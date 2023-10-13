法國記者出版新書《台灣，女總統與戰爭》：蔡英文最重要的政績，是成功讓台灣成為國際議題
我們想讓你知道的是
沃勒函說：「她提醒人們，台灣是一個遭受威脅的民主政體，我覺得她把國家打開了。而且她沒有外交失誤，8年來在國際上沒有失言、失禮、動怒，相當罕見；但她不軟弱，反而很堅定，例如不接受九二共識，也不明言獨立。面對中、美兩邊施壓，一直走在鋼索上，卻未踏錯一步。」
（中央社）法國資深亞洲記者沃勒函出版新書《台灣，女總統與戰爭》。他向《中央社》表示，風格獨特的蔡總統「把國家打開了」，8年來讓台灣成為國際議題，更向世界傳遞了台灣效能、多元、穩定等訊息。
法國《解放報》（La Libération）亞洲區記者沃勒函（Arnaud Vaulerin）近日出版《台灣，女總統與戰爭》（Taïwan, la Présidente et la guerre，暫譯）一書，向法國讀者介紹這位「非典型」總統，以及她帶領下的台灣。
沃勒函今天接受《中央社》專訪時表示，2016年派駐日本的他在總統大選前夕首次訪台。當時，中國國家主席習近平權力越發集中，對台威脅日增，沃勒函對總統候選人蔡英文和台海局勢的關注也由此開始。
「在大男人主義的亞洲，看到一位身形嬌小的民選女性總統，面對中國的全男性專政，讓人很感興趣。」
他密切觀察台海，多次造訪台灣撰寫報導。2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，他意識到俄烏戰爭必會引發對台海局勢的擔憂和比較。他告訴自己要進一步關切台灣，並在同年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國大規模軍演後到金門採訪。
那時沃勒函萌生撰寫台灣專書的想法。他和出版社討論後，決定以外國讀者較不知道、卻相當重要的蔡總統為主題，同時探討台灣外交、國防和經濟近10年來的轉變。
沃勒函表示，從國際觀點來看，蔡總統最重要的政績「是她成功讓台灣成為國際議題。過去比較像是『中國人之間的紛爭』，但一部分歸功於她，現在台灣已是國際議題，牽涉貿易、戰略等」。
沃勒函說：「她提醒人們，台灣是一個遭受威脅的民主政體，我覺得她把國家打開了。而且她沒有外交失誤，8年來在國際上沒有失言、失禮、動怒，相當罕見；但她不軟弱，反而很堅定，例如不接受九二共識，也不明言獨立。面對中、美兩邊施壓，一直走在鋼索上，卻未踏錯一步。」
沃勒函分析，蔡總統執政期間，台灣向世界傳達了4個訊息。首先是台灣有意願維持現況。中共一直以來指責民主進步黨為問題製造者，「但如今大家都看見，想透過軍力威脅改變現狀的是北京」。
第二是即使情況艱困，台灣也能安然度過。這是在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間傳達的訊息。儘管台灣被世界衛生組織（WHO）排除，也能不封城而成為抗疫典範。
第三，他說，「我作為歐洲人可能看得更清楚，就是她向歐洲靠近的意願」，蔡英文政府「打開了向歐洲的道路，有如台歐發展的開端」。
最後是社會層面，蔡總統也向國際傳遞台灣認同的訊息。「她展示了台灣雖有中華文化，但更有原住民、早期移民、歐洲和日本殖民歷史，融合成很特別的台灣認同」。
「她帶來以上這些訊息，是蔡政府很重要的政績」，他告訴記者，「當然，強大的民間社會也是另一功臣」。
書中將蔡總統形容為「非典型的」政治人物，在世界政壇獨一無二。他直言：「蔡英文有點無趣、少了點領袖魅力，不像翁山蘇姬或希拉蕊。她非常低調，說話冷靜理性，不像其他政治人物能引導情緒。」
「蔡英文沒有成家，人生中好像只有工作」，沃勒函笑著說，「還有她的貓跟狗。彷彿就是獨身一人，面對中共20大滿是穿西裝的老男人，真是太神奇了」。
書剛出版，就獲得相當正面的評論與報導。沃勒函說，此書不如傳記般詳盡，也非學術研究，但他採訪近30位全球學者、研究員，及台灣政要與總統幕僚等。
「目的是讓法國大眾容易閱讀，很快了解在蔡英文這位非凡女性的帶領下，台灣8年間在國際走出了什麼道路、遇到了什麼問題。」
沃勒函說，台灣在世界具有特殊性。首先，中國對整個區域帶來威脅，而台灣就是第一線。再者，台灣是亞洲最具活力的民主政體。另外，台灣在世界經濟的角色也無法忽略。若真的開戰，會導致全球經濟災難。
眼下以阿衝突升溫，全球聚焦。他認為，在這樣的國際危機時刻，台灣須更加小心，一定有人企圖藉機獲益，如北韓過去就在俄烏戰爭與台海危機下試射飛彈。「不能輕信中國，他們可能會利用世界較不關注台灣的時刻增強施壓。」
書序前，沃勒函引用捷克前總統哈維爾（Václav Havel）名言：「真正無望的，是我們在投入奮鬥前就先放棄的事。」
他指出，捷克斯洛伐克30幾年前面對龐大的蘇聯壓迫，奮力抗爭最終獲勝；捷克如今也堅定面對中國、支持台灣。
沃勒函告訴記者，若只比較兩岸軍力，台灣難以企及。但哈維爾認為，沒有一場戰爭是未戰先輸的，必須嘗試奮戰到最後，因此他選擇了這句來自歐洲偉大思想家的名言為本書作注。
新聞來源
延伸閱讀
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- 法國《重點週刊》刊出20頁「台灣警戒」封面故事：高雄可能是中國侵台的首要目標
- 法媒來台採訪，陳陛瑄協調提供在地觀點，助〈島嶼天光〉登國際紀錄片
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。