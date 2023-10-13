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2023/10/13,
國際

瑞士講師讚哈瑪斯遭停職；哈佛學生團體連署歸咎以色列，美CEO嗆「永不錄用」

瑞士講師讚哈瑪斯遭停職；哈佛學生團體連署歸咎以色列，美CEO嗆「永不錄用」
Photo Credit: GettyImages

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艾克曼在社群平台X貼文說，若成員支持這封連署信，簽署者姓名「就應該予以公開，讓他們的觀點可以眾所周知」。他說，他希望確保自己和其他人的企業不會「不經意雇用到」這封連署信上的任何一名學生。達夫丘資本管理公司執行長伍扎克也認為，簽署連署信的學生姓名應公開。他在社群平台X寫說：「言論自由是至高無上的。文字是有意義的，而學生不該躲在背後。」

瑞士講師讚哈瑪斯遭停職，哈佛學生親巴恐列黑名單

（中央社）瑞士一名大學講師因在網路正面評論哈瑪斯7日突襲以色列，遭校方停職處分；而美國哈佛大學有學生組織發表親巴勒斯坦連署信後，引發多家企業老闆不滿，欲將學生列入黑名單。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，造成1200人身亡；以色列隨後對巴勒斯坦飛地加薩走廊（Gaza Strip）發動持續性空襲和砲襲行動，造成逾千人喪生。

根據媒體報導，瑞士伯恩大學（University of Bern）一名講師日前在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發出兩則評論，一篇讚哈瑪斯這波攻擊行動是任何人所能收到最好的生日禮物，一篇則是諷刺點出這場攻擊發生在週六，即猶太安息日。

伯恩大學告訴瑞士通訊社ATS-Keystone說，這名講師的網路評論「令人無法接受」，校方在「仔細評估情況後」已做出立即停職的處分。

這名講師身分並未曝光，並於後來刪除這兩則貼文。瑞士有關單位也將研究這兩篇評論是否有觸犯法律之處。

這名講師告訴瑞士讀者量最大報刊20分鐘（20 Minuten）說：「我向來強烈譴責針對平民的暴力行為，也譴責針對猶太人的攻擊事件。」

他在給20分鐘的簡短回應中補充說，「出於意識形態原因，我從根本上反對哈瑪斯及類似團體的各項政策」。20分鐘並未讓這名講師的姓名曝光。

而在美國，哈佛大學（Harvard University）有學生組織發表連署信，將哈瑪斯這場致命攻擊的責任完全歸咎於以色列後，美國億萬富豪、避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）等企業領袖要求校方公布隸屬這些組織的學生姓名，以將他們列入黑名單之中。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾克曼在社群平台X貼文說，若成員支持這封連署信，簽署者姓名「就應該予以公開，讓他們的觀點可以眾所周知」。他說，他希望確保自己和其他人的企業不會「不經意雇用到」這封連署信上的任何一名學生。

達夫丘資本管理公司（Dovehill Capital Management）執行長伍扎克（Jake Wurzak）也認為，簽署連署信的學生姓名應公開。他在社群平台X寫說：「言論自由是至高無上的。文字是有意義的，而學生不該躲在背後。」

不過，也有其他企業領袖警告，這些學生組織的成員姓名若公開，一來恐讓學生身處險境，二來這麼做也等於沒有考慮到學生組織內部那些持反對意見的人。

知名經濟學家、美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）在社群平台X強調，他個人雖對這封連署信「厭惡至極」，但這封連署信似是由代表30多個哈佛學生組織的聯盟所發出，當中有「許多組織在連署信曝光前從未看過聲明內容。某些例子是，批准（連署信）的人並不完全知道自己在批准什麼」。

他補充說：「某些人或許是天真，某些人或許是傻子。但現在並非詆毀個人的時候，這麼做並沒有建設性。」他還說他很遺憾發生這種事。

以巴衝突升溫，緊張氣氛傳到美國社會

（中央社）隨著以巴衝突戰況升溫，美國境內猶太人社區、巴勒斯坦團體之間的緊張氣氛升高，大學校園傳出歧視騷擾、言語暴力等指控。

洛杉磯時報報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯上週突襲以色列，隨後以色列宣戰回應，近日南加州的猶太教堂外，負責維護安全、受過保全訓練的志工明顯提高警戒，增加巡邏與站崗人力。

洛杉磯地區近日有多處猶太人團體發起的聲援以色列示威活動。大學校園內也出現支持巴勒斯坦的旗幟或活動。

在加州大學洛杉磯分校（UCLA）11日晚間有一場為以色列祈禱的活動，數百人聚集訴求和平。但也有不同立場的學生發生衝突，一個支持巴勒斯坦的學生團體發出聲明，指控在校園內受到仇恨言論、歧視對待、死亡威脅。

電視台KTLA報導，UCLA的巴勒斯坦學生團體原本打算在校園內舉行宣講活動，由幾位教授探討中東局勢，但在收到威脅之後，這場活動改為線上。

根據「巴勒斯坦正義學生團體」（Students for Justice in Palestine）社群媒體發出的聲明，這場活動即便改為線上，幾名學生聚集在課堂使用視訊軟體參與活動時，仍受騷擾。

巴勒斯坦學生團體指控，幾名猶太復國主義者（Zionist）闖入之後，奪走筆電並丟進垃圾桶，指控學生是恐怖分子，發出死亡威脅。

UCLA校方對此發出聲明表示，學生活動受到憲法對言論自由的保護，但不代表校方支持言論內容。一名校方代表說，支持巴勒斯坦學生發表意見，但也提醒學生留意，哈瑪斯仍被認定為恐怖組織。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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