費方案部分，公平會指出，台灣大哥大應概括承受台灣之星既有用戶契約，確保用戶得依契約約定的資費、內容與條件使用至114年12月31日；對於台灣之星4G終身方案用戶，則應持續依合約內容提供服務至4G行動寬頻服務屆期終止。

公平會提醒，關於附加負擔內容規範的資費方案實施情形，以及資費方案與mo幣合作的實施情形，應於合併後5年內，每年提交公平會備查。

服務及網路品質提升部分，台灣大哥大自行承諾提升服務及網路品質、投資軟硬體事項，公平會也要求須在合併後5年內，每年提交行動寬頻網路整合與優化等提升網路性能及服務品質的具體實施成果，以及台灣大哥大符合自行承諾有益於整體經濟利益的成果報告備查。

第三是促進市場競爭，公平會要求台灣大哥大電信應提供他電信事業與自身用戶相同等級的行動語音與數據服務、漫遊服務、號碼可攜服務及平等接取服務。

公平會強調，不得無正當理由拒絕或中止提供批發服務、訂定顯不合理的價格或交易條件；不得無正當理由以差別的價格或交易條件提供批發服務；不得以他電信事業，僅得與自身交易為條件而與其交易。

公平會點頭 新台灣大拚年底前整併

（中央社）公平會昨日核准台灣大與台灣之星合併案，台灣大表示，台灣電信產業發展將邁入新紀元，「新台灣大」力拚年底前完成整併；遠傳則指出，電信業將朝更健全、服務價值取向為主的良性競爭發展。

公平會繼7月底核准遠傳與亞太電合併案後，昨日表示，附加負擔通過台灣大哥大與台灣之星合併案；意味著電信業三強鼎立時代到來。

台灣大哥大指出，合併案核准通過宣告著台灣電信產業發展將邁入新紀元，「新台灣大」將以大幅升級的頻寬、頻譜組合與近千萬的用戶基礎，加速建構「超5G」應用生態系，台灣大將遵循公平會附加負擔的指示方向，力拚2023年底前完成整併。

根據台灣大官網指出，台灣大與台灣之星即將合併，雙方結合將有4大綜效，第一，5G 3.5GHz頻譜將達100MHz，可以先進的NR CA（載波聚合）技術，串連不同頻段1萬5000座基地台；第2，唯一擁有700MHz和900MHz的雙低頻頻譜，室內涵蓋穩定；第3，合併後網內用戶擴大到千萬戶；第4，對比兩家業者持續建設，可以年省近2億度電。

台灣大獲得公平會核准，將與台灣之星啟動合併，後續還需要金管會、證交所等相關主管機關程序完成，合併才能生效。

至於台灣之星用戶是否需要立即更換SIM卡，台灣大表示，目前都可以正常使用，合併生效日後若有用戶個別狀況，會主動通知處理，部分加值服務可否繼續使用，要看合作業者協議而定，而合併生效日後，台灣之星用戶與台灣大用戶即為網內用戶，可享網內費率。

遠傳稍早回應指出，相信未來台灣電信產業將朝向更健全的方向發展，以及「服務價值取向」為主的良性競爭。

遠傳電信指出，遠傳合併亞太電信案在3個月前率先通過公平會核准後，遠傳即進行網路整併作業，「新遠傳」將有總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大等優勢，有信心消費者是最大贏家。

遠亞合併後「新遠傳」總頻寬推升至980MHz，居三雄之冠、700MHz頻段將有連續50MHz的頻寬；合併後3.5GHz 5G頻譜的頻寬雖只有80MHz，但遠傳計畫透過頻譜重耕（Refarming），把亞太電2600MHz頻段與3.5GHz進行5G載波聚合（NR CA），達到120MHz頻寬的5G專屬頻段。

遠傳與亞太電信合併何時可以正式完成，遠傳先前表示，預估合併基準日落在第4季。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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