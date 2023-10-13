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2023/10/13,
中國

中國「鼠肉冒充鴨肉」食安風波漸平息，又爆發「指鼠為牛」事件

中國「鼠肉冒充鴨肉」食安風波漸平息，又爆發「指鼠為牛」事件
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國媒體《潮新聞》12日報導，網友10日在群組發截圖說，華北理工大學的學生在學生餐廳供應的菜餚裡，發現夾雜幾根毛的深色肉塊非常像老鼠頭，但業者堅稱這是牛肉，雙方各說各話。按校方聲明，只提及「存在食品衛生問題」，卻沒有說清楚這個異物到底是不是鼠頭，如果真是老鼠頭，那身體又在哪裡？

（中央社）江西高校的學生餐廳約莫4個月前爆發「指鼠為鴨」的食安風波，近期華北理工大學學生也是在學生餐廳的菜餚裡發現疑似老鼠頭的異物，但店家堅持這是牛肉，被嘲諷這是「指鼠為牛」接棒。

中國媒體《潮新聞》12日報導，網友10日在群組發截圖說，華北理工大學的學生在學生餐廳供應的菜餚裡，發現夾雜幾根毛的深色肉塊非常像老鼠頭，但業者堅稱這是牛肉，雙方各說各話。

當晚校方發公告說，寧波市江徽美食餐飲有限公司於今年7月27日經營華北理工大學學生餐廳，但10月10日因違反食品衛生規定，決定解除委託的經營合約並追究責任。

報導指出，目前當地市監局也已介入調查。但江西「指鼠為鴨」漸平息才4個月，又爆發學生餐廳的菜餚混雜疑似老鼠頭，差別在於這次是「指鼠為牛」，雖然校方明快與業者解約，但仍有疑點沒說清楚。

首先是按校方聲明只提及「存在食品衛生問題」，卻沒有說清楚這個異物到底是不是鼠頭，如果真是老鼠頭，那身體又在哪裡？

還有就是學生的健康和安全狀況如何，有沒有其他學生也吃出問題？學校應當第一時間說清楚，而不是模稜兩可遮遮掩掩，指鼠為牛若不能公開透明化處理，把真相和問題公之於眾，那信任危機才剛開始。

報導指出，這已經是自指鼠為鴨以來，今年中國媒體報導的第3起「老鼠」事件，並引述小說家李威特（Karoline Leavitt）名言：「如果你看到一隻蟑螂出沒，代表有成千上萬隻蟑螂在埋伏。」

今年6月間，中國江西工業職業技術學院的學生餐廳供餐裡夾雜鼠頭，當事人拍發影音廣傳推特與微博。

經與南昌市高新區市場監督管理局反覆比對，還說找當事人共同確認並聲稱，的確是「鴨脖」無誤，「該名學生已現場作出書面說明對影片內容進行澄清」，儘管如此，仍難杜悠悠之口。

於是省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成聯合調查組介入並於17日發布調查結果，完全推翻先前校方和市級主管部門的認定，還說「異物為鴨脖」結論是錯誤的。

而這番驚動省級單位的調查還曾就教權威動物專家，中國旅外科普作家方舟子於推特發文說：「厲害，出動了4個省級部門，請了權威動物專家鑑定，終於證明老鼠頭不是鴨脖子。哪個權威動物專家這麼閒？」

更有中國網友感到不解，鼠頭和鴨脖的區別肉眼即可分明，怎麼會「一個這麼簡單的事情需要驚動省級部門才能搞清楚，這說明什麼？」顯然令人擔憂的不只是食安堪慮，「更是有關公信力和工作作風的大問題。」

也有中國網友說，中國上至中央下到地方，層層交辦「維穩」指令，就是害怕承認餐裡有老鼠頭恐引發難平息的風波，「說明中共從上至下，對社會穩定非常缺乏信心。」

新聞來源

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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