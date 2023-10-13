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2023/10/13,
政治

柯文哲胞妹柯美蘭宣布獨立參選立委，新竹市立委選戰呈四腳督

柯文哲胞妹柯美蘭宣布獨立參選立委，新竹市立委選戰呈四腳督
台灣民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭（圖）公開宣布，將獨立參選新竹市立法委員。柯美蘭12日晚間受訪表示，其實她很早就決定獨立參選，只是不想公開。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

柯美蘭晚間接受媒體聯訪表示，她很早就決定獨立參選，只是不想公開，且都沒找柯文哲談過。日前柯文哲約她至民眾黨中央黨部商談新竹市立委徵召，她即表達堅持參選，並會努力到最後一刻。

柯美蘭獨立選新竹市立委：不是為了哥哥參選

（中央社）民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭昨（12）日宣布獨立參選新竹市立委，稱無黨籍參選能跳脫黨派立場。民眾黨新竹市黨部表示，無論是否代表民眾黨參選，都會全力支持。

柯美蘭昨日在臉書（Facebook）發文表示，日前柯文哲約她至民眾黨中央黨部商談新竹市立委徵召，先問她是否堅持參選，她回「是」，第2句話問她是否想爭取徵召，她回「不是」，令柯文哲很訝異。

柯美蘭說，參選是她心中理念，這陣子勤走基層，握過每雙溫暖的手，看見炙熱的眼神，知道她必須勇於承擔更大的責任，「這是上天給我的使命，而我將義無反顧。」

柯美蘭表示，知道以無黨籍參選會更加艱困，但心念一轉，無黨籍參選能跳脫黨派立場，而任何色彩的人民，都會是她服務的對象。

柯美蘭說，她是行醫33年的醫師，過往都在醫院度過，這陣子勤跑基層才發現，號稱全台收入最高的新竹市，貧富差距懸殊，光鮮亮麗的新竹市，仍有些人三餐不繼，甚至貧病交加，她將更謙卑體察民心，全力迎向新竹市立委選戰。

對此，民眾黨新竹市黨部表示，柯美蘭秉持為民服務的信念參選，無論有沒有披上民眾黨戰袍，都會全力支持。

新竹市立委選戰目前呈現四腳督，有意角逐者包含民進黨林志潔、爭取連任的國民黨籍鄭正鈐、時代力量邱顯智，以及柯美蘭。

柯美蘭宣布參選後，新竹市立委選戰呈現四腳督

（中央社）民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭昨日宣布獨立參選新竹市立委。對此，民進黨竹市立委參選人林志潔、時代力量立委邱顯智表示尊重；國民黨立委鄭正鈐說會盡力贏得勝選。

柯美蘭晚間接受媒體聯訪表示，她很早就決定獨立參選，只是不想公開，且都沒找柯文哲談過。日前柯文哲約她至民眾黨中央黨部商談新竹市立委徵召，她即表達堅持參選，並會努力到最後一刻。

有記者問，外傳柯美蘭不代表民眾黨參選，是為了切割涉貪污案的民眾黨籍新竹市長高虹安。對此，柯美蘭說，相信高虹安會自證清白，人民期待的是公平公正的司法。

對於柯美蘭宣布獨立參選，民進黨新竹市立委參選人林志潔表示，憲法保障人民參政權，柯美蘭決定用無黨籍參選是個人決定，會尊重對手選擇，認為不論是去年市長選舉或這次立委選戰，新竹市都是很競爭且具指標性的選區。

國民黨新竹市立委鄭正鈐說，只要符合參選資格，有意願的人都能參選，並提出政見爭取支持，這就是台灣民主可貴之處。他會持續按照既有步調，以政績、政見爭取認同，盡最大的努力贏得勝選。

時代力量立委邱顯智表示，尊重每個人參選權利，有更多選擇是新竹市民的福氣。他認為，不論柯美蘭是否掛民眾黨，都是民眾黨在輔選，有種刻意切割民眾黨的感覺。

新竹市立委選戰目前呈現四腳督，有意角逐者包含民進黨林志潔、爭取連任的國民黨籍鄭正鈐、時代力量邱顯智，以及柯美蘭。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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