布林肯訪以色列，向納坦雅胡提加薩人道主義需求；美方未掌握哈瑪斯突擊徵兆，法稱無伊朗涉案證據

布林肯訪以色列，向納坦雅胡提加薩人道主義需求

（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天（當地時間12日）表示，他向以色列方面提及加薩走廊的「人道主義需求」，同時他也幫以色列報復巴勒斯坦團體「哈瑪斯」（Hamas）致命攻擊的權利作辯護。

《法新社》報導，布林肯在特拉維夫（Tel Aviv）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等高官會談，會後他告訴記者：「我們確實討論了處理加薩（Gaza Strip）居民人道主義需求的方式，以保護他們不受傷害。」

「同時以色列則進行合法維安行動，來保護自身不受恐怖主義危害，並試圖確保這種事不會再發生。」

哈瑪斯7日跨境突襲以色列，造成以色列超過1200人死亡，他們還把至少150名以色列人和外國人擄至加薩走廊作為人質，其中包括軍人、平民和婦孺。

布林肯今天在特拉維夫的記者會上還說，他將造訪沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、卡達及約旦，來對哈瑪斯施壓。

布林肯表示：「我們將繼續力促各國協助防止衝突擴散，並運用自身對哈瑪斯的影響力，來讓人質立即且無條件獲釋。」

以巴衝突25美公民死，布林肯：美會一直挺以色列

美國國務卿布林肯今天訪問以色列，他誓言美國會「一直」支持以色列，但表示巴勒斯坦人擁有「正當願望」，而激進組織哈瑪斯不能代表這些願望。

《法新社》報導，在以色列和哈瑪斯戰得如火如荼之際，布林肯會晤以色列總理納坦雅胡時表示：「你們或許已經足夠強大，能夠單獨保護自己，但只要美國存在，你們就不需要這樣做。我們會一直在你們身邊。」

哈瑪斯上週末發動突襲，造成以色列1200人死亡，布林肯在以軍隊猛烈回擊之際訪問以色列，表達與以色列休戚與共，並更新美國公民死亡人數，表示已確認至少25人死亡。

布林肯表示：「任何希望實現和平和正義的人，都必須譴責哈瑪斯的恐怖統治。我們知道哈瑪斯不代表巴勒斯坦人，也不代表他們對生活在同等安全、自由、公平正義機會和尊嚴的正當願望。」

布林肯擁有世俗化猶太背景，他表示：「我不僅是以美國國務卿身分，也是以一名猶太人身分來到這裡。」

布林肯承諾，拜登政府和美國國會會合力滿足以色列的軍事要求。這些要求獲得美國跨黨派的廣泛支持。

布林肯表示：「隨著以色列防禦需求的發展，我們會與國會合力確保這些需求得到滿足。」

以色列遇襲前美方未掌握徵兆，法稱無伊朗涉案證據

巴勒斯坦團體哈瑪斯日前血腥突襲以色列，引爆以巴衝突。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，美方事前未掌握到哈瑪斯將發動攻擊的跡象。法國則表示無直接證據顯示伊朗涉入此事。

綜合《法新社》與《路透社》報導，奧斯汀在比利時布魯塞爾與北大西洋公約組織（NATO）成員國的部長們開會後說，美國在哈瑪斯（Hamas）7日發動攻擊前，沒有相關「預警（情資）或跡象」。

奧斯汀還說，華府提供武器給以色列打擊哈瑪斯，並未對以色列的使用方式設下任何條件。

奧斯汀13日將訪問以色列以示支持。

哈瑪斯近來向伊朗和其盟國靠攏，伊朗雖稱讚哈瑪斯對以色列突襲，但堅決否認參與此次行動。

法國外交部今天則說，法國並無伊朗跟哈瑪斯攻擊以色列一事有關的直接線索。法國擁有歐洲最龐大的猶太人族群，還有數以千計的雙重國籍國民住在以色列。

法國外交部並提到，法國已警告中東地區的反以色列勢力別想趁機利用這次危機。

27美國人死於以色列戰事，白宮安排包機助公民離境

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」的戰爭確定已造成27名美國人死亡，白宮今天表示，正在著手安排包機，以協助美國公民離開以色列。

《法新社》報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美國政府明天起將安排從以色列飛往歐洲的包機，官員「還在處理一些細節」。

柯比還說：「我們現在可以更新，我們已經知道有27名美國人罹難，而今天的失聯人數為14人。」

哈瑪斯槍手7日從加薩走廊發動突襲，在以色列境內殺害1200人，並挾持大約150名人質。以色列發動報復，6天來大舉空襲和砲擊加薩走廊的哈瑪斯據點，造成逾千人喪命。

華府表示人質當中有「少數」美國人，且已將最大航艦移動到以色列外海，但柯比表示美軍並無行動計畫。

他說：「以色列人非常清楚地表明，不希望外國部隊到他們的土地上。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航