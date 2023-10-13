中國「鼠肉冒充鴨肉」食安風波漸平息，又爆發「指鼠為牛」事件
我們想讓你知道的是
中國媒體《潮新聞》12日報導，網友10日在群組發截圖說，華北理工大學的學生在學生餐廳供應的菜餚裡，發現夾雜幾根毛的深色肉塊非常像老鼠頭，但業者堅稱這是牛肉，雙方各說各話。按校方聲明，只提及「存在食品衛生問題」，卻沒有說清楚這個異物到底是不是鼠頭，如果真是老鼠頭，那身體又在哪裡？
（中央社）江西高校的學生餐廳約莫4個月前爆發「指鼠為鴨」的食安風波，近期華北理工大學學生也是在學生餐廳的菜餚裡發現疑似老鼠頭的異物，但店家堅持這是牛肉，被嘲諷這是「指鼠為牛」接棒。
中國媒體《潮新聞》12日報導，網友10日在群組發截圖說，華北理工大學的學生在學生餐廳供應的菜餚裡，發現夾雜幾根毛的深色肉塊非常像老鼠頭，但業者堅稱這是牛肉，雙方各說各話。
當晚校方發公告說，寧波市江徽美食餐飲有限公司於今年7月27日經營華北理工大學學生餐廳，但10月10日因違反食品衛生規定，決定解除委託的經營合約並追究責任。
報導指出，目前當地市監局也已介入調查。但江西「指鼠為鴨」漸平息才4個月，又爆發學生餐廳的菜餚混雜疑似老鼠頭，差別在於這次是「指鼠為牛」，雖然校方明快與業者解約，但仍有疑點沒說清楚。
首先是按校方聲明只提及「存在食品衛生問題」，卻沒有說清楚這個異物到底是不是鼠頭，如果真是老鼠頭，那身體又在哪裡？
還有就是學生的健康和安全狀況如何，有沒有其他學生也吃出問題？學校應當第一時間說清楚，而不是模稜兩可遮遮掩掩，指鼠為牛若不能公開透明化處理，把真相和問題公之於眾，那信任危機才剛開始。
報導指出，這已經是自指鼠為鴨以來，今年中國媒體報導的第3起「老鼠」事件，並引述小說家李威特（Karoline Leavitt）名言：「如果你看到一隻蟑螂出沒，代表有成千上萬隻蟑螂在埋伏。」
今年6月間，中國江西工業職業技術學院的學生餐廳供餐裡夾雜鼠頭，當事人拍發影音廣傳推特與微博。
經與南昌市高新區市場監督管理局反覆比對，還說找當事人共同確認並聲稱，的確是「鴨脖」無誤，「該名學生已現場作出書面說明對影片內容進行澄清」，儘管如此，仍難杜悠悠之口。
於是省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成聯合調查組介入並於17日發布調查結果，完全推翻先前校方和市級主管部門的認定，還說「異物為鴨脖」結論是錯誤的。
而這番驚動省級單位的調查還曾就教權威動物專家，中國旅外科普作家方舟子於推特發文說：「厲害，出動了4個省級部門，請了權威動物專家鑑定，終於證明老鼠頭不是鴨脖子。哪個權威動物專家這麼閒？」
更有中國網友感到不解，鼠頭和鴨脖的區別肉眼即可分明，怎麼會「一個這麼簡單的事情需要驚動省級部門才能搞清楚，這說明什麼？」顯然令人擔憂的不只是食安堪慮，「更是有關公信力和工作作風的大問題。」
也有中國網友說，中國上至中央下到地方，層層交辦「維穩」指令，就是害怕承認餐裡有老鼠頭恐引發難平息的風波，「說明中共從上至下，對社會穩定非常缺乏信心。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA