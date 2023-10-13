國衛院生物製劑二廠動土，預計2026年完工，疫苗自製防疫量能升級
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司徒惠康說，二廠的擴建是因應全球新疫苗研發趨勢，會有更多疫苗研發平台，執行低商業價值或較難開發的新穎技術項目，強化與疾病管制署防疫中心的互補性，串接防疫及疫苗研製任務，並藉由產程開發與產業攜手提升國內生物製劑自製能力。
（中央社）國家衛生研究院推動建置生物製劑二廠及國家感染性疾病資源庫昨（12）日動土，行政院長陳建仁出席典禮，期許如期如質完成，提升國家疫苗自製量能，讓台灣公共衛生、傳染病防治更上層樓。
國衛院為國內唯一任務導向的醫藥衛生研究機構，2020年衛福部指示籌建生物製劑二廠及國家感染性疾病資源庫（National Infectious Diseases Bank, NIDB），2021年4月經國發會通過新建計畫，昨日在國衛院竹南院區舉行開工動土典禮，總計畫經費新台幣78.34億元，其中20億由潤泰集團總裁尹衍樑捐資，計畫期程預計2026年完成。
國衛院院長司徒惠康接受媒體聯訪時表示，竹南院區現有生物製劑廠於2008年啟動運作，擔負國人包括卡介苗、4種抗蛇毒血清疫苗的產製，過去在國內面臨不同新型流感、腸病毒等疫情時，透過上游研發能力，完成疫苗初期開發、中游製程完備、通過臨床測試，最後把疫苗技轉給廠商，最成功例子就是腸病毒71型疫苗，已輔導技轉廠商取得藥證，創下台灣自行研發疫苗的重要里程碑。
司徒惠康說，二廠的擴建是因應全球新疫苗研發趨勢，會有更多疫苗研發平台，執行低商業價值或較難開發的新穎技術項目，強化與疾病管制署防疫中心的互補性，串接防疫及疫苗研製任務，並藉由產程開發與產業攜手提升國內生物製劑自製能力，尤其在緊急疫情爆發、未能採購國外疫苗時，有緊急量產能力，成為國家防疫後盾，亦可於緊急時刻提供國際援助。
行政院長陳建仁出席動土典禮致詞時表示，過去幾年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，台灣人民努力配合防疫政策，政府若能擴大提升生物製劑廠，對於未來公共衛生與防疫會有很大進步。
陳建仁肯定前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中高瞻遠矚，以及國衛院前院長梁賡義、現任院長司徒惠康努力推動，更感謝潤泰集團尹衍樑大力贊助，促成國衛院生物製劑二廠計畫，希望以提升疫苗製劑研究發展及量產為目標，期許能如期如質完成，相信對未來台灣的公共衛生、傳染病防治能夠更上一層樓。
國衛院表示，為了在未來新興傳染病疫情爆發時能更迅速制定有效防範政策，以及提供檢測方法、藥物與疫苗研發參考，著手建立國家感染性疾病資源庫，收集國內傳染性檢體、病原體與其衍生物，進行特性、抗藥機制與基因型等研究，完整保留具代表性菌株，建立各種標準品供產學研醫各界發展新型藥物及治療方法，並提供病原體基因定序、動物攻毒試驗等技術服務。
同時，國衛院說，資源庫將與國外建立合作機制，引進管理模式及進口國內不易取得的重要病原體，以確保國家感染性疾病資源庫有永續經營的量能，協助提升國家在生物醫學技術的發展。
國衛院生物製劑廠執行長江正榮簡報指出，生物製劑二廠包含6條產線、2單位ABSL-3實驗室及國家感染性疾病資源庫。6條產線採獨立操作，其中2條生產卡介苗與抗蛇毒血清上市藥；2條為提升產能至公噸等級以滿足第一線防疫需求的新產品量產產線，另2條產線則作為小量生產臨床試驗用新型產品，全面強化核酸（DNA、mRNA）、病毒載體、重組蛋白及不活化全病毒疫苗相關技術平台，並搭配國家感染性疾病資源庫收集的各式病原體和檢體，建立疫苗開發「模組化」標準流程。
由於緊急傳染病之病原體多為生物安全第三等級，國衛院表示，這次一併增建充足ABSL-3實驗室，在確保疫苗研發順利進行的同時，也保護研發人員的安全。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/