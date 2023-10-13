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2023/10/13,
中東

跳傘與滑翔——哈瑪斯繞過高科技防空系統、攻陷以色列的「山寨技術」

跳傘與滑翔——哈瑪斯繞過高科技防空系統、攻陷以色列的「山寨技術」
哈瑪斯軍事分支卡桑旅發放戰鬥人員乘搭機動降落傘入侵以色列的影像。Photo Credit: Hamas / BBC News

我們想讓你知道的是

哈瑪斯發表的影片顯示，武裝滑翔傘從加薩起飛，有部分似乎在低空域飛行，也有些飛到半空，都是肉眼清晰可見。以色列媒體紛紛質疑，為何軍方各部門偵測不到它們。以軍仍未披露為何哈瑪斯傘兵沒有觸發其防空系統，尤其當平民都能用手機拍下那些降傘。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）大規模突襲以色列，其戰鬥人員乘坐滑翔傘，成功繞過以軍眾多高科技防空系統，飛越分隔加薩地帶（Gaza Strip）與以色列的圍網。

哈瑪斯運動的軍事分支「卡桑旅」（Izz al-Din al-Qassam Brigades）上周六（10月7日）襲擊以色列南部城鎮和音樂節的觀眾，並稱這次突襲為「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）。

以色列國防軍發言人理查德・赫克特中校（Lt Col Richard Hecht）證實，巴勒斯坦戰鬥人員是利用「降落傘」，從海上與陸上滲透以色列。

這是外界首次看到哈瑪斯用這手法襲擊以色列。

一名哈馬斯戰鬥人員坐在降傘搭載的籠子裏舉起機槍

Photo Credit: Hamas / BBC News

哈瑪斯戰鬥人員搭乘降傘從天而降，躲過以軍防空系統耳目。

用二戰時期戰術「凌空」越界

巴勒斯坦武裝分子坐在設有一到兩個座位的降落傘中，從空中越過分隔加薩與以色列的圍網。

降落傘以一台發電機和數片扇葉推動，挺進包圍加薩地帶的以色列領土。

哈馬斯武裝滲透以色列南部後巴勒斯坦人越過圍欄缺口進入以色列（7/10/2023）

SNSPhoto Credit: SNS / BBC News

哈瑪斯突破邊界圍網攻擊以色列後，加薩一些巴勒斯坦人沿缺口進入以色列。

軍用降落傘時常被用於空降士兵連隊，旨在滲透到戰事前線後方的敵人陣地。

在第二次世界大戰期間，傘兵團隊首次被交戰的德國與盟軍雙方派上用場。

法國芒什聖梅爾埃格利斯美軍士兵從一架C130大力士型運輸機跳傘紀念二戰諾曼底登陸78週年（5/6/2022）

Photo Credit: AFP / BBC News

2022年二戰諾曼底登陸78週年紀念活動上，美軍傘兵重演當年空降情景。

哈瑪斯周六的襲擊讓人想起987年11月的一次滑翔傘行動。

當時，來自解放巴勒斯坦人民陣線—總指揮部（Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command）兩名巴勒斯坦人、一名敘利亞人和一名突尼斯人，用滑翔傘從黎巴嫩起飛，攻擊以軍據點。

以色列謝莫納城某軍營附近一名以軍士兵看守著一台被用於自殺襲擊的機動滑翔傘（26/11/1987）

Photo Credit: AFP / BBC News

1987年11月26日，親巴勒斯坦人武裝分子騎乘機動滑翔傘攻擊以色列北部一處軍營，造成六名以軍士兵身亡，另七人受傷。

從地面出動

降落傘配備馬達與轉向操縱，戰鬥人員可以從地面策動進攻。換言之，他們無需攀上山坡或從飛機空投，都能移動。

發動機使降落傘有最高時速56公里的推動力，能飛行三小時，平均巡航高度為離地5000公尺。

據滑翔傘活動網站介紹，它們每頂能負重230公斤——相當於四個人。

這些傘型裝置能配置單人座椅，或兩座位三輪車。

根據卡桑旅「軍事媒體」發布的影片，滑翔傘從地面出發，每頂有一到兩名戰鬥人員駕駛。

另有影片顯示戰鬥人員從空中開槍，然後降落並進攻以方據點。一些降傘載著騎乘摩托車的戰鬥人員。

這些滲透分隔圍網的傘兵，哈瑪斯稱之為「薩克爾中隊」（Saqr Squadron）。

加沙北部埃雷茲過景點附近一群朝天舉槍的哈馬斯戰鬥人員乘坐皮卡返回加沙（7/10/2023）

Photo Credit: NurPhoto via Getty Images / BBC News

一些哈瑪斯戰鬥人員在突襲以色列後返回加薩。

以軍為何偵測不了「傘兵」？

哈瑪斯發表的影片顯示，武裝滑翔傘從加薩起飛，有部分似乎在低空域飛行，也有些飛到半空，都是肉眼清晰可見。

以色列媒體紛紛質疑，為何軍方各部門偵測不到它們。

以軍仍未披露為何哈瑪斯傘兵沒有觸發其防空系統，尤其當平民都能用手機拍下那些降傘。

以色列阿什克倫鐵穹防空系統攔截部分發射自加沙地帶的飛彈（10/10/2023）

Photo Credit: EPA / BBC News

在以色列阿什克倫（Ashkelon），部分發射自加薩的飛彈被鐵穹防空系統攔截。

以色列人是否過度依賴科技，忽略了目視巡邏？

有報導認為，以色列眾多的防空系統，包括鐵穹（Iron Dome）和雷達，在設計上未能應付如此細小的飛行物體。

圖解：以色列「鐵穹」如何運作

Photo Credit: BBC News

多面夾擊

據卡桑旅指揮官穆罕默德・戴夫（Muhammad Al-Deif）在一份聲明所稱，哈瑪斯在開始突襲時發射了5000枚火箭，伴隨著哈瑪斯戰鬥人員利用炮艇與空中降傘，從陸路和海路進攻。

以色列阿什克倫被來自加沙火箭擊中的一角汽車著火焚燒（7/10/2023）

Photo Credit: EPA / BBC News

以色列阿什克倫市內一些汽車被來自加薩的火箭擊中著火。

一些媒體報導與軍事報告指出，傘兵攻擊以及其繞過空防系統的能力，是導致以色列邊防遭滲透的決定性因素。

在襲擊首天，哈瑪斯一方攻勢導致以方平民與軍人前所未見的人命傷亡。

武裝分子俘虜超過100名以色列平民與軍事人員，哈瑪斯威脅將殺害他們。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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