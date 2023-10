跳傘與滑翔——哈瑪斯繞過高科技防空系統、攻陷以色列的「山寨技術」

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)大規模突襲以色列,其戰鬥人員乘坐滑翔傘,成功繞過以軍眾多高科技防空系統,飛越分隔加薩地帶(Gaza Strip)與以色列的圍網。

哈瑪斯運動的軍事分支「卡桑旅」(Izz al-Din al-Qassam Brigades)上周六(10月7日)襲擊以色列南部城鎮和音樂節的觀眾,並稱這次突襲為「阿克薩洪水」(Al-Aqsa Flood)。

以色列國防軍發言人理查德・赫克特中校(Lt Col Richard Hecht)證實,巴勒斯坦戰鬥人員是利用「降落傘」,從海上與陸上滲透以色列。

這是外界首次看到哈瑪斯用這手法襲擊以色列。

Photo Credit: Hamas / BBC News 哈瑪斯戰鬥人員搭乘降傘從天而降,躲過以軍防空系統耳目。

用二戰時期戰術「凌空」越界

巴勒斯坦武裝分子坐在設有一到兩個座位的降落傘中,從空中越過分隔加薩與以色列的圍網。

降落傘以一台發電機和數片扇葉推動,挺進包圍加薩地帶的以色列領土。

SNSPhoto Credit: SNS / BBC News 哈瑪斯突破邊界圍網攻擊以色列後,加薩一些巴勒斯坦人沿缺口進入以色列。

軍用降落傘時常被用於空降士兵連隊,旨在滲透到戰事前線後方的敵人陣地。

在第二次世界大戰期間,傘兵團隊首次被交戰的德國與盟軍雙方派上用場。

Photo Credit: AFP / BBC News 2022年二戰諾曼底登陸78週年紀念活動上,美軍傘兵重演當年空降情景。

哈瑪斯周六的襲擊讓人想起987年11月的一次滑翔傘行動。

當時,來自解放巴勒斯坦人民陣線—總指揮部(Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command)兩名巴勒斯坦人、一名敘利亞人和一名突尼斯人,用滑翔傘從黎巴嫩起飛,攻擊以軍據點。

Photo Credit: AFP / BBC News 1987年11月26日,親巴勒斯坦人武裝分子騎乘機動滑翔傘攻擊以色列北部一處軍營,造成六名以軍士兵身亡,另七人受傷。

從地面出動

降落傘配備馬達與轉向操縱,戰鬥人員可以從地面策動進攻。換言之,他們無需攀上山坡或從飛機空投,都能移動。

發動機使降落傘有最高時速56公里的推動力,能飛行三小時,平均巡航高度為離地5000公尺。

據滑翔傘活動網站介紹,它們每頂能負重230公斤——相當於四個人。

這些傘型裝置能配置單人座椅,或兩座位三輪車。

根據卡桑旅「軍事媒體」發布的影片,滑翔傘從地面出發,每頂有一到兩名戰鬥人員駕駛。

另有影片顯示戰鬥人員從空中開槍,然後降落並進攻以方據點。一些降傘載著騎乘摩托車的戰鬥人員。

這些滲透分隔圍網的傘兵,哈瑪斯稱之為「薩克爾中隊」(Saqr Squadron)。

Photo Credit: NurPhoto via Getty Images / BBC News 一些哈瑪斯戰鬥人員在突襲以色列後返回加薩。

以軍為何偵測不了「傘兵」?

哈瑪斯發表的影片顯示,武裝滑翔傘從加薩起飛,有部分似乎在低空域飛行,也有些飛到半空,都是肉眼清晰可見。

以色列媒體紛紛質疑,為何軍方各部門偵測不到它們。

以軍仍未披露為何哈瑪斯傘兵沒有觸發其防空系統,尤其當平民都能用手機拍下那些降傘。

Photo Credit: EPA / BBC News 在以色列阿什克倫(Ashkelon),部分發射自加薩的飛彈被鐵穹防空系統攔截。

以色列人是否過度依賴科技,忽略了目視巡邏?

有報導認為,以色列眾多的防空系統,包括鐵穹(Iron Dome)和雷達,在設計上未能應付如此細小的飛行物體。

Photo Credit: BBC News

多面夾擊

據卡桑旅指揮官穆罕默德・戴夫(Muhammad Al-Deif)在一份聲明所稱,哈瑪斯在開始突襲時發射了5000枚火箭,伴隨著哈瑪斯戰鬥人員利用炮艇與空中降傘,從陸路和海路進攻。

Photo Credit: EPA / BBC News 以色列阿什克倫市內一些汽車被來自加薩的火箭擊中著火。

一些媒體報導與軍事報告指出,傘兵攻擊以及其繞過空防系統的能力,是導致以色列邊防遭滲透的決定性因素。

在襲擊首天,哈瑪斯一方攻勢導致以方平民與軍人前所未見的人命傷亡。

武裝分子俘虜超過100名以色列平民與軍事人員,哈瑪斯威脅將殺害他們。

本文經《BBC News 中文》授權轉載,原文發表於此

