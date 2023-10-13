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2023/10/13,
政治

侯友宜：藍白合釋最大包容，我一定相忍為國；柯文哲：推最強候選人促成2024政黨輪替

侯友宜：藍白合釋最大包容，我一定相忍為國；柯文哲：推最強候選人促成2024政黨輪替
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

柯文哲表示，民眾黨與國民黨，以及侯友宜競選辦公室，和他們商議在10月14日下午見面，會前、會後雙方將接受媒體訪問，希望在這場會議中，能以公開透明的原則，確認如何進行政策辯論與公正民調，推選最強的總統參選人，促成2024政黨輪替，回應人民的期待。柯文哲表示，他們會採取最大的彈性與善意來溝通，但也期盼最後商討出的，是能讓雙方支持者都能接受的方案。

侯友宜：藍白合要釋最大包容，我一定相忍為國

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜12日針對藍白合表示，他再三提醒選辦與國民黨要釋出最大包容，如果主帥意見能契合，很多事都可談得更順，他和民眾黨總統參選人柯文哲會共同努力，「我個人一定會相忍為國」。

侯友宜12日接受中視專訪，暢談藍白合議題。針對到底有沒有與柯文哲面對面談過藍白合，侯友宜說，他在柯文哲訪美前有聯繫上對方，相信兩人要見面不是多大困難；面對民眾對藍白合的期待，不能讓大家失望，這也是他的責任。

侯友宜說，他再三提醒選辦、也麻煩國民黨要釋出最大包容、體諒與合作誠懇，很希望短期內就有好結果，以符合人民期待，「我希望這個事情，應該會有很高的機會」，相信柯文哲也會往這個方向努力。

針對為何藍白要先透過幕僚談，而不是主帥親自談。侯友宜表示，「會啦，我們會說上話，安心，這一點我非常有信心。」幕僚會先討論雙方核心價值、內閣制、民調或辯論等細節，只要大家願意談都沒問題，且沒有所謂主戰派或鴿派，只有一派，也就是中華民國派、消滅台獨派、兩岸和平派與經濟繁榮派，「一切為國為民，而且一定要相忍為國。」

另外，媒體報導，柯文哲競選總幹事黃珊珊說，藍白合10月底前要決定。侯友宜表示，個人意見他都尊重，大家都是一個團隊，如果主帥意見能夠契合，很多事都可以談得更順，他和柯文哲一定會共同努力，「而且我個人一定會相忍為國，為人民創造更大的安定跟福利。」

對於柯文哲堅持要辯論。侯友宜說，這些都在討論議題內，當然到最後一定會有總統辯論，所以可以先溝通兩黨合作模式，其他包括民調、辯論都是雙方坐下來才可以談的議題，「大家要互相包容、互相體諒，事情一定成」。

主持人詢問，幕僚談完後是由侯友宜還是國民黨主席朱立倫拍板定案。侯友宜表示：他會尊重朱立倫，相信朱立倫也會尊重他，他們合作不會有問題，而他自己一定會扮演最重要關鍵角色，「既然到了最後，自己當主帥，就要御駕親征，負起成敗責任，我不會把責任推給別人」，希望這個大局能完成人民期盼。

對於是否會訪問中國。侯友宜說，他每天行程很滿，沒有多少時間能到國外；現在最重要的是向人民報告他的政見、勤走地方，讓民眾多了解他。

另外，主持人也詢問，中國對台貿易壁壘調查時間將延長至明年1月12日、也就是總統大選前一天，如果當選是否有實質解決辦法。侯友宜說，不但要直接面對，還要在平等、尊嚴與友善下好好溝通，不管是哪天要公布，台灣都要做好準備。只要他當選，會馬上重啟與中國大陸經貿、宗教、文化、陸生與陸客等交流，另包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）等也要趕快坐下來談。

此外，侯友宜談到他會重啟特偵組的政見時說，他上任半年內就會成立特偵組，徹查高端、雞蛋、綠電以及各種官商勾結弊案，上任1年內就會交出各大弊案報告。且特偵組會採混合編組，減少人際關係包袱。

藍白合有進展，柯文哲：推最強候選人

藍白合進度受關注，經過磋商，雙方幕僚原訂14日下午2時召開藍白合會前會記者會，但侯辦晚間表示，因配合出席人員時間安排，經雙方共識，藍白合會前會及記者會時間，調整為下午1時30分至4時30分。

外界關注藍白合進度，民眾黨總統參選人柯文哲日前表示將派競選總幹事黃珊珊、競選辦公室主任周榆修與國民黨磋商，並拋出「先辯論後民調」；柯辦也提到希望10月底完成。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室12日下午透過新聞稿表示，將於14日下午2時舉行藍白合會前會記者會，結束後立即進行會議，並於下午2時30分至5時30分進行會議，預計下午5時30分舉行會後記者會。

但侯友宜競選辦公室晚間又透過聲明補充說明，因配合出席人員時間安排，經雙方共識，藍白合會前會及記者會時間，調整為14日下午1時30分至4時30分，將先舉行藍白合會前會記者會，結束後立即進行會議，會議結束後再舉行會後記者會。

此外，柯文哲晚間在臉書表示，政黨間除了良性競爭，也應保持理性對話與友善互動，有關社會與各界關注的在野整合，12日上午已指示幕僚盡速進行下一階段動作。

柯文哲表示，民眾黨與國民黨，以及侯友宜競選辦公室，和他們商議在14日下午見面，會前、會後雙方將接受媒體訪問，希望在這場會議中，能以公開透明的原則，確認如何進行政策辯論與公正民調，推選最強的總統參選人，促成2024政黨輪替，回應人民的期待。

柯文哲表示，他們會採取最大的彈性與善意來溝通，但也期盼最後商討出的，是能讓雙方支持者都能接受的方案。

郭辦：不是藍白合，是過招互鬥

國民黨與民眾黨雙方幕僚將在14日會面，討論2024選舉合作方式。鴻海創辦人郭台銘辦公室批評，這不是藍白合，而是藍白過招、互鬥，呼籲在野陣營真心誠意地坐下來談，團結所有力量打敗民進黨。

郭辦發言人黃士修12日下午接受媒體聯訪表示，現在的狀況並不是藍白合，而是藍白過招，甚至互鬥。

黃士修指出，國民黨與民眾黨雙方的條件並不對盤，且前高雄市長韓國瑜幫忙協調在野陣營，卻無法代表國民黨談判，還一直被消費，讓他感到擔心，並認為國民黨充滿算計。

黃士修說，為了打敗民進黨，韓國瑜、郭台銘及民眾黨總統參選人柯文哲都願意團結、扛責任、做吃力不討好的事情，但有些人只在意選後權位分配及利益布局，這些人像是希臘神話中的薛西弗斯（Sisyphus），最後將被懲罰。


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