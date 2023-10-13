《華爾街日報》：對中晶片出口禁令豁免期台韓有別，台積電將再獲一年豁免

華爾街日報：美對中晶片出口禁令 台積電將再獲一年豁免

（中央社）媒體報導，美國商務部正在更新「經認證終端用戶」名單，將無限期延長三星電子、SK海力士對中國的半導體相關設備出口管制措施豁免，台積電則預計將再獲得一年豁免。

《華爾街日報》指出，美國已通知亞洲3大晶片製造商，在可預見的未來將能維持目前在中國的作業，儘管在重大技術升級方面困難重重。

拜登政府一年前對中國半導體產業祭出重大限制，目的在於遏制北京在先進技術領域取得軍事方面的進步。這項舉措令在記憶體晶片領域占據主導地位的韓國三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix），以及全球最大晶圓代工廠台積電尤其感到不安。

這3家公司是少數在中國擁有大規模生產基地的外國晶片製造商。他們擔心在中國的業務受重大限制將減損淨利，並擾亂技術供應鏈。拜登政府2022年10月授予這3家公司一年豁免權，但擔憂依然存在。

韓國政府9日宣布，美國決定無限期豁免三星電子、SK海力士向位於中國的工廠輸入美國晶片製造設備，不需要其他許可。

據知情人士透露，與去（2022）年一樣，台積電將再次獲得為期一年的豁免。華府告訴台積電，只要不進行重大技術升級，就能在可預見的未來維持在中國的作業。

目前尚不清楚台積電是否會被認定為「經認證終端用戶」，也不清楚三星和SK海力士是否將另外取得為期一年的豁免。台灣方面目前尚未對此公開置評。

負責實施出口限制和經認證終端用戶計畫的美國商務部工業暨安全局（BIS）拒絕發表評論。

SK海力士說，美國的決定將有助全球半導體供應鏈保持穩定；三星則說，其中國晶片業務的不確定性已大幅消除。台積電發言人拒絕置評。

台積電目前在南京設有製程較不先進的晶圓廠。台積電4月表示，正在擴充南京廠設備，以製造28奈米晶片。

對中出口禁令豁免期台韓有別 專家：台積電應用廣

（中央社）媒體報導，美國商務部正在更新「經認證終端用戶」名單，對中國半導體相關設備出口管制措施，韓廠三星獲無限期延長豁免，台積電僅獲一年豁免。分析師認為，台積電技術應用面廣，可涉及軍事等，因此採逐年審核。

《華爾街日報》指出，美國已通知亞洲3大晶片製造商三星、SK海力士及台積電，在可預見的未來將能維持目前在中國的作業，儘管在重大技術升級方面困難重重。

三星和SK海力士獲無限期延長豁免，台積電僅獲一年豁免，台韓廠商豁免期出現明顯差異，引發關注。

集邦科技半導體產業分析師喬安說，台積電和韓廠製程、產品完全不同面向，台積電是晶圓代工廠，可生產產品範圍廣泛。

喬安表示，極紫外光（EUV）設備仍然受限制，不過台積電南京廠現有的28奈米及16奈米，仍有涉及軍事或高速運算等先進技術的可能性，因此採逐年審核制。

喬安指出，台積電南京廠現階段以供應中國市場消費類型產品為主，吸引包含中國客戶及國際客戶供應給中國市場的產品下單，預期未來應以維持現有產線穩定營運為主，滿足當地需求。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰