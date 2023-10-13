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2023/10/13,
醫療

國衛院生物製劑二廠動土，預計2026年完工，疫苗自製防疫量能升級

國衛院生物製劑二廠動土，預計2026年完工，疫苗自製防疫量能升級
國家衛生研究院生物製劑二廠及國家感染性疾病資源庫12日在苗栗竹南動土。國衛院長司徒惠康致詞表示，二廠擴建是因應全球新疫苗研發趨勢，會有更多疫苗研發平台，執行低商業價值或較難開發的新穎技術項目，強化與疾管署防疫中心互補性，串接起防疫及疫苗研製任務。｜Photo Credit: 中央社

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司徒惠康說，二廠的擴建是因應全球新疫苗研發趨勢，會有更多疫苗研發平台，執行低商業價值或較難開發的新穎技術項目，強化與疾病管制署防疫中心的互補性，串接防疫及疫苗研製任務，並藉由產程開發與產業攜手提升國內生物製劑自製能力。

（中央社）國家衛生研究院推動建置生物製劑二廠及國家感染性疾病資源庫昨（12）日動土，行政院長陳建仁出席典禮，期許如期如質完成，提升國家疫苗自製量能，讓台灣公共衛生、傳染病防治更上層樓。

國衛院為國內唯一任務導向的醫藥衛生研究機構，2020年衛福部指示籌建生物製劑二廠及國家感染性疾病資源庫（National Infectious Diseases Bank, NIDB），2021年4月經國發會通過新建計畫，昨日在國衛院竹南院區舉行開工動土典禮，總計畫經費新台幣78.34億元，其中20億由潤泰集團總裁尹衍樑捐資，計畫期程預計2026年完成。

國衛院院長司徒惠康接受媒體聯訪時表示，竹南院區現有生物製劑廠於2008年啟動運作，擔負國人包括卡介苗、4種抗蛇毒血清疫苗的產製，過去在國內面臨不同新型流感、腸病毒等疫情時，透過上游研發能力，完成疫苗初期開發、中游製程完備、通過臨床測試，最後把疫苗技轉給廠商，最成功例子就是腸病毒71型疫苗，已輔導技轉廠商取得藥證，創下台灣自行研發疫苗的重要里程碑。

司徒惠康說，二廠的擴建是因應全球新疫苗研發趨勢，會有更多疫苗研發平台，執行低商業價值或較難開發的新穎技術項目，強化與疾病管制署防疫中心的互補性，串接防疫及疫苗研製任務，並藉由產程開發與產業攜手提升國內生物製劑自製能力，尤其在緊急疫情爆發、未能採購國外疫苗時，有緊急量產能力，成為國家防疫後盾，亦可於緊急時刻提供國際援助。

行政院長陳建仁出席動土典禮致詞時表示，過去幾年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，台灣人民努力配合防疫政策，政府若能擴大提升生物製劑廠，對於未來公共衛生與防疫會有很大進步。

陳建仁肯定前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中高瞻遠矚，以及國衛院前院長梁賡義、現任院長司徒惠康努力推動，更感謝潤泰集團尹衍樑大力贊助，促成國衛院生物製劑二廠計畫，希望以提升疫苗製劑研究發展及量產為目標，期許能如期如質完成，相信對未來台灣的公共衛生、傳染病防治能夠更上一層樓。

國衛院表示，為了在未來新興傳染病疫情爆發時能更迅速制定有效防範政策，以及提供檢測方法、藥物與疫苗研發參考，著手建立國家感染性疾病資源庫，收集國內傳染性檢體、病原體與其衍生物，進行特性、抗藥機制與基因型等研究，完整保留具代表性菌株，建立各種標準品供產學研醫各界發展新型藥物及治療方法，並提供病原體基因定序、動物攻毒試驗等技術服務。

同時，國衛院說，資源庫將與國外建立合作機制，引進管理模式及進口國內不易取得的重要病原體，以確保國家感染性疾病資源庫有永續經營的量能，協助提升國家在生物醫學技術的發展。

國衛院生物製劑廠執行長江正榮簡報指出，生物製劑二廠包含6條產線、2單位ABSL-3實驗室及國家感染性疾病資源庫。6條產線採獨立操作，其中2條生產卡介苗與抗蛇毒血清上市藥；2條為提升產能至公噸等級以滿足第一線防疫需求的新產品量產產線，另2條產線則作為小量生產臨床試驗用新型產品，全面強化核酸（DNA、mRNA）、病毒載體、重組蛋白及不活化全病毒疫苗相關技術平台，並搭配國家感染性疾病資源庫收集的各式病原體和檢體，建立疫苗開發「模組化」標準流程。

由於緊急傳染病之病原體多為生物安全第三等級，國衛院表示，這次一併增建充足ABSL-3實驗室，在確保疫苗研發順利進行的同時，也保護研發人員的安全。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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