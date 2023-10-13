侯友宜：藍白合釋最大包容，我一定相忍為國；柯文哲：推最強候選人促成2024政黨輪替
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柯文哲表示，民眾黨與國民黨，以及侯友宜競選辦公室，和他們商議在10月14日下午見面，會前、會後雙方將接受媒體訪問，希望在這場會議中，能以公開透明的原則，確認如何進行政策辯論與公正民調，推選最強的總統參選人，促成2024政黨輪替，回應人民的期待。柯文哲表示，他們會採取最大的彈性與善意來溝通，但也期盼最後商討出的，是能讓雙方支持者都能接受的方案。
侯友宜：藍白合要釋最大包容，我一定相忍為國
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜12日針對藍白合表示，他再三提醒選辦與國民黨要釋出最大包容，如果主帥意見能契合，很多事都可談得更順，他和民眾黨總統參選人柯文哲會共同努力，「我個人一定會相忍為國」。
侯友宜12日接受中視專訪，暢談藍白合議題。針對到底有沒有與柯文哲面對面談過藍白合，侯友宜說，他在柯文哲訪美前有聯繫上對方，相信兩人要見面不是多大困難；面對民眾對藍白合的期待，不能讓大家失望，這也是他的責任。
侯友宜說，他再三提醒選辦、也麻煩國民黨要釋出最大包容、體諒與合作誠懇，很希望短期內就有好結果，以符合人民期待，「我希望這個事情，應該會有很高的機會」，相信柯文哲也會往這個方向努力。
針對為何藍白要先透過幕僚談，而不是主帥親自談。侯友宜表示，「會啦，我們會說上話，安心，這一點我非常有信心。」幕僚會先討論雙方核心價值、內閣制、民調或辯論等細節，只要大家願意談都沒問題，且沒有所謂主戰派或鴿派，只有一派，也就是中華民國派、消滅台獨派、兩岸和平派與經濟繁榮派，「一切為國為民，而且一定要相忍為國。」
另外，媒體報導，柯文哲競選總幹事黃珊珊說，藍白合10月底前要決定。侯友宜表示，個人意見他都尊重，大家都是一個團隊，如果主帥意見能夠契合，很多事都可以談得更順，他和柯文哲一定會共同努力，「而且我個人一定會相忍為國，為人民創造更大的安定跟福利。」
對於柯文哲堅持要辯論。侯友宜說，這些都在討論議題內，當然到最後一定會有總統辯論，所以可以先溝通兩黨合作模式，其他包括民調、辯論都是雙方坐下來才可以談的議題，「大家要互相包容、互相體諒，事情一定成」。
主持人詢問，幕僚談完後是由侯友宜還是國民黨主席朱立倫拍板定案。侯友宜表示：他會尊重朱立倫，相信朱立倫也會尊重他，他們合作不會有問題，而他自己一定會扮演最重要關鍵角色，「既然到了最後，自己當主帥，就要御駕親征，負起成敗責任，我不會把責任推給別人」，希望這個大局能完成人民期盼。
對於是否會訪問中國。侯友宜說，他每天行程很滿，沒有多少時間能到國外；現在最重要的是向人民報告他的政見、勤走地方，讓民眾多了解他。
另外，主持人也詢問，中國對台貿易壁壘調查時間將延長至明年1月12日、也就是總統大選前一天，如果當選是否有實質解決辦法。侯友宜說，不但要直接面對，還要在平等、尊嚴與友善下好好溝通，不管是哪天要公布，台灣都要做好準備。只要他當選，會馬上重啟與中國大陸經貿、宗教、文化、陸生與陸客等交流，另包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）等也要趕快坐下來談。
此外，侯友宜談到他會重啟特偵組的政見時說，他上任半年內就會成立特偵組，徹查高端、雞蛋、綠電以及各種官商勾結弊案，上任1年內就會交出各大弊案報告。且特偵組會採混合編組，減少人際關係包袱。
藍白合有進展，柯文哲：推最強候選人
藍白合進度受關注，經過磋商，雙方幕僚原訂14日下午2時召開藍白合會前會記者會，但侯辦晚間表示，因配合出席人員時間安排，經雙方共識，藍白合會前會及記者會時間，調整為下午1時30分至4時30分。
外界關注藍白合進度，民眾黨總統參選人柯文哲日前表示將派競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修與國民黨磋商，並拋出「先辯論後民調」；柯辦也提到希望10月底完成。
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室12日下午透過新聞稿表示，將於14日下午2時舉行藍白合會前會記者會，結束後立即進行會議，並於下午2時30分至5時30分進行會議，預計下午5時30分舉行會後記者會。
但侯友宜競選辦公室晚間又透過聲明補充說明，因配合出席人員時間安排，經雙方共識，藍白合會前會及記者會時間，調整為14日下午1時30分至4時30分，將先舉行藍白合會前會記者會，結束後立即進行會議，會議結束後再舉行會後記者會。
此外，柯文哲晚間在臉書表示，政黨間除了良性競爭，也應保持理性對話與友善互動，有關社會與各界關注的在野整合，12日上午已指示幕僚盡速進行下一階段動作。
柯文哲表示，民眾黨與國民黨，以及侯友宜競選辦公室，和他們商議在14日下午見面，會前、會後雙方將接受媒體訪問，希望在這場會議中，能以公開透明的原則，確認如何進行政策辯論與公正民調，推選最強的總統參選人，促成2024政黨輪替，回應人民的期待。
柯文哲表示，他們會採取最大的彈性與善意來溝通，但也期盼最後商討出的，是能讓雙方支持者都能接受的方案。
郭辦：不是藍白合，是過招互鬥
國民黨與民眾黨雙方幕僚將在14日會面，討論2024選舉合作方式。鴻海創辦人郭台銘辦公室批評，這不是藍白合，而是藍白過招、互鬥，呼籲在野陣營真心誠意地坐下來談，團結所有力量打敗民進黨。
郭辦發言人黃士修12日下午接受媒體聯訪表示，現在的狀況並不是藍白合，而是藍白過招，甚至互鬥。
黃士修指出，國民黨與民眾黨雙方的條件並不對盤，且前高雄市長韓國瑜幫忙協調在野陣營，卻無法代表國民黨談判，還一直被消費，讓他感到擔心，並認為國民黨充滿算計。
黃士修說，為了打敗民進黨，韓國瑜、郭台銘及民眾黨總統參選人柯文哲都願意團結、扛責任、做吃力不討好的事情，但有些人只在意選後權位分配及利益布局，這些人像是希臘神話中的薛西弗斯（Sisyphus），最後將被懲罰。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。