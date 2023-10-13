法國記者出版新書《台灣，女總統與戰爭》：蔡英文最重要的政績，是成功讓台灣成為國際議題

（中央社）法國資深亞洲記者沃勒函出版新書《台灣，女總統與戰爭》。他向《中央社》表示，風格獨特的蔡總統「把國家打開了」，8年來讓台灣成為國際議題，更向世界傳遞了台灣效能、多元、穩定等訊息。

法國《解放報》（La Libération）亞洲區記者沃勒函（Arnaud Vaulerin）近日出版《台灣，女總統與戰爭》（Taïwan, la Présidente et la guerre，暫譯）一書，向法國讀者介紹這位「非典型」總統，以及她帶領下的台灣。

沃勒函今天接受《中央社》專訪時表示，2016年派駐日本的他在總統大選前夕首次訪台。當時，中國國家主席習近平權力越發集中，對台威脅日增，沃勒函對總統候選人蔡英文和台海局勢的關注也由此開始。

「在大男人主義的亞洲，看到一位身形嬌小的民選女性總統，面對中國的全男性專政，讓人很感興趣。」

圖為今年4月總統蔡英文（左）出訪，並與時任美國眾議院議長麥卡錫（右）進行會談。（圖取自flickr；作者總統府，CC BY 2.0）

他密切觀察台海，多次造訪台灣撰寫報導。2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，他意識到俄烏戰爭必會引發對台海局勢的擔憂和比較。他告訴自己要進一步關切台灣，並在同年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國大規模軍演後到金門採訪。

那時沃勒函萌生撰寫台灣專書的想法。他和出版社討論後，決定以外國讀者較不知道、卻相當重要的蔡總統為主題，同時探討台灣外交、國防和經濟近10年來的轉變。

沃勒函表示，從國際觀點來看，蔡總統最重要的政績「是她成功讓台灣成為國際議題。過去比較像是『中國人之間的紛爭』，但一部分歸功於她，現在台灣已是國際議題，牽涉貿易、戰略等」。

圖為2022年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）訪台，總統蔡英文（右）接見。（圖取自flickr；作者總統府，CC BY 2.0）

沃勒函說：「她提醒人們，台灣是一個遭受威脅的民主政體，我覺得她把國家打開了。而且她沒有外交失誤，8年來在國際上沒有失言、失禮、動怒，相當罕見；但她不軟弱，反而很堅定，例如不接受九二共識，也不明言獨立。面對中、美兩邊施壓，一直走在鋼索上，卻未踏錯一步。」

沃勒函分析，蔡總統執政期間，台灣向世界傳達了4個訊息。首先是台灣有意願維持現況。中共一直以來指責民主進步黨為問題製造者，「但如今大家都看見，想透過軍力威脅改變現狀的是北京」。

第二是即使情況艱困，台灣也能安然度過。這是在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間傳達的訊息。儘管台灣被世界衛生組織（WHO）排除，也能不封城而成為抗疫典範。

第三，他說，「我作為歐洲人可能看得更清楚，就是她向歐洲靠近的意願」，蔡英文政府「打開了向歐洲的道路，有如台歐發展的開端」。

Photo Credit: 中央社 圖為總統蔡英文（右）2020年9月3日在總統府追贈捷克共和國故參議長柯佳洛勳章，捷克參議院議長維特齊（左）轉達柯佳洛遺孀的感謝信函。

最後是社會層面，蔡總統也向國際傳遞台灣認同的訊息。「她展示了台灣雖有中華文化，但更有原住民、早期移民、歐洲和日本殖民歷史，融合成很特別的台灣認同」。

「她帶來以上這些訊息，是蔡政府很重要的政績」，他告訴記者，「當然，強大的民間社會也是另一功臣」。

書中將蔡總統形容為「非典型的」政治人物，在世界政壇獨一無二。他直言：「蔡英文有點無趣、少了點領袖魅力，不像翁山蘇姬或希拉蕊。她非常低調，說話冷靜理性，不像其他政治人物能引導情緒。」

「蔡英文沒有成家，人生中好像只有工作」，沃勒函笑著說，「還有她的貓跟狗。彷彿就是獨身一人，面對中共20大滿是穿西裝的老男人，真是太神奇了」。

書剛出版，就獲得相當正面的評論與報導。沃勒函說，此書不如傳記般詳盡，也非學術研究，但他採訪近30位全球學者、研究員，及台灣政要與總統幕僚等。

「目的是讓法國大眾容易閱讀，很快了解在蔡英文這位非凡女性的帶領下，台灣8年間在國際走出了什麼道路、遇到了什麼問題。」

沃勒函說，台灣在世界具有特殊性。首先，中國對整個區域帶來威脅，而台灣就是第一線。再者，台灣是亞洲最具活力的民主政體。另外，台灣在世界經濟的角色也無法忽略。若真的開戰，會導致全球經濟災難。

2020年總統蔡英文入選時代雜誌百大影響力人物的雜誌封面，並以專文向世界分享台灣防疫經驗。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

眼下以阿衝突升溫，全球聚焦。他認為，在這樣的國際危機時刻，台灣須更加小心，一定有人企圖藉機獲益，如北韓過去就在俄烏戰爭與台海危機下試射飛彈。「不能輕信中國，他們可能會利用世界較不關注台灣的時刻增強施壓。」

書序前，沃勒函引用捷克前總統哈維爾（Václav Havel）名言：「真正無望的，是我們在投入奮鬥前就先放棄的事。」

他指出，捷克斯洛伐克30幾年前面對龐大的蘇聯壓迫，奮力抗爭最終獲勝；捷克如今也堅定面對中國、支持台灣。

沃勒函告訴記者，若只比較兩岸軍力，台灣難以企及。但哈維爾認為，沒有一場戰爭是未戰先輸的，必須嘗試奮戰到最後，因此他選擇了這句來自歐洲偉大思想家的名言為本書作注。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰