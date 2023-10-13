以巴衝突看台海，澳洲學者：中國不至於加速入侵台灣，但假訊息如火如荼傳播應有警覺

以巴衝突看台海 澳學者：中國不至於加速入侵台灣

（中央社）以巴局勢緊張，台灣又成焦點。澳洲戰略專家評估，台灣處境更危險，但中國不會很快入侵台灣，避免被視為對台戰爭煽動者而損害國際地位。中國更傾向透過恐嚇及影響力來說服台灣，讓自己看起來不像是侵略者。

澳洲國立大學（ANU）戰略及防務研究中心（SDSC）國際安全及情報研究教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）昨（12）日接受《中央社》記者訪問。他過去曾擔任澳洲國防部所屬之總部聯合行動司令部（HQJOC）情報參謀次長（J2），具豐富情報與戰略經驗。

哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列後，部分戰略專家警告，美國可能因處理烏俄戰爭及以巴衝突升高而分身乏術，導致對台灣注意力下降，而中國可能伺機對台灣下手。

布拉克斯蘭德對此則有不同解讀，他先是以歷史視角指出，日本在二戰時襲擊法、英帝國，並在1941年襲擊美國，歷史上還有其他類似的案例。然而，當朝鮮領導人金日成1950年入侵南韓時，當時人們也擔憂這是蘇聯入侵西歐的前兆，最後卻並非如此。

布拉克斯蘭德認為，他不認為這些事情有直接相關，但他確實觀察到北京的領導人及安全專家正密切的研究加薩（Gaza）局勢的影響，並探索可能的機會。因此，人們的擔憂並非是不合理的假設，考慮台灣的局勢，及哈瑪斯、烏克蘭及敘利亞等其他地區的事件，台灣對中國的行動感到緊張是可以理解的。

布拉克斯蘭德直言，「台灣的局勢是不是變得更加危險？是的」，但他不認為中國會很快入侵台灣。中國更傾向透過恐嚇、勸說、影響力或脅迫來說服台灣，讓自己看起來不像是侵略者，這是中國行動的關鍵。

布拉克斯蘭德說明，他堅信中國不會希望被視為是與台灣戰爭的煽動者，因為中國明白這可能對其國際地位造成損害，就像國際社會對哈瑪斯的行動的批評一樣，這對於中國來說將造成大量損失。此外，中國在很多方面是一個脆弱的國家，例如中國有超過70%的貿易得經過麻六甲海峽，這很容易遭到美國第七艦隊攔截。

對於台灣目前處境，布拉克斯蘭德比擬，如同1950年金日成向韓國展示的那種侵略，西方與其他國家肯定會做出非常強烈的反應。在這種情況下，很難想像日本、菲律賓、澳洲甚至韓國不會積極支持美國對台灣的承諾及保證。

不過，他也預警，這樣的保證只在特定狀況下成立。中國可能設法讓世界相信是台灣的錯，或如果台灣因對中國的挑釁反應過度、而被視為侵略者，「這在我們面臨的訊息空間中是合理的」。若有大量錯誤資訊與假訊息，中國將有機會將台灣描繪成一個壞人，並阻止其他潛在盟友支持台灣。

至於當前國際局勢衝突不斷，西方世界、包括澳洲能如何支持台灣？布拉克斯蘭德認為，澳洲已經為台灣提供大量的非正式支持。台灣被視為是一個自由民主的國家，並與澳洲有多處相似，例如在人口規模、與中國貿易脆弱性，及依賴美國作為主要安全保障等。兩國間在社會、文化、教育及商業聯繫密切，使得台灣成為澳洲最大的貿易夥伴之一。

布拉克斯蘭德並以韓戰為例表示，從歷史的相似處來看，澳洲在1950年6月時還不是韓國的盟友，與韓國也沒有安全關係，但到了7月，澳洲就派出軍隊支援，這是因為澳洲對所目睹的情況感到震驚，也意識到支持美國追求其目標符合澳洲的利益。澳洲重視美國在亞洲的存在，這一根本因素至今仍有現實的意義。

布拉克斯蘭德表示，在中國侵略台灣之前，不會聽到澳洲保證或承諾支持台灣。然而，從歷史的角度考量，「當美國結盟的鄰國遭受攻擊時，澳洲在歷史上已經有一貫以行動支持的紀錄」。

澳洲學者：假訊息如火如荼傳播，台灣應有警覺

（中央社）中東局勢升溫之際，台灣處境也成焦點。澳洲戰略專家昨日表示，台灣應該展現更強自我防衛決心，爭取國際社會支持。此外，台灣人民更應警覺，有別於傳統戰爭的假訊息、媒體戰、心理戰、法律戰現正在如火如荼傳播。

澳洲國立大學（ANU）戰略及防務研究中心（SDSC）國際安全及情報研究教授布拉克斯蘭德（John Blaxland）昨日接受《中央社》記者訪問。他過去曾擔任澳洲國防部所屬總部聯合行動司令部（HQJOC）情報參謀次長（J2），具豐富情報與戰略經驗。

布拉克斯蘭德指出，台灣處境確實變得更危險，但評估中國不會很快入侵台灣，因為中國不希望被視為對台戰爭煽動者，導致國際地位受損，如同遭國際社會批評的哈瑪斯（Hamas）。中國更傾向透過恐嚇及影響力來說服台灣，讓自己看起來不像是侵略者。

哈瑪斯對以色列襲擊事件，台灣在自我防衛工作能吸取什麼教訓，對台灣有什麼建議？布拉克斯蘭德指出，台灣與澳洲一直是美國安全保障的受益者，這降低了2國投資國防的迫切性。然而，台灣不如澳洲有地理距離的優勢，而是直接面臨來自北京的挑戰。

布拉克斯蘭德直言，若台灣希望爭取更多國際支持，需要表現保衛台灣的決心。目前國際社會普遍認為，台灣向包括中國在內的世界其他地區，並未展現足夠的行動。

他說：「首先，你不該被激怒，其次，你正努力在保衛自己。」台灣需要展現，若遭到攻擊，是一個值得支持的國家，而不是一個罪有應得的貪圖便宜者。在現實政治世界，台灣若要增強自身的韌性與對中國的威嚇，需要對此認真思量。