開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/13,
社會

行政院通過5年480億擴大身障照顧服務，增社區據點、服務教保員加薪，估120萬人受益

行政院通過5年480億擴大身障照顧服務，增社區據點、服務教保員加薪，估120萬人受益
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

衛生福利部社會及家庭署表示，資源布建分4大策略，包含減輕家庭照顧者負擔、擴增社區式服務、擴增及多元化身心障礙福利機構服務，及改善服務人力勞動條件以留才久任，預計120萬名身障者受益。

行政院拍板5年480億擴大身障照顧服務 增社區據點、服務教保員加薪

（中央社）為增加身心障礙照顧服務資源布建，行政院會昨（12）日通過5年期計畫，預計投入逾新台幣480億元，增加社區及日照據點，同時提高身心障礙照顧服務教保員薪資樓地板至3萬7700元。

衛福部昨日在行政院會報告「身心障礙照顧服務資源布建計畫（民國113年至117年）」，獲行政院會通過。行政院發言人林子倫昨日主持行政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中指出，計畫將結合地方政府與民間專業團體，共同強化身心障礙服務體系多元性、服務可近性、主動積極性，也充實服務人力，改善穩定身心障礙機構人員的勞動條件與士氣，提升服務量能與品質，減輕身心障礙家庭負擔。

陳建仁要求，衛福部、內政部、法務部等應儘速與地方政府確認執行細節，輔導督考機制，確實推動計畫。

根據衛福部報告，全台約有120萬餘名身心障礙者，政府雖已投入資源布建身心障礙者服務，但現行身心障礙家庭照顧負荷仍沉重，社工人力難以主動發掘個案，導致政府服務銜接有斷點，且社區式服務與住宿機構服務供不應求，加上照顧服務人員薪資水準低、負擔重，在招聘留任上也有困難，因此提出計畫。

計畫預計5年投入逾480億元預算，包含發展高照顧負荷身心障礙者家庭支持服務、擴展嚴重情緒行為身心障礙者支持服務、擴充多元化身心障礙照顧服務及社區支持服務資源及建置身心障礙機構服務人員久任機制等，計將增加1355名社工，提升社區居住及日間照顧據點，服務量能增加1萬4572人，以及將提供身心障礙照顧服務的教保員薪資樓地板提高至3萬7700元、生活服務員3萬3700元。

衛福部次長李麗芬出席行政院會後記者會表示，計畫第一重點是加強力道布建服務資源，包括社區式跟機構式，以及支持家庭照顧者，希望5年計畫達標後能完全滿足身心障礙者與家庭；計畫也規劃各縣市設立身心障礙服務中心，由社工提供需求評估、服務計畫擬定與提供，主動接觸每一個有需要的家庭，而非過往被動等待民眾上門求援。

李麗芬指出，行政院身障小組將無障礙環境強化列為主題討論當中，包含居住無障礙、休閒設施無障礙以及交通無障礙等都在檢討過程，若有需改進之處，將由各主責部會編列運算處理。

身障照顧服務資源布建5年計畫 估120萬人受益

（中央社）行政院會昨日通過身心障礙照顧服務資源布建5年計畫，將投入逾新台幣480億元，減輕照顧者負擔、擴增社區服務、擴增及多元化機構服務，以及改善人力勞動條件，預計120萬人受益。

為增加身心障礙照顧服務資源布建，行政院會昨日通過5年期計畫，預計投入逾新台幣480億元，增加社區及日照據點，同時提高身心障礙照顧服務教保員薪資樓地板至3萬7700元。

衛生福利部社會及家庭署表示，資源布建分4大策略，包含減輕家庭照顧者負擔、擴增社區式服務、擴增及多元化身心障礙福利機構服務，及改善服務人力勞動條件以留才久任，預計120萬名身障者受益。

減輕家庭照顧者負擔部分，社家署副署長張美美昨日接受記者採訪說明，考量目前身障家庭照顧者支持服務據點不足，將結合長照家庭照顧者支持服務據點，建置共榮據點，並將據點數由35處過展到到200處。

身障者取得身障證明後，須由社工評估篩選高照護負荷或嚴重情緒行為者。張美美說明，各縣市政府都希望增加身心障礙者服務中心服務量能，因此將增加身障服務中心社工及行政人力，從目前全台共670人，5年內擴增至2207人。

擴增社區式服務部分，張美美說，身障者自立生活支持中心將由現有台北、屏東、彰化3處，117年擴增至25縣市每縣市至少1處；並與國家住宅及都市更新中心合作，於社宅建立小作所、社區居住及日照據點等，預計於19縣市增建57處，整體社區居住及日照據點擴增，預計共可增加服務1萬4572人。

改善服務人力勞動條件以留才久任，張美美指出，目前教保員、生活服務員薪資都偏低，因此提高薪資樓地板，生活服務員月薪從2萬6000元到3萬元不等，提高到3萬3700元；教保員則從3萬到3萬4000元不等，提升到3萬7700元，並同步改善營運管理，以提升勞動條件。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。